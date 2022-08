La guerre contre la drogue en Colombie-Britannique est un échec, selon un expert d’UBCO

Les politiques et les services de police en matière de consommation de drogues de la Colombie-Britannique ont contribué à la crise des drogues toxiques, déclare Sana Shahram, PhD, professeure adjointe au College of Nursing de l’UBCO.

Elle a expliqué que la réponse immédiate du gouvernement à la crise des drogues toxiques aurait dû être de décriminaliser l’usage personnel et de fournir un approvisionnement sûr en drogues.

“Ce que nous devons faire, c’est réaliser que la guerre contre la drogue est une politique qui a échoué.”

L’interdiction et le contrôle vigilant de la possession de drogue ont été mis en place dans le but de réduire la criminalité et la consommation de drogue dans les villes canadiennes.

Cependant, malgré le maintien de l’ordre strict, les taux de criminalité et les décès liés à la drogue ont continué d’augmenter dans tout le pays.

Depuis janvier 2016, lorsque la crise a été déclarée, plus de 29 000 Canadiens sont décédés de causes liées aux opioïdes, selon l’Agence de la santé publique du Canada.

Shahram a expliqué que la “guerre prolongée contre la drogue” n’est pas fondée sur des preuves.

Le choix d’un gouvernement de mettre en œuvre une politique fondée sur des preuves ou sur l’interdiction est en grande partie à l’origine des méfaits associés aux drogues.

Elle a déclaré que cette politique a conduit à un approvisionnement en médicaments toxiques où toute personne qui consomme des drogues est touchée car elle ne sait pas ce qu’il y a dans ses médicaments.

Un approvisionnement sûr et la dépénalisation des drogues sont nécessaires pour arrêter les décès évitables, a déclaré Shahram.

“Nous pourrions le faire hier et nous devrions le faire aujourd’hui.”

Les sites de consommation sûrs et l’approvisionnement sûr ne sont pas un nouveau concept. Les bars, les magasins d’alcools et les magasins de cannabis sont des exemples de substances psychotropes réglementées par le gouvernement vendues pour atténuer les dommages.

Lorsque les gens achètent une bouteille d’alcool, ils connaissent sa concentration, les ingrédients et le risque associé à sa consommation. Les toxicomanes n’ont pas ce luxe. Un sac de cocaïne peut être plus fort que d’habitude ou contenir des additifs nocifs, comme le fentanyl, à l’insu du consommateur.

Essayer d’arriver à un monde où personne n’utilise quoi que ce soit n’est pas réaliste, a déclaré Shahram. Les gens ont toujours consommé des substances psychotropes comme l’alcool, les opioïdes et la caféine, et continueront de le faire, quelle que soit la légalité.

La stricte surveillance des drogues a gaspillé des ressources publiques et de l’argent public et a contribué à des décès évitables.

