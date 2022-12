La «guerre avec mère nature» fait près de 50 morts dans le blizzard aux États-Unis

Jusqu’à présent, 47 personnes sont mortes dans des tempêtes hivernales aux États-Unis.

Dans l’État de New York, le nombre de morts est passé à 25.

Le président américain Joe Biden a offert le soutien du gouvernement fédéral.

Les équipes d’urgence de New York se sont précipitées lundi pour sauver les résidents bloqués de ce que les autorités ont appelé le “blizzard du siècle”, une tempête implacable qui a fait au moins 25 morts dans l’État et provoque le chaos des voyages de Noël aux États-Unis.

Les conditions de blizzard continuent de prévaloir dans certaines parties du nord-est des États-Unis, vestiges tenaces d’une prolifération massive de conditions météorologiques extrêmes qui ont saisi le pays pendant plusieurs jours, provoquant des pannes de courant généralisées, des retards de voyage et au moins 47 décès dans neuf États.

Dans l’État de New York, les autorités ont décrit des conditions féroces, en particulier à Buffalo, avec des heures de voile blanc, des corps découverts dans des véhicules et sous des bancs de neige, et le personnel d’urgence allant “de voiture en voiture” à la recherche de plus d’automobilistes – vivants ou morts.

La tempête parfaite de violentes bourrasques de neige, de vent hurlant et de températures inférieures à zéro a forcé l’annulation de plus de 15 000 vols américains ces derniers jours, dont au moins 2 600 lundi, selon le site de suivi Flightaware.com.

REGARDER | Les vols de vacances supprimés alors qu’une énorme tempête hivernale balaie les États-Unis

Buffalo – une ville du comté d’Erie qui n’est pas étrangère aux intempéries hivernales – est l’épicentre de la crise, ensevelie sous des quantités stupéfiantes de neige.

“Certes, c’est le blizzard du siècle”, a déclaré la gouverneure Kathy Hochul aux journalistes, ajoutant qu’il était “beaucoup trop tôt pour dire que c’est terminé”.

Hochul a déclaré que certaines villes de l’ouest de New York ont ​​​​été couvertes de “30 à 40 pouces (0,75 m à 1 m) de neige pendant la nuit”.

Plus tard lundi, Hochul s’est entretenu avec le président américain Joe Biden, qui a offert “toute la force du gouvernement fédéral” pour soutenir l’État de New York, et a déclaré que lui et la première dame Jill Biden priaient pour ceux qui ont perdu des êtres chers dans la tempête, selon à une déclaration de la Maison Blanche.

Le National Weather Service a prévu jusqu’à 35 cm de plus lundi en plus des plusieurs pieds qui ont déjà laissé la ville ensevelie sous la neige, les responsables ayant du mal à remettre les services d’urgence en ligne.

Le directeur du comté d’Erie, Mark Poloncarz, a déclaré lors d’un point de presse qu’il avait le “cœur brisé” d’annoncer que le nombre de morts liées au blizzard était passé à 25 dans tout le comté.

Poloncarz a déclaré que le nombre de morts d’Erie dépassera probablement celui du tristement célèbre blizzard de Buffalo en 1977, lorsque près de 30 personnes sont mortes.

“Nous nous attendons à ce qu’il y ait plus” de morts à cause de la tempête en cours, a-t-il ajouté.

Avec plus de neige dans les prévisions et la majeure partie de Buffalo “infranchissable”, il s’est joint à Hochul pour avertir les résidents de s’abriter et de rester en place.

Des membres de la Garde nationale et d’autres équipes ont sauvé des centaines de personnes de voitures et de maisons couvertes de neige sans électricité, mais les autorités ont déclaré que davantage de personnes restaient piégées.

Le shérif du comté d’Erie, John Garcia, a qualifié la tempête de “pire” qu’il ait jamais vue, avec des périodes de visibilité nulle et des autorités incapables de répondre aux appels d’urgence.

“C’était déchirant de recevoir des appels où des familles sont avec leurs enfants et ils disent qu’ils gèlent”, a-t-il déclaré à CNN.

Hochul, originaire de Buffalo, s’est dite stupéfaite par ce qu’elle a vu lors d’une tournée de reconnaissance de la ville.

“C’est (comme) aller dans une zone de guerre, et les véhicules le long des routes sont choquants”, a déclaré Hochul, décrivant des dérives de 2,4 m contre des maisons ainsi que des chasse-neige et des véhicules de secours “enterrés” dans la neige.

elle a dit:

C’est une guerre avec mère nature.

Les conditions météorologiques extrêmes ont envoyé des températures en dessous de zéro dans les 48 États américains contigus au cours du week-end, y compris dans les communautés du Texas le long de la frontière mexicaine où certains migrants nouvellement arrivés ont eu du mal à trouver un abri.

À un moment donné samedi, près de 1,7 million de clients étaient sans électricité dans le froid mordant, selon le tracker poweroutage.us.

Ce nombre a considérablement baissé, bien qu’il y ait encore quelque 50 000 sans électricité lundi à la mi-journée sur la côte est des États-Unis.

En raison de sous-stations électriques gelées, certains habitants du comté d’Erie ne devraient pas reprendre le courant avant mardi, une sous-station étant apparemment enterrée sous 5,4 m de neige, a déclaré un haut responsable du comté.

L’aéroport international de Buffalo reste fermé jusqu’à mardi et une interdiction de conduire est restée en vigueur pour la ville et une grande partie du comté d’Erie.

La glace sur les routes et les conditions de voile blanc ont également entraîné la fermeture temporaire de certaines des voies de transport les plus fréquentées du pays, y compris une partie de l’autoroute inter-États 70.

Les conducteurs ont été avertis de ne pas prendre les routes – alors même que le pays atteignait ce qui est généralement sa période la plus chargée de l’année pour les voyages.