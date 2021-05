«  La guerre civile se prépare en France et vous le savez  »: l’armée française lance une nouvelle salve à Macron avec une nouvelle lettre ouverte

La lettre, publiée dimanche soir dans le magazine conservateur Valeurs Actuelles, frappe un ton similaire au message publié par le même média le mois dernier. Contrairement à la précédente, qui a été signée par 25 généraux à la retraite et soldats en service actif, la nouvelle lettre est anonyme et est ouverte à la signature du grand public. Lundi midi, il avait attiré plus de 100 000 signatures.

Les auteurs de la lettre se sont décrits comme des soldats français en service actif, appartenant à la jeune génération de l’armée qui a connu des combats réels ces dernières années.

« Nous sommes ce que les journaux ont appelé » la génération du feu « . Hommes et femmes, soldats actifs, de toutes armées et de tous grades, de toutes opinions, nous aimons tous notre pays. Ce sont nos seules prétentions à la renommée. Et si nous ne pouvons, par la loi, nous exprimer le visage découvert, c’est également impossible pour nous de garder le silence, « la lettre lit.

La lettre accuse le président Macron de faire « concessions » à l’islamisme sur le sol français, alors que l’armée du pays a versé son sang pour lutter contre lui en « Afghanistan, Mali, République centrafricaine ou ailleurs. »

Les auteurs ont également indiqué qu’au moins certains d’entre eux ont participé à l’opération nationale Sentinelle, lancée après les attentats terroristes dévastateurs de Charlie Hebdo en 2015, et ont vu certaines communautés ethno-religieuses en France complètement détachées du reste du pays.

Pour ces communautés « La France ne signifie rien d’autre qu’un objet de sarcasme, de mépris ou même de haine », la lettre lit.

Comme la lettre précédente, cette nouvelle alerte les autorités de la république d’une imminente « guerre civile, » avec l’existence même de la France en jeu. « Une fois de plus, la guerre civile se prépare en France et vous le savez parfaitement bien », la lettre lit.

Nous ne parlons pas de prolonger vos mandats ou de conquérir d’autres. Nous parlons de la survie de notre pays, de la survie de votre pays.

Les auteurs de la lettre ont également exprimé leur ferme soutien aux signataires de la première et ont sévèrement critiqué la réponse du gouvernement.

«Pour encourager les officiers supérieurs de l’armée à prendre position et à s’exposer, avant de les sanctionner avec colère dès qu’ils rédigent autre chose que des rapports de bataille, il faut être assez pervers», a-t-il ajouté. la lettre lit.

Lâcheté, tromperie, perversion: ce n’est pas notre vision de la hiérarchie. Au contraire, l’armée est, par excellence, le lieu où nous disons la vérité parce que nous engageons nos vies.

La première lettre, publiée le 21 avril – à l’occasion du 60e anniversaire d’un coup d’État manqué contre le général Charles de Gaulle pour son soutien en faveur de l’indépendance de l’Algérie – a provoqué un tollé parmi les hauts responsables français. Le premier ministre Jean Castex a marqué le message « une initiative contre tous nos principes républicains, d’honneur et du devoir de l’armée », tandis que les militaires ont juré de punir les signataires en service actif.

