Les lignes ont été tracées sur l’interview de Harry et Meghan quelques minutes après sa diffusion. Soit vous pensez que les mots du couple sont inventés, soit vous pensez que Meghan est une héroïne courageuse qui a réussi à survivre à la famille royale par la peau de ses dents. Mais les deux réponses sont tout à fait déconcertantes alors qu’il pourrait si facilement être le cas que certains de ce que Harry et Meghan ont dit dans l’interview est vrai et que la famille royale n’est pas du tout raciste.

Tout dépend de votre position. Voyez-vous le monde à travers des lunettes réveillées ou êtes-vous quelqu’un dont les vues générales jusqu’à il y a environ 10 ans étaient parfaitement acceptables?

C’est une hypothèse raisonnable que les oreilles de Harry sont hyper-accordées à tout ce qui pourrait être interprété comme raciste: après tout, il a «fait le travail» (sur la race). Il protège également Meghan: il l’aime. Le racisme ne se limite pas non plus à son livre critique sur la théorie raciale: Meghan a subi de véritables abus raciaux de la part d’une partie du public. Ainsi, en entendant quelqu’un mentionner le teint de la peau de son fils comme un problème possible, Harry court vers Meghan pour lui dire comment il a été témoin de cette manifestation de racisme dans sa famille. Il doit la rassurer qu’il n’est pas comme eux, qu’il la protégera de ceux qui n’ont pas «fait le travail».

Harry est un homme blanc millénaire très privilégié. Comment pourrait-il se comporter d’une autre manière? La culture dans laquelle il est plongé exige une telle réaction. Meghan, naturellement, se sentant déjà mal dans une culture étrangère à la sienne, après avoir entendu de son mari que la couleur de la peau de leur fils pourrait être un problème, est dévastée.

Mais j’imagine que le commentaire présumé aurait été beaucoup plus innocent, peut-être que quelqu’un s’interroge sur la réaction du public à la couleur de peau d’Archie. Est-ce que ce sera un problème? Et voici le problème: il n’est pas raciste de se demander une telle chose. Je sais que nous sommes en 2021, alors peut-être qu’il est difficile de comprendre cela, mais ce n’est pas raciste de parler de race. Ce qui est étrange, c’est que nous ayons tellement perdu la boussole sur ce à quoi ressemble le racisme que, de la gauche à la droite politique, tout le monde hurle comme des poulets sans tête, ricochant d’un extrême de déni total à une indulgence totale dans la déclaration que la Grande-Bretagne noyau dur, un pays raciste.

Sommes-nous tous devenus fous?

Ce qui m’a frappé dans l’interview, c’est le mauvais travail qu’Harry a fait en préparant Meghan à une vie pour laquelle elle n’était pas prête. Ne pas pouvoir aller déjeuner avec ses amis a été un choc pour elle, tout comme l’idée qu’elle devrait avoir à faire la révérence devant la reine. N’ont-ils jamais regardé La Couronne?

Meghan est une actrice hollywoodienne. Elle est habituée à un ensemble complètement différent de valeurs et de comportements. Mais comme il est devenu clair dans l’interview, Meghan a été laissée ouverte au malentendu après un malentendu. Le fait qu’Archie n’ait pas reçu le titre de prince était peut-être simplement une conséquence du plan du palais visant à réduire la taille de la famille royale. Ce n’était pas, comme le couple l’a laissé entendre, qu’il fallait empêcher Archie d’être un prince à cause de sa possible peau sombre. Le prince de Galles a, après tout, conduit Meghan, encore plus sombre, dans l’allée.

C’était à Harry d’expliquer ce qui se trouvait devant Meghan lorsqu’elle s’est mariée dans la famille royale. Pourtant, nous sommes nombreux à défendre Harry, et comme l’a dit Lord Sugar, lui-même « se sent pour Harry « .

Alors pourquoi défendons-nous Harry et critiquons-nous Meghan? Et il y a la piqûre. Peut-être parce qu’il y a une part de vérité dans ce que disent Harry et Meghan: quelqu’un qui est différent: une Américaine, métisse, une actrice, a été amenée à sentir par une partie de la presse et par une partie du public qu’elle n’appartenait pas tout à fait.

Harry, cependant, est à nous. Et peu importe le costume nazi, l’utilisation du mot P pour décrire un camarade soldat, jetant toute sa famille et la famille royale britannique à cela, sous le bus, beaucoup le défendront encore, car il est «l’un des nôtres». Au lieu de cela, nous pointons rapidement du doigt Meghan, l’outsider et «l’autre» que nous sommes très heureux de blâmer pour tout cela.