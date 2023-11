La guerre au Soudan transforme les « maisons en cimetières » (HCR)

« La guerre qui a éclaté sans avertissement a transformé des maisons soudanaises autrefois paisibles en cimetières. » dit Dominique Hyde, directrice des relations extérieures chez HCR.

Elle s’est rendue dans le pays la semaine dernière et a été témoin d’une augmentation des souffrances humaines.

« Loin des yeux du monde et des gros titres de l’actualité, le conflit au Soudan continue de faire rage. Partout dans le pays, une crise humanitaire inimaginable se déroule, alors que de plus en plus de personnes sont déplacées par les combats incessants », a ajouté Mme Hyde.

Au Soudan, 4,5 millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays depuis le début de la guerre en avril, tandis que 1,2 million d’autres – pour la plupart des femmes et des filles – ont fui vers les pays voisins, dont le Tchad.

Répétition des atrocités au Darfour

Le responsable du HCR a souligné la situation dans la région instable du Darfour, où les combats entre les Forces armées soudanaises (SAF) et les Forces de soutien rapide (RSF) ont provoqué encore plus de déplacements, des milliers de personnes luttant pour trouver un abri et beaucoup dormant sous les arbres au bord de la route.

« Nous sommes très préoccupés par le fait qu’ils n’ont pas accès à la nourriture, à un abri, à de l’eau potable ou à d’autres produits de première nécessité », a-t-elle déclaré.

« Il est honteux que les atrocités commises il y a 20 ans au Darfour puissent se reproduire aujourd’hui avec si peu d’attention. »

En juillet, le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a ouvert une enquête sur des allégations de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité dans la région, à la suite de la découverte de charniers de quelque 87 membres de la communauté ethnique Masalit, qui auraient été tués par les RSF et les milices affiliées.

Situation dans l’État du Nil Blanc

Mme Hyde a également abordé la situation dans l’État du Nil Blanc, où vivent plus de 433 000 personnes déplacées à l’intérieur du pays, s’ajoutant aux près de 300 000 réfugiés, pour la plupart sud-soudanais, qui s’y abritaient dans une dizaine de camps depuis avant la guerre.

Elle a déclaré que l’augmentation des déplacements a « submergé » les services essentiels dans les camps de réfugiés, notant également que, comme dans le reste du Soudan, les écoles ont été fermées au cours des sept derniers mois, les personnes déplacées trouvant un abri temporaire à l’intérieur des salles de classe.

La situation sanitaire est également particulièrement alarmante, avec plus de 1 200 enfants de moins de cinq ans décédés dans la province entre mi-mai et mi-septembre en raison d’une épidémie de rougeole combinée à des niveaux élevés de malnutrition, et au moins quatre enfants meurent chaque semaine, comme le montre les médicaments essentiels, le personnel et les fournitures font défaut.

“Devant l’un des camps de réfugiés, vous pouvez voir des monticules de terre qui ne sont que de petits lieux de sépulture pour les enfants décédés”, a déclaré Mme Hyde.

Exode vers le Tchad

La crise au Soudan a également provoqué un exode de réfugiés vers les pays voisins, notamment le Tchad, où environ 450 000 Soudanais se sont réfugiés depuis avril, s’ajoutant à ceux déjà déplacés du Soudan et d’autres pays.

Bien qu’il soit l’un des pays les plus pauvres et qu’il soit confronté à de graves défis humanitaires, le Tchad accueille près d’un million de réfugiés.

Plus tôt cette année, les humanitaires ont lancé un programme de 921 millions de dollars plan de réponse humanitaire ciblant 5,2 millions de personnes les plus vulnérables pour obtenir de l’aide. Cependant, alors qu’il reste à peine huit semaines dans l’année, ce programme n’est financé qu’à 26 pour cent.

Gagnez la paix, pas la guerre, selon le chef de l’UNFPA

Natalia Kanem, directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), qui vient de rentrer du Tchad à New York, a déclaré mardi aux journalistes au siège de l’ONU.

La chef de l’agence des Nations Unies pour les droits reproductifs a souligné ses rencontres avec des femmes dirigeantes et des survivantes de violences sexuelles et sexistes et celles qui les soutiennent, réitérant l’importance d’autonomiser les femmes et leurs alliés dans la construction d’un avenir juste, pacifique et prospère pour le Tchad.

« Et en ce moment difficile de l’histoire de l’humanité, il est clair que le sort de l’humanité n’appartient pas aux hommes brandissant des bombes, mais plutôt aux femmes et à leurs alliés qui s’unissent pour mener la paix », a-t-elle déclaré.