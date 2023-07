La guerre contre l’inflation est loin d’être gagnée

Un acheteur de produits alimentaires recherche des légumes le 1er juillet 2023 au supermarché Hannaford de South Burlington, Vermont. Robert Nickelberg | Getty Images

Ne sortez pas tout de suite vos chapeaux de fête : malgré les signes récents de ralentissement de l’inflation, la lutte pour faire baisser les hausses de prix fulgurantes des trois dernières années est loin d’être terminée. Les marchés financiers ont tiré l’optimisme de deux rapports la semaine dernière montrant que le taux de croissance des prix que les consommateurs déboursent à la caisse et de ceux que les entreprises paient pour les biens qu’ils utilisent avaient atteint des creux pluriannuels. Mais ces points de données reflétaient des taux de changement relatifs, ne capturant pas la poussée globale qui a conduit au niveau d’inflation le plus élevé en plus de 40 ans. De plus, il existe encore des courants sous-jacents troublants dans l’économie, tels que la hausse des prix du carburant et un marché du logement obstrué, qui pourraient causer des problèmes à venir. « Aucun tour de victoire. Aucune mission accomplie. Notre travail n’est pas terminé », a déclaré Jared Bernstein, président du Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche, lors d’une interview de CNBC « Squawk Box » lundi matin. « Mais nous sommes très heureux de voir un peu de répit pour les ménages américains. » Le indice des prix à la consommation, une jauge largement suivie qui suit des dizaines de biens et services dans plusieurs secteurs, n’a augmenté que de 0,2 % en juin, portant le taux annuel à 3,1 %. Ce dernier chiffre est en forte baisse par rapport à son pic de 9,1 % il y a un an, qui était le plus élevé en près de 41 ans, et est à son plus bas depuis mars 2021.

La semaine dernière également, le Département du travail a signalé que le indice des prix à la production n’avait augmenté que de 0,1 % en juin et du même montant sur une base annuelle. La lecture de l’IPP sur 12 mois avait culminé à un taux annuel de 11,6 % en mars 2022, son plus haut jamais enregistré dans les données remontant à novembre 2010. Les fortes baisses des deux lectures ont fait naître l’espoir que, l’inflation se rapprochant de plus en plus de l’objectif de 2% de la Réserve fédérale, la banque centrale pourrait assouplir les hausses de taux d’intérêt et la politique monétaire stricte mise en œuvre depuis le début de 2022.

Une accalmie temporaire ?

« Refroidissement de l’inflation. Ralentissement mais croissance de l’emploi toujours positive. C’est de cela que sont faits les atterrissages en douceur », a déclaré l’économiste de Citigroup Andrew Hollenhorst dans une note. « L’inflation des prix à court terme pourrait ne pas contredire l’espoir croissant des responsables de la Fed et du marché qu’un résultat bénin soit atteint. » Cependant, l’équipe économique de Citi craint que les conditions idéales, qui comprenaient des dépenses de consommation résilientes, des chaînes d’approvisionnement plus solides et une baisse des prix dans des domaines clés tels que l’énergie et les véhicules, ne durent pas. « Des marchés du travail tendus, des salaires élevés et des risques à la hausse pour l’inflation du logement et d’autres services signifient que nous ne partageons pas cet optimisme », a ajouté Hollenhorst. « En l’absence d’un resserrement des conditions financières, l’inflation pourrait réaccélérer au début de 2024. » De leur côté, les responsables de la Fed ont indiqué ils voient leur taux de référence augmenter d’au moins un demi-point de pourcentage d’ici la fin de l’année. Le président Jerome Powell a mis en garde à plusieurs reprises contre la lecture excessive en quelques mois de données positives sur l’inflation, notant que l’histoire montre que de tels mouvements peuvent être des faux.

Les signes avant-coureurs abondent

Il y a certainement lieu d’être prudent, voire d’être sceptique quant à la direction que prend l’inflation. Le plus simple à souligner est que l’IPC peut être en forte baisse lorsqu’il inclut tous les éléments, mais le mouvement est moins impressionnant lorsqu’il exclut les prix volatils des aliments et de l’énergie. L’énergie a chuté de près de 17 % au cours de la dernière année et peut se redresser rapidement. L’inflation dite de base a augmenté de 0,2 % en juin et s’établissait à un taux annuel de 4,8 %, beaucoup plus élevé que ne le souhaiterait la Fed. Le logement est un autre point focal. Au cœur des attentes de la Fed selon lesquelles l’inflation diminuera, il y a la conviction que les coûts de location commenceront à baisser après une flambée des prix de l’immobilier au début de la pandémie de Covid. Les coûts du logement, cependant, ont encore augmenté de 0,4 % en juin et sont maintenant supérieurs de 7,8 % à ceux d’il y a un an. C’est juste à côté du pic atteint plus tôt cette année et toujours proche du plus haut depuis le début des années 1980. Lorsque l’on regarde les prix à plus long terme, l’IPC est toujours en hausse d’environ 18 % par rapport à il y a trois ans, malgré le récent assouplissement. Il y a aussi d’autres points intéressants. Les coûts de l’assurance maladie ont chuté de près de 25 % au cours de la dernière année, en grande partie à cause d’un ajustement nébuleux que le Bureau of Labor Statistics applique à la catégorie. L’ajustement se termine dans quelques mois, ce qui signifie que cette catégorie, bien qu’un petit contributeur à la pondération de l’IPC, pourrait devenir un facteur plus important.

L’inflation a infligé beaucoup de douleur