La guerre commerciale du Brexit est “la dernière chose dont la Grande-Bretagne a besoin”, prévient l’Irlande Liz Truss

Une guerre commerciale avec l’UE au sujet du protocole d’Irlande du Nord est la “dernière chose” dont la Grande-Bretagne a besoin pendant la crise du coût de la vie, a averti Liz Truss, un haut ministre du gouvernement irlandais.

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a exhorté Mme Truss – nommée lundi nouveau chef conservateur et prochain Premier ministre – à réfléchir aux conséquences de son projet de passer outre le protocole.

M. Coveney a déclaré que le Royaume-Uni et l’UE pourraient encore parvenir à un “compromis raisonnable” si le nouveau Premier ministre adoucissait son approche sur les accords commerciaux controversés après le Brexit.

Mme Truss a provoqué la colère de l’UE en déposant une législation qui supprimerait unilatéralement les arrangements qui ont créé des contrôles sur les marchandises passant de GB à NI.

Faisant référence à la perspective d’actions de représailles de la part de l’UE, M. Coveney a déclaré à RTE: «Je pense que la dernière chose que la Grande-Bretagne veut et dont elle a besoin, et certainement l’Irlande veut et dont elle a besoin – et c’est la même chose dans toute l’UE – est une guerre commerciale entre l’UE et le ROYAUME-UNI.”

M. Coveney a ajouté: «Cela peut être évité. Nous savons tous que. Il y a un accord à faire ici grâce à une politique sensée et au pragmatisme, nous savons à quoi cela ressemble, à mon avis.

La Commission européenne a insisté sur le fait que la décision législative de Mme Truss violerait le droit international. Il y a également eu des spéculations selon lesquelles elle pourrait décider de suspendre le protocole en quelques jours en déclenchant l’article 16.

Cependant, M. Coveney a déclaré qu’il ne pensait pas que Mme Truss déclencherait l’article 16 et a déclaré qu’il espérait toujours que son poste de Premier ministre pourrait annoncer un “changement de direction” pour les relations anglo-irlandaises.

Le ministre irlandais des Affaires étrangères a déclaré: «De nombreux décideurs clés essaient de tendre la main et de donner un signal à Liz Truss que si elle décide de changer de cap pour un cap plus positif en essayant de trouver un compromis raisonnable avec l’UE , que nous pouvons trouver une solution à ce problème.

Il a ajouté: “Et un nouveau Premier ministre nous donne cette opportunité, malgré ce que Liz Truss a fait jusqu’à présent sur les problèmes de protocole. Elle va maintenant être Premier ministre et cela la place dans un espace très différent.

M. Coveney a décrit Mme Truss comme une “politicienne talentueuse et très énergique”. Il a ajouté: “Nous travaillerons avec elle et son équipe, mais j’espère que nous pourrons changer la direction des relations anglo-irlandaises que nous avons vues au cours des deux dernières années.”

Le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic – qui dirige la partie bruxelloise dans les pourparlers post-Brexit – a répondu à la victoire de Mme Truss en déclarant: “Je suis prêt à travailler de manière intensive et constructive avec mon nouvel interlocuteur britannique pour favoriser un tel partenariat, dans le plein respect de nos accords.

Naomi Smith, directrice générale de Best for Britain, faisant campagne pour les liens les plus étroits possibles avec l’UE, a déclaré que tous les députés et pairs “doivent s’unir pour s’opposer au projet de loi”, ajoutant: “Le premier acte du leadership de Truss ne peut pas être une violation flagrante de accords internationaux.

Mais le chef du DUP, Sir Jeffrey Donaldson, a déclaré que son parti avait encore besoin de voir une “action décisive” sur le projet de loi sur le protocole avant qu’il ne puisse y avoir de rétablissement du partage du pouvoir à Stormont.

Sir Jeffrey a déclaré qu’il avait déjà écrit à Mme Truss pour lui expliquer ce que son parti pensait que ses priorités devraient être. “Le principal d’entre eux est de faire avancer le projet de loi qui fournira une base pour une solution pour faire face au protocole.”

Des responsables proches de Truss auraient consulté des experts juridiques et commerciaux sur la possibilité de déclencher une action en vertu de l’article 16 contre l’UE au sujet du protocole ce mois-ci.

Le déclenchement immédiat de l’article 16 permettrait au Royaume-Uni de suspendre unilatéralement tout ou partie du protocole avant le 15 septembre, date limite d’action en justice de l’UE.