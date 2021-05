La «guerre civile» des conservateurs met en danger le déverrouillage du 21 juin, selon Keir Starmer

Boris Johnson et ses ministres sont trop occupés à « se couvrir le dos » pour contrer correctement la menace posée par la variante indienne du coronavirus, a affirmé le leader travailliste Sir Keir Starmer.

À la suite des preuves explosives de Dominic Cummings sur la gestion par le Premier ministre de la pandémie, Sir Keir a déclaré que « les erreurs se répètent » alors que le gouvernement envisage d’assouplir davantage les restrictions.

« Des décisions faibles et lentes sur la politique frontalière ont laissé la variante indienne s’installer », a-t-il déclaré.

« Le manque de soutien à l’auto-isolement et les directives locales confuses n’ont pas réussi à le contenir.

« Nous voulons tous déverrouiller le 21 juin, mais la plus grande menace pour cela est l’incompétence du gouvernement. »

Écrivant dans l’Observer, Sir Keir a déclaré que la réticence de M. Johnson à imposer un deuxième verrouillage à l’automne de l’année dernière signifiait des décès « évitables et impardonnables » dans la deuxième vague du virus.

« La première vague, nous avons fait face à une crise sans précédent. La prise de décision était sans aucun doute difficile. Les erreurs étaient inévitables. Et le public britannique le comprend.

« Mais à l’été, nous en savions beaucoup plus sur le virus.

« Le Premier ministre a été averti de se préparer à une deuxième vague. Il ne l’a pas fait. Et plus de deux fois plus de personnes sont mortes dans la deuxième vague que dans la première. »

M. Cummings, l’ancien conseiller du Premier ministre, a déclaré mercredi aux députés que « des dizaines de milliers » étaient morts inutilement à cause de la gestion de la pandémie par le gouvernement et a accusé le secrétaire à la Santé Matt Hancock d’avoir menti au sujet des tests pour les résidents des maisons de soins sortis de l’hôpital – une affirmation il a nié.

Sir Keir a déclaré que la situation dans les maisons de soins avait été une « trahison », ajoutant: « Nous ne saurons peut-être jamais si Boris Johnson a déclaré que Covid » ne tuait que des personnes de 80 ans « quand il a retardé un deuxième verrouillage.

« Ce que nous savons, c’est que l’homme chargé de les garder en sécurité a fait preuve d’un mépris total pour nos personnes âgées, car il a négligé l’incompétence de son secrétaire à la Santé. »

