Aucune équipe anglaise n’a jamais échoué à remporter un match nul à élimination directe dans la compétition phare de l’Europe après avoir remporté le match aller, et Neymar et les champions de France en titre font face à une tâche diaboliquement ardue la semaine prochaine contre les leaders en fuite de la Premier League à Manchester.

Laissé en larmes par la courte défaite finale de la Ligue des champions la saison dernière contre le Bayern Munich, le joueur le plus cher du monde fait maintenant face au chagrin une étape plus tôt après avoir prolongé sa sécheresse de buts à six matches à élimination directe dans la compétition.

« Nous avons perdu la bataille mais la guerre continue », Neymar a déclaré à son compte Instagram de plus de 149 millions de personnes, réagissant le matin après que Paris n’a pas réussi à s’appuyer sur un affichage dominant en première mi-temps qui comprenait un premier match à la 15e minute de Marquinhos avant que City ne marque deux fois en seconde période pour gagner 2-1.

« Je crois en mon équipe. Je crois que nous pouvons être meilleurs que nous ne l’étions. Allez, Paris. Un pour cent de chance, 99 pour cent de foi. »

Malgré la difficulté de tenter de battre une équipe de la ville sous une forme formidable, les fans du PSG familiers avec le goût du playboy brésilien pour le mélodrame sentiront que leurs chances de renverser l’égalité au City of Manchester Stadium mardi sont plus qu’un contre un. -cent.

Paris n’est pas étranger à la perte d’importants matchs à domicile cette saison, tombant face à Manchester United et à Monaco et Lille, rivaux au titre de Ligue 1, lors d’une campagne au Parc des Princes qui a été épouvantable par rapport à leurs normes.

À l’inverse, ils ont montré que les voyages à l’extérieur inquiétants ne leur causaient souvent que peu de craintes, y compris une victoire contre le Bayern, détenteur de la Ligue des champions, qui les a finalement renvoyés dans les quatre derniers.

City est également sur une série de 17 victoires successives à l’extérieur, et la pression sera probablement ressentie plus vivement par l’équipe de Pep Guardiola à domicile, quand ils auront la chance d’atteindre la finale pour la première fois.

Un spectateur qui sera ravi si le PSG ne parvient pas à créer une surprise au match retour est Liam Gallagher, qui a qualifié Neymar de « sale, plongée c *** » et a appelé le playboy brésilien à être envoyé dans une série de tweets en colère à ses millions de followers pendant le match.

« Neymar est une petite merde embarrassante, » a ajouté le fervent partisan de City et chanteur d’Oasis devenu artiste solo, soulignant son point de vue alors que les traducteurs de la télévision espagnole avaient du mal à trouver un moyen d’interpréter ses mots choisis à l’écran.

Interrogé sur Neymar et son partenaire de frappe Kylian Mbappe, qui n’a pas réussi à tirer pour la première fois de sa carrière après avoir commencé un match, Gallagher a répondu avec la même brièveté: « Les deux merdes. »

Le PSG est de nouveau à domicile samedi face à Lens, cinquième. Les hommes de Mauricio Pochettino sont à un point du leader lillois et à un point au-dessus de Monaco, troisième, avec quatre matchs de la saison française de haut niveau à jouer.