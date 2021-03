La guerre culturelle est une lutte de pouvoir pour les institutions

Il y a une contradiction flagrante dans la stratégie culturelle du gouvernement. Le même jour, Gavin Williamson a annoncé que les syndicats étudiants pourraient être condamnés à une amende pour avoir mis fin à la liberté d’expression, Oliver Dowden a averti les groupes du patrimoine qu’ils ne pouvaient pas utiliser l’argent public pour mener des campagnes politiques. Mais décourager, disons, le National Trust de parler d’esclavage n’est-il pas une violation de la liberté d’expression?

Bien sûr que oui, mais la guerre de la culture n’est pas une question de liberté d’expression et ne l’a jamais été – c’est ce que les deux côtés disent de paraître impartiaux. En réalité, la guerre est une question de pouvoir. Qui contrôle les institutions et ce qu’ils en font. À moins que vous ne soyez prêt à vous battre et à utiliser toutes les astuces du livre pour gagner, vous serez renversé.

La semaine dernière, j’ai fait un labyrinthe moral qui couvrait ce sujet et alors que quatre intellectuels interrogeaient quatre universitaires sur le sort des universités, deux choses m’ont frappé. Premièrement, nous ne parlons pas à moitié de bêtises: tout est «discours», «marges» et «intersectionnalité». Mais le langage est aussi un jeu de pouvoir: si vous ne le comprenez pas, si vous ne l’utilisez pas, vous êtes à l’extérieur en train de regarder dedans. C’est pourquoi la campagne pour imposer un langage neutre sous le couvert du bien manières, est si important. Contrôlez la langue des gens et vous contrôlez ce qu’ils disent. Peut-être comment ils pensent.

La deuxième chose que j’ai réalisée, c’est à quel point les universitaires de gauche sont absurdes même pour les électeurs de gauche. Il n’y a pas de majorité silencieuse de modérés sur le campus, encore moins de conservateurs. Pas même une minorité. Les universités vont de la gauche douce à l’extrême gauche, avec une réunion des Amis de la Corée du Nord tous les mardis dans la suite Karl Marx. Le conservatisme est tout simplement hors de propos pour la vie intellectuelle britannique – pas réduit au silence mais absent – et même le match de rancune entre militants trans et féministes est une bataille entre des points de l’extrême gauche. Il ne peut être sain qu’un secteur aussi puissant et riche de l’État soit entièrement contrôlé par la moitié du spectre politique.

La réponse commune à cette plainte est «c’était toujours ainsi», et c’était effectivement le cas. La gauche a également pris le contrôle des campus américains dans les années 1960, bien que l’on prétende souvent que la génération des années soixante, malgré sa grossièreté, était au moins favorable à la liberté d’expression. Ronald Reagan, qui est entré en guerre avec les étudiants de Berkeley, n’était pas d’accord: ils ont utilisé la liberté d’expression, a-t-il soutenu, pour noyer les autres, de sorte que le débat ne pouvait avoir lieu qu’à leurs conditions et l’équilibre était impossible. La conversation avec la plupart des radicaux ne vous mène nulle part. Il ne vise pas à réaliser ce qu’une personne impartiale attend. Le but des enquêtes sur l’esclavage dans les propriétés du National Trust, je suppose, n’est pas d’éduquer ou d’éclairer, mais de modifier les perceptions du public sur le passé et de définir les conditions dans lesquelles nous devrions en parler. Si vous pouvez prouver que l’histoire britannique est raciste et pourrie jusqu’au fond, pour être sur la pointe des pieds plutôt que célébrée, vous délitigimisez l’idée même de la Grande-Bretagne elle-même.

Franchement, je trouve la guerre de la culture ennuyeuse, un peu confuse et préférerais l’ignorer. Mais fermer les yeux ne l’empêche pas de se produire, et je vis dans l’attente du jour où la police vient s’écraser sur ma porte d’entrée parce que j’ai été surprise en train de regarder un épisode de It Ain’t Half Hot Mum. Ce n’est pas une bataille que vous pouvez asseoir ou couvrir avec un vernis de neutralité. Le choix est Gauche ou Droite, tradition ou bouleversement. Les institutions ne peuvent pas être laissées à elles-mêmes, elles sont sujettes à la décomposition ou à la capture, et la preuve ultime de cette proposition est que les conservateurs ne contrôlent aujourd’hui qu’une seule grande institution britannique, le gouvernement, qui se trouve être la seule institution soumise à la démocratie. surveillance. Ce serait de la folie de ne pas utiliser ce mécanisme pour riposter.

**

Bertie Jennings, mon nouveau chiot, est arrivé. J’écrirai plus à ce sujet dans un autre forum, mais il suffit de dire que je suis en lambeaux. La moitié de la journée est consacrée à le divertir, l’autre moitié à le regarder dormir. Il est beau, aimant et intelligent. Il aime aussi mâcher des jambes de piano.

On m’a donné des conseils qui vont de l’utile à l’évident en passant par l’insultant: une personne a dit: «Assurez-vous de l’emmener chez le vétérinaire», comme si je n’avais jamais pensé à cela et que j’avais l’intention de l’élever. acupuncture. Si quoi que ce soit, je suis brisé parce que j’en fais trop. Si Bertie était un garçon, je demanderais des devoirs supplémentaires et je le traînais au Muséum d’histoire naturelle chaque week-end. Je suis passé de quelqu’un qui avait l’habitude de régler l’alarme de manière ambitieuse pour 9 heures du matin, au réveil, selon une horloge biologique bizarre, à 6 h 30 – trop tôt même pour le prince Bertrand. Je suis descendu un matin pour l’emmener faire pipi et il m’a regardé groggy de son panier comme si j’étais en colère.

Quand vous vous levez à ce moment-là, la journée est incroyablement longue (est-ce pour cela que les gens boivent?) Mais je me suis, pour la première fois de ma vie, debout sur la pelouse givrée et écouter le refrain de l’aube. On fait une sieste vers 11h et 2h – l’enregistrement de Moral Maze a endormi Bertie directement – et parfois, parce qu’il est trop jeune pour se promener dans les rues, je l’enveloppe dans un torchon et le porte dans le quartier, pour lui montrer son Royaume. Je lui chuchote à l’oreille: « Un jour Bertie, tout cela sera à toi. »