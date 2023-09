La guerre contre le terrorisme a réussi mais les experts déplorent le « coût » en vies humaines et la « distraction » par rapport à d’autres menaces

Plus de deux décennies après l’attaque du 11 septembre, les États-Unis ont enregistré un certain nombre de succès dans la guerre contre le terrorisme, mais ils doivent apprendre de leurs erreurs tout en continuant à œuvrer pour assurer la sécurité du pays, ont déclaré des experts à Fox News Digital.

« Rétrospectivement, il est difficile de voir un succès dans les efforts américains étant donné que nous avons pour l’essentiel abandonné la lutte et que le djihadisme s’est développé de manière exponentielle à travers le monde », a déclaré Bill Roggio, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties et rédacteur en chef fondateur de «Le Journal de la Longue Guerre».

Les États-Unis ont lancé ce qu’ils ont appelé « la guerre contre le terrorisme » après les attaques terroristes simultanées contre le World Trade Center et le Pentagone le 11 septembre 2001. Un quatrième avion, le vol United 93, s’est écrasé en Pennsylvanie alors que les passagers ripostaient et tentaient de fuir. reprendre le contrôle de l’avion pour l’empêcher d’atteindre Washington, DC

La guerre contre le terrorisme s’est concentrée sur l’Asie centrale avec une mission de 20 ans en Afghanistan ainsi que des missions contre des groupes comme Al-Qaïda et ISIS en Irak, en Somalie, au Yémen, en Libye et en Syrie.

Joel Rubin, secrétaire d’État adjoint aux affaires intérieures sous l’administration Obama et fonctionnaire au ministère de l’Énergie et au département d’État sous l’administration Bush, a vanté la coalition multinationale que les États-Unis ont bâtie pour poursuivre Al-Qaïda en Afghanistan et établir des partenariats avec pays et gouvernements du Moyen-Orient.

« N’oubliez pas qu’Al-Qaïda menait des attentats à la bombe en Inde et en Indonésie », a-t-il expliqué. « En Europe, ils étaient partout. Et il n’était pas gagné d’avance qu’ils seraient éliminés, donc la guerre contre le terrorisme était une initiative incroyable. «

« Écoutez, je pense que nous avons été incroyables pour gagner l’argument sur la dangerosité d’organisations comme Al-Qaïda ou l’Etat islamique et sur la façon dont elles sont horribles non seulement pour nous mais pour les gens de leur propre pays », a poursuivi Rubin. « L’administration Bush devrait en être largement félicitée, ainsi que l’administration Obama après elle, car ces organisations semblaient vouloir prendre le contrôle de pays et bénéficiaient d’un soutien populaire massif. »

Les États-Unis ont réussi à empêcher une nouvelle attaque terroriste étrangère majeure sur le sol américain et ont éliminé non seulement Oussama ben Laden – le cerveau derrière les attentats du 11 septembre – mais aussi son successeur, Ayman al-Zawahri et le « soi-disant » califat de l’EI en 2001. 2019, selon James Anderson, sous-secrétaire à la défense par intérim chargé de la politique sous l’administration Trump.

Les États-Unis allaient déclarer leur victoire sur l’Etat islamique en 2019 après avoir libéré le dernier bastion de l’Etat islamique et mis fin au califat en Syrie. Cependant, la ministre française de la Défense, Florence Parly, avait averti à l’époque que l’Etat islamique n’avait pas été vaincu mais simplement « se cachait ».

Roggio a souligné que l’amélioration de la coordination entre les organisations de renseignement et de sécurité aux États-Unis est un facteur important pour la sécurité continue de l’Amérique ainsi que pour une meilleure capacité à cibler des terroristes individuels, tout en soulignant que cette approche n’est « pas une stratégie de réussite ».

Malgré tous ces succès, les États-Unis ont commis plusieurs faux pas, selon ces experts, qui ont abouti à une sortie désordonnée d’Afghanistan en 2021 et même aux inquiétudes actuelles selon lesquelles la guerre civile en Syrie pourrait permettre une résurgence de l’EI.

