La guerre contre les gangs en Équateur voit des centaines de soldats envahir la prison et menotter les détenus en sous-vêtements alors qu’ils reprennent le contrôle de la prison après l’évasion d’un chef du crime.

La guerre contre les gangs en Équateur a vu jeudi des centaines de soldats prendre d’assaut une prison et menotter les détenus en sous-vêtements, reprenant le contrôle du complexe après l’évasion du chef du crime le plus recherché du pays.

Les autorités ont également arrêté les assassins présumés d’un procureur abattu mercredi dans sa voiture dans les rues de la ville portuaire de Guayaquil, devenue une plaque tournante dangereuse pour l’exportation de cocaïne en provenance des pays voisins.

Le commandant de la police, le général Cesar Zapata, a déclaré sur les réseaux sociaux que deux suspects avaient été arrêtés.

Il a déclaré qu’un fusil, deux pistolets et deux voitures avaient été saisis comme « preuves ».

Le procureur assassiné, Cesar Suarez, était chargé de l’enquête sur l’attaque dramatique et retransmise en direct par des gangsters la semaine dernière contre un studio de télévision appartenant à l’État, également à Guayaquil, qui a déclenché la répression continue contre les gangs.

La guerre contre les gangs en Équateur a vu jeudi des centaines de soldats prendre d’assaut une prison et menotter des détenus en sous-vêtements (photo), reprenant le contrôle du complexe pénitentiaire de Litoral après l’évasion du chef du crime le plus recherché du pays.

Après le raid de jeudi, l’armée a partagé des photos de détenus menottés et en sous-vêtements, allongés face contre terre dans les cours des prisons, tandis que des soldats montaient la garde (photo).

Des centaines de soldats et de policiers, accompagnés de camions de l’armée, ont afflué dans un vaste complexe pénitentiaire – le même d’où s’est évadé la semaine dernière le célèbre chef de gang Adolfo Macias, alias “Fito”, chef de Los Choneros. Le jailbreak a déclenché la répression du gouvernement

Des dizaines de prisonniers en sous-vêtements sont vus allongés sur le sol de la prison jeudi

Pendant ce temps, des centaines de soldats et de policiers, accompagnés de camions militaires, affluaient dans un vaste complexe pénitentiaire – le même d’où s’est évadé la semaine dernière le célèbre chef de gang Adolfo Macias, alias “Fito”, chef de Los Choneros.

L’évasion du pénitencier du Litoral a déclenché une répression gouvernementale et, par conséquent, de violentes représailles de la part des groupes criminels.

Après le raid de jeudi, l’armée a partagé des photos de détenus menottés, en sous-vêtements, allongés face contre terre dans les cours des prisons.

Des images similaires ont été diffusées ces derniers jours alors que le gouvernement tente de reprendre le contrôle des prisons aux gangs.

Bien qu’elles soient fermées, les prisons équatoriennes sont devenues ces dernières années des bastions pour les chefs de gangs, à partir desquels ils peuvent opérer.

Selon le journal équatorien Primicias, Fito aurait transformé sa cellule du complexe en « bunker privé ».

De là, il aurait contrôlé les opérations criminelles de Los Choneros, notamment l’extorsion et le meurtre, selon la publication.

Des officiers en uniforme « contrôlent le périmètre externe et interne du complexe pénitentiaire » de Guayaquil, a écrit l’armée sur X, anciennement Twitter.

Autrefois considéré comme un bastion de paix en Amérique latine, l’Équateur est plongé dans la crise après des années d’expansion des cartels transnationaux qui utilisent ses ports pour expédier de la drogue vers les États-Unis et l’Europe.

En réponse à l’évasion de Fito, le président Daniel Noboa a imposé l’état d’urgence et un couvre-feu nocturne.

Les cartels de la drogue ont réagi rapidement, menaçant d’exécuter des civils et des forces de sécurité et prenant en otage des dizaines de policiers et de responsables pénitentiaires, libérés depuis.

