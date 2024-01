La guerre contre le Hamas pourrait durer « une génération entière », déclare le ministre israélien

La cote de crédit souverain d’Israël pourrait être réduite si la guerre avec le groupe islamiste palestinien Hamas s’étendait à d’autres fronts, mais si cela ne se produit pas, le pays devrait être en mesure de surmonter les retombées économiques de la guerre s’il apporte les changements budgétaires nécessaires pour compenser l’augmentation des dépenses, selon une étude de S&P Global. » a déclaré le directeur des notations.

En octobre, S&P a confirmé la note « AA- » d’Israël, mais a révisé la perspective d’Israël de « négative » à « stable », citant les risques que la guerre israélienne contre Gaza puisse s’étendre plus largement avec un impact plus prononcé sur l’économie et la situation sécuritaire du pays.

“La perspective négative des notations implique que nous voyons actuellement au moins une chance sur trois d’une dégradation au cours des deux prochaines années”, a déclaré à Reuters Maxim Rybnikov, directeur des notations souveraines et des finances publiques EMEA chez S&P. dans les commentaires envoyés par courrier électronique.

Il a déclaré que si la sécurité et les risques géopolitiques d’Israël augmentaient en raison d’une escalade du conflit – une confrontation directe avec le Hezbollah au Liban ou en Iran – cela pourrait conduire à un déclassement.

Le cabinet a adopté ce mois-ci un budget d’État contesté pour 2024, avec des amendements ajoutant 55 milliards de shekels (15 milliards de dollars) de dépenses. Il faut encore l’approbation du Parlement.