Les sanctions commerciales de la Chine ne parviennent pas à paralyser l’économie australienne, car la demande insatiable de minerai de fer de Pékin maintient les prix à des niveaux élevés pour les années à venir.

Les prix au comptant du produit, utilisé pour fabriquer de l’acier, ont grimpé ce mois-ci au-dessus de 150 $ US (200 $ A) pour la première fois depuis 2013.

Mardi soir, les prix avaient grimpé à 176 $ US (A233 $) la tonne, soit des niveaux jamais vus depuis 2011.

Pas plus tard qu’en mai, le minerai de fer, de loin le plus gros produit d’exportation de l’Australie, ne valait que 80 dollars la tonne métrique.

Westpac a maintenant mis à jour ses prévisions et s’attend à ce que le produit clé reste aussi élevé que 100 $ US la tonne d’ici décembre 2022.

Justin Smirk, économiste principal de la banque, a déclaré que la Chine continuerait à fabriquer plus d’acier au cours des deux prochaines années, alors que les gouvernements du monde entier utilisaient des programmes de construction et d’infrastructure pour pomper les économies de premier ordre qui avaient été ravagées par les verrouillages de Covid-19.

« Nous approchons peut-être d’un pic dans la dynamique de la croissance chinoise, mais le rythme devrait se maintenir jusqu’en 2022 », a-t-il déclaré.

«L’équilibre des risques pour les matières premières a clairement changé avec une croissance chinoise robuste, des mesures de relance budgétaire et monétaire mondiales et des contraintes d’offre persistantes.

« Nous prévoyons désormais que les prix des matières premières resteront bien soutenus dans la seconde moitié de 2021. »

La campagne de la Chine contre l’Australie a peu d’effet, les exportations annuelles vers la Chine en novembre seulement 0,4% plus faibles par rapport à l’année précédente, ont montré les données commerciales du Bureau australien des statistiques publiées mercredi.

La Chine communiste achète 60% de son minerai de fer en Australie alors que l’autre grand producteur brésilien continue de se débattre après l’effondrement du barrage de résidus de Vale au début de 2019.

«Les conditions d’approvisionnement devraient s’améliorer jusqu’en 2021, mais pas dans une mesure qui supprimerait les prix de manière significative», a déclaré M. Smirk.

Justin Smirk, un économiste principal de Westpac, a déclaré que la Chine continuerait à fabriquer plus d'acier au cours des deux prochaines années, alors que les gouvernements du monde entier lanceraient davantage de programmes de relance pour stimuler la demande pendant la pandémie de Covid.

Le minerai de fer était, de loin, la plus grande exportation de l’Australie en 2019-2020, la Chine ayant acheté pour 70 milliards de dollars de ce produit.

La Chine, le plus grand partenaire commercial de l’Australie, a acheté pour 150 milliards de dollars d’exportations au cours du dernier exercice.

La demande de minerai de fer à Pékin a depuis augmenté avec le nombre annuel glissant d’exportations de minerai de fer, en novembre, atteignant un record de 139,1 milliards de dollars.

Prévisions de prix au comptant du minerai de fer de Westpac Mars 2021: 135 $ US Juin 2021: 126 $ US Septembre 2021: 120 $ US Décembre 2021: 114 $ US Mars 2022: 105 $ US Juin 2022: 100 $ US Septembre 2022: 100 $ US Décembre 2022: 100 $ US Mars 2023: 99 $ US Juin 2023: 93 $ US Septembre 2023: 85 $ US Décembre 2023: 77 $ US Mars 2024: 72 $ US Juin 2024: 70 $ US Septembre 2024: 68 $ US Décembre 2024: 68 $ US

L’économiste principal du CommSec, Ryan Felsman, a déclaré: «La demande chinoise de minerai de fer reste forte».

Cela signifiait que l’introduction par Pékin de tarifs punitifs sur certains produits australiens avait peu d’effet sur l’économie dans son ensemble.

En mai, la Chine a imposé des droits de douane de 80 pour cent sur l’orge, ce qui a conduit ce mois-ci à déposer une plainte officielle auprès de l’Organisation mondiale du commerce de l’ancien ministre du Commerce Simon Birmingham.

Le vin australien a également été soumis à des taxes à l’importation de 212 pour cent en novembre, après des mois d’intimidation commerciale contre les exportateurs de bœuf, de homard, de bois, d’agneau et même de charbon.

La Chine a introduit les mesures après que le Premier ministre australien Scott Morrison a appelé à une enquête indépendante sur la propagation de la pandémie de Covid-19 depuis sa source à Wuhan, en Chine.

En ce qui concerne les prix du minerai de fer, Westpac était beaucoup plus optimiste que le gouvernement australien.

Le Trésor, dans ses Perspectives économiques et financières de milieu d’année publiées la semaine dernière, a prédit que les prix du minerai de fer retomberaient à 55 $ US la tonne d’ici la fin de septembre 2021.

Le budget d’octobre prévoyait que le prix des produits de base retomberait à 55 $ US d’ici la fin juin de l’année prochaine.

Westpac est beaucoup plus optimiste que le Trésor, prévoyant des prix au comptant du minerai de fer de 126 $ US la tonne d’ici juin 2021 et de 120 $ US la tonne d’ici septembre de l’année prochaine.

La deuxième plus grande banque d’Australie s’attend à ce que les prix du minerai de fer restent supérieurs à 70 dollars jusqu’à la mi-2024.

Des prix plus élevés du minerai de fer signifient également plus de recettes publiques provenant des redevances sur les produits de base.

M. Smirk a déclaré que les prix des matières premières, en particulier le minerai de fer, resteraient élevés l’année prochaine, car les fabricants vendraient ce qu’ils produisaient.

« La production d’acier continue à atteindre de nouveaux records, les stocks continuent de se maintenir à des niveaux bas tandis que les ventes et les prix restent robustes, ce qui suggère que le cycle de l’acier chinois doit continuer avant de culminer », a-t-il déclaré.

Le déploiement d’un vaccin Covid devait également stimuler la croissance économique et le dollar australien, Westpac s’attendant à ce que la devise passe de 75 cents américains maintenant à 80 cents américains d’ici décembre 2021.

« L’introduction d’un vaccin Covid fin 2020 / début 2021 modifie déjà les perspectives à court terme de l’activité sociale et devrait donc contribuer à accélérer la normalisation de l’activité économique », a déclaré M. Smirk.

Si le minerai de fer est à l’abri des tensions diplomatiques chinoises, d’autres exportations restent vulnérables.

L’excédent commercial annuel de l’Australie avec la Chine est passé de 64,5 milliards de dollars en octobre à un creux de 16 mois de 62,9 milliards de dollars en novembre.