Un membre de l’armée gardant le complexe pénitentiaire régional 8 depuis un hélicoptère lors d’une opération à Guayaquil, en Équateur, le 18 janvier.

Des véhicules militaires arrivent à la prison jeudi avant l’opération.

Des détenus sont vus jeudi sur un terrain de basket-ball du pénitencier du Litoral.

Le 9 janvier, des assaillants ont pris d’assaut la chaîne de télévision, tirant des coups de feu et obligeant le personnel à s’allonger par terre tandis qu’on entendait une femme implorer : « Ne tirez pas, s’il vous plaît, ne tirez pas ».

La police est entrée dans le studio après environ 30 minutes de chaos, désactivant la situation et arrêtant 13 assaillants, dont de nombreux adolescents.

Noboa a ensuite déclaré le pays en « état de guerre », déployant des milliers de soldats et de policiers pour patrouiller dans les rues, traquer les membres de gangs, la drogue et les armes.

Au cours des neuf derniers jours, ils ont mené plus de 23 000 opérations et arrêté 2 174 personnes, dont 158 ​​étaient recherchées pour « terrorisme », selon l’armée.

L’explosion de violence survient quelques semaines après que la procureure générale Diana Salazar a annoncé une enquête mettant en lumière les liens entre les gangs et de puissants responsables de l’État, depuis des juges jusqu’à un ancien chef de prison.

Salazar a lancé l’enquête « Metastasis » après la mort en prison en 2022 du puissant baron de la drogue Leandro Norero.

Son équipe a parcouru les conversations et les journaux d’appels depuis son téléphone portable, trouvant des liens vers des fonctionnaires de haut rang qui accordaient des faveurs en échange d’argent, d’or, de prostituées, d’appartements et d’autres produits de luxe.

Plus de 900 personnes ont participé à l’enquête, qui a donné lieu à plus de 75 perquisitions et à des dizaines d’arrestations.

« La réponse à cette opération sera sûrement une escalade de la violence », prédisait-elle en décembre.

Salazar a déclaré avoir reçu des menaces de mort de la part du puissant gang Los Lobos (Les Loups), dont le chef Fabricio Colon s’est également évadé de prison la semaine dernière.

Ceux qui enquêtent sur les gangs sont devenus des cibles.

Le procureur Suarez avait enquêté sur des affaires d’infiltration mafieuse dans le système judiciaire et de scandales de corruption liés à l’achat de matériel médical pendant la pandémie de Covid-19.

En juin de l’année dernière, un autre procureur, Leonardo Palacios, a été abattu dans la ville de Duran, près de Guayaquil, et en 2022, deux procureurs et un juge ont été abattus dans d’autres régions du pays.

Le candidat présidentiel anti-corruption et anti-cartel Fernando Villavicencio a été tué dans un barrage de tirs automatiques après un discours de campagne quelques semaines seulement avant les élections de l’année dernière remportées par Noboa.

Des gangsters sont aperçus mardi après avoir pris d’assaut et repris un studio de télévision en Équateur

On voit des gardiens de prison pris en otage par des détenus brandissant des machettes.

Un traitement similaire des prisonniers a été observé ces dernières années au Salvador, où le président du pays a incarcéré 2 pour cent de la population adulte du pays dans le but de réprimer les membres présumés de gangs.

Les autorités équatoriennes attribuent cette violence sans précédent au vide du pouvoir déclenché par l’assassinat en décembre 2020 de Jorge Zambrano, alias « Rasquiña » ou « JL », l’ancien chef du cartel Los Choneros avant Fito.

Depuis, Los Choneros – désormais dirigés par Fito – et les groupes dissidents Los Lobos et Los Tiguerones se battent pour le territoire et le contrôle, y compris au sein des établissements pénitentiaires, où au moins 400 détenus sont morts depuis 2021 dans des émeutes.

Les gangs ont des liens avec des cartels de Colombie et du Mexique, notamment les tristement célèbres cartels de Sinaloa et Jalisco New Generation, qui sont également en guerre.