Anderson a accusé le président Obama d’alors d’avoir minimisé la menace de l’EI dans ses premiers jours, y compris un commentaire en 2014 selon lequel l’EI était une « équipe JV » avant que le groupe n’établisse une présence significative dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Il a également déclaré que l’orientation et la « nature gourmande en ressources » de la campagne « ont détourné l’attention de la montée en puissance de la Chine » jusqu’à ce que l’administration Trump fasse de Pékin « sa priorité n°1 ».

« Les États-Unis auraient dû essayer une empreinte militaire plus petite en Afghanistan, suffisamment robuste pour refuser aux terroristes un sanctuaire mais libérée du fardeau de la construction de la nation », a-t-il déclaré, ajoutant que « le manège des affectations de leadership et des déploiements d’unités » s’est avéré contre-productif, sapant les efforts visant à renforcer la continuité et l’expertise indispensable en Afghanistan.

Rubin a souligné les pertes humaines et les destructions importantes associées à la campagne, les solutions militaires laissant « souvent » des traces bien plus dévastatrices que ce que les gens de l’époque étaient prêts à admettre.

« Les drones pourraient localiser et frapper des dirigeants clés, mais ils causeront également des dégâts et des préjudices graves et significatifs aux civils, ce qui saperait l’autorité morale que nous essayions de maintenir », a déclaré Rubin, qualifiant la « perte de l’élévation morale et la perte de l’autorité morale ». de la vie humaine… significative.

Rubin a également longuement parlé de la façon dont l’invasion de l’Irak a détourné l’ensemble de la campagne, détournant l’attention et les ressources de pays comme l’Afghanistan qui avaient un objectif clair et direct dans la campagne antiterroriste, arguant que le peuple américain a été « manipulé » pour soutenir l’invasion due à la « panique légitime » d’une autre attaque terroriste importante.

« Je pense que l’abus de ces émotions constitue une grave trahison des sentiments populaires de lutte contre Al-Qaïda et contre les organisations terroristes qui nous ont attaqués le 11 septembre », a déclaré Rubin.

Malgré ces sentiments déchirés quant à la façon dont s’est déroulée la guerre contre le terrorisme, Roggio et Rubin ont tous deux noté l’impact significatif que l’attaque du 11 septembre a eu sur eux personnellement : Roggio a commencé « The Long War Journal », qui est une évolution de son blog personnel couvrant tous les aspects de la guerre contre le terrorisme. Les activités de Qaïda ont conduit à une invitation à rejoindre les Marines américains en 2005 lors de missions dans la province d’Anbar en Irak.

Le beau-frère de Roggio travaillait au World Trade Center et sa sœur travaillait à proximité, mais tous deux étaient en retard au travail ce matin-là et il n’a pas eu de nouvelles d’eux pendant une longue période de la journée.

Rubin faisait une présentation pour le ministère de l’Énergie dans un hôtel Sheraton près du Pentagone le matin des attentats lorsqu’il a entendu le crash de l’avion et a vu les conséquences de l’attaque contre l’installation militaire. Il a décrit la panique et la confusion qui ont saisi DC et l’impression que cela a laissée à beaucoup de ceux qui ont été témoins des attaques.

« Pour moi, c’était un moment très personnel, servir dans le gouvernement américain, servir dans l’administration Bush et voir des terroristes qui manipulaient notre bonté et l’utilisaient pour nous attaquer et tuer des milliers d’innocents était tout simplement stupéfiant », a déclaré Rubin. . Il occuperait ensuite un poste au Département d’État pour participer directement à la conduite de la guerre contre le terrorisme.

« Je pense que nous avons le devoir sacré de toujours nous souvenir des personnes qui ont été tuées et blessées ce jour-là ici parce que c’était réel et douloureux, et nous ne devrions jamais oublier ce qui leur est arrivé. »