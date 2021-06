Les chefs d’établissement ont déclaré que la «guerre des cultures» sur le terme privilège blanc ne servirait probablement pas les élèves défavorisés au cœur du débat.

Un nouveau rapport a affirmé que l’expression sape les chances d’éducation et peut avoir contribué à une «négligence systémique» des enfants blancs de la classe ouvrière.

Cette position a suscité des réactions négatives parmi les politiciens, les députés travaillistes du comité de l’éducation se distanciant et affirmant que le rapport était utilisé pour attiser des « guerres culturelles ».

Les chefs d’établissement se sont également demandé si l’attaque contre la phrase profiterait aux élèves défavorisés.

Jonathan Mountstevens, directeur adjoint, a déclaré L’indépendant: « Je pense que l’accent mis sur une terminologie telle que « privilège blanc » est source de division et détourne l’attention du reste du rapport. »

« Je conviens que les écoles doivent faire preuve de prudence quant à l’utilisation de termes controversés et doivent éviter de stigmatiser les élèves en raison de leur appartenance ethnique, mais cela repousse les limites de la crédibilité de suggérer qu’il s’agit d’une cause importante de la sous-performance des élèves blancs de bas niveau. les revenus.

Dans un nouveau rapport, le comité restreint de l’éducation dominé par les conservateurs a déclaré que les élèves blancs de la classe ouvrière ont été « abandonnés » pendant des décennies par le système éducatif anglais et qu’une langue « conflictuelle » peut aggraver la situation.

Le rapport suggère que les écoles devraient déterminer si la promotion de « terminologie politiquement controversée, y compris le privilège blanc » constitue une violation des devoirs d’égalité.

« Je ne peux pas penser à un seul exemple de mon expérience de » privilège blanc « enseigné aux étudiants et certainement pas utilisé pour les étiqueter », a déclaré M. Mountstevens du Hertfordshire. L’indépendant.

« L’accent disproportionné sur ce point dans le rapport invite à une controverse inutile et ruine l’opportunité de parvenir à un consensus autour de faire une réelle différence pour les jeunes qui n’ont pas été bien servis pendant une période prolongée et méritent beaucoup mieux. »

Pendant ce temps, Kieran McLaughlin, directeur d’école à Durham, a déclaré L’indépendant: « Je dirais que l’effet de la pauvreté multigénérationnelle et un large éventail de facteurs sociétaux échappant au contrôle des écoles ont contribué au désavantage. »

Il a ajouté : « Encadrer cela dans un récit de guerres culturelles ne résoudra probablement aucun des problèmes les plus désavantageux. »

Matt Davies, un directeur du North Yorkshire, a déclaré L’indépendant: « De l’extérieur, l’histoire semble très politisée et oublie peut-être que les écoles ont besoin d’un financement adéquat pour répondre aux besoins de tous les enfants.

Mardi, le comité restreint de l’éducation a publié ses rapport appelé Les oubliés : comment les élèves blancs de la classe ouvrière ont été abandonnés et comment le changer.

Il a fait des recommandations pour améliorer les résultats des élèves blancs de la classe ouvrière, notamment en trouvant «un meilleur moyen de parler des disparités raciales» pour éviter de dresser différents groupes les uns contre les autres.

Le comité a convenu avec la Commission sur les disparités raciales et ethniques que le discours autour du terme « privilège blanc » peut être « source de division ».

Mais les députés travaillistes du comité se sont opposés à la critique de termes tels que «privilège blanc» dans le rapport.

Jo Grady de la University and College Union a déclaré que le rapport « restera dans les mémoires pour sa division et pour ce qui ressemble et sent comme une arme des inégalités éducatives pour répondre à un agenda différent ».

Robert Halfon, président conservateur du comité restreint de l’éducation, a nié avoir tenté de s’engager dans des guerres culturelles en évoquant le privilège des blancs.

« L’une des raisons pour lesquelles nous avons découvert que les garçons et les filles blancs de la classe ouvrière ont du mal à s’instruire est que les familles se sont désengagées du système éducatif et nous pensons que ce concept de privilège blanc perpétue cette idée », a-t-il déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4.

Lorsqu’on lui a demandé si le comité essayait de créer une guerre culturelle, M. Halfon a déclaré: « Je ne me suis jamais engagé dans des guerres culturelles, tout ce qui m’importe, comme notre comité, c’est d’aborder les décennies de négligence qui ont conduit à une situation où les blancs les garçons et les filles de la classe ouvrière issus de milieux défavorisés sont sous-performants. »

Un porte-parole du ministère de l’Éducation a déclaré : « Les écoles jouent un rôle crucial en aidant les élèves à comprendre le monde qui les entoure et leur place au sein de celui-ci, et en enseignant le respect des autres et de la différence.

Ils ont ajouté : « Les écoles ont le devoir de rester politiquement impartiales et ne devraient pas enseigner une théorie ou des opinions contestées comme des faits. Ils doivent également être conscients de la nécessité d’offrir une présentation équilibrée des points de vue opposés. »