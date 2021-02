«  La guerre continue  »: les petits investisseurs en armes après l’arrêt des opérations sur les actions GameStop en raison de la flambée des prix et des rapports de pannes de Reddit

Les actions de GameStop ont de nouveau grimpé en flèche, augmentant de plus de 100% jusqu’à ce qu’un arrêt du trading ralentisse le rallye avant la fermeture des marchés, attisant les soupçons parmi les petits investisseurs, certains pointant vers de mystérieux problèmes Reddit pendant le pic.

Le dollar GME a augmenté de près de 104% lorsque le trading s’est arrêté mercredi, ce qui a plus que doublé sa valeur au cours des dernières 24 heures, mais la flambée a été stoppée dans son élan par un arrêt des négociations imposé environ 15 minutes avant la fermeture des marchés.

Les observateurs en ligne ont noté que si les arrêts sont généralement de courte durée et ne durent que quelques minutes, la suspension des transactions GameStop a duré jusqu’à la fermeture des marchés à 16 heures, heure de l’Est.

Les haltes commerciales ne sont censées durer que 5 minutes. Mais GameStop ($ GME) n’est pas revenu après s’être arrêté à 15h46 pic.twitter.com/7ZTIHRXVyk – Joseph Charles (@JCharlesFinance) 24 février 2021

GameStop $ GME dans une halte commerciale! La guerre continue … pic.twitter.com/lZU1OjZOQC – John Jimenez (@ johnj1138) 24 février 2021

La soudaine pause commerciale a suscité l’indignation de certains investisseurs, l’un appelant même à une enquête du Congrès sur ce qu’il estimait «Manipulation évidente du marché».

« Ce qu’ils viennent de faire à GameStop est absolument dégoûtant, » un commentateur a écrit. « De nouveau. Arrêtez les 15 dernières minutes de la journée, puis autorisez le trading immédiatement après la clôture. Corrompu comme s ** t. La SEC n’a absolument aucune valeur. »

Pourquoi l’arrêt du trading de GameStop? La semaine dernière, c’était parfaitement normal pour le vendeur de perdre #Des millions en valeur de portefeuille, les gens ont perdu des économies entières la semaine dernière et lundi et personne n’a alors tiré le frein !? Mais maintenant #WallStreet s’arrête $ GME parce qu’il avait un pic? pic.twitter.com/TgDCHFhjrb – guérilla filaire (@wiredguerrilla) 24 février 2021

La hausse des prix fait suite aux informations de mardi selon lesquelles le directeur financier de GameStop, Jim Bell, a été évincé pour des désaccords stratégiques, devant être remplacé par un dirigeant plus conforme à la vision du membre du conseil d’administration Ryan Cohen, qui a effectué un investissement substantiel dans la société l’année dernière pour faciliter sa transition de la vente physique à la vente en ligne. L’arrivée de Cohen a contribué à relancer un engouement d’achat d’actions GameStop qui a culminé le mois dernier, voyant le cours de l’action augmenter de plus de 1800% à certains moments tout en infligeant des milliards de pertes aux fonds spéculatifs de Wall Street, ce qui a fortement court-circuité la société.

Alors que la nouvelle du départ de Bell a initialement fait exploser les actions de GME dans les négociations après les heures de bureau, elles ont de nouveau bondi mercredi, aidées par des investisseurs de détail basés sur Reddit, y compris le groupe WallStreetBets, qui a contribué à envoyer le cours de l’action de la société. « vers la Lune » le mois dernier avec une campagne d’achat concertée.

Alors que la colère a éclaté à cause de la suspension du commerce GameStop, les rapports de pannes généralisées sur Reddit ont également alimenté les soupçons que les deux incidents étaient en quelque sorte liés, avec Down Detector montrant un pic de problèmes techniques juste avant la fermeture des marchés. Tandis que certaines théorisé l’arrêt a simplement envoyé une vague de trafic sur le site et a causé les problèmes, d’autres ont suggéré que plus était au travail.

$ GME Est-ce juste moi ou y a-t-il une forte corrélation entre la baisse de Reddit / WSB, les déclamations de Cramer GME, la fréquence d’arrêt et l’appréciation de la part de Gamestop? Je me demande s’il y aura à nouveau des pannes techniques mystérieuses dans tous les domaines et des restrictions commerciales si cela continue … – Le Gamestop ♻️ECOSYSTEM♻️ que les joueurs méritent (@GMEshortsqueeze) 24 février 2021

GameStop augmente de 100%, s’arrête et Reddit tombe le même jour? QUELQUE CHOSE EST HAUT. pic.twitter.com/qtJfcYKTgq – TurtleBox (@TheTurtleBox) 24 février 2021

@GameStop Explose et bien sûr @reddit diminue. Quelque chose me dit @RobinhoodApp arrêtera à nouveau le commerce. – Adam Vander Wal (@ AdamExperienc3) 24 février 2021

