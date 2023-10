La guerre au Moyen-Orient provoque des perturbations dans l’incubateur technologique dirigé par Deval Patrick

Par ailleurs, certains anciens palestiniens ont demandé que l’organisation publie une déclaration officielle exprimant son inquiétude quant à « l’impact de cette crise sur des vies innocentes, y compris leur propre vie et celle de leurs familles », a déclaré Patrick à POLITICO dans un e-mail. Les autorités palestiniennes estiment qu’au moins 2 750 personnes ont été tuées dans les frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre.

Le conflit qui se déroule à l’OGS est emblématique des défis similaires auxquels sont confrontés les dirigeants politiques, les dirigeants de Wall Street et les administrateurs universitaires à mesure que le conflit s’intensifie.

Interrogé sur l’avenir de l’OGS, Patrick a déclaré dimanche que « l’horrible guerre a mis et continuera de tester si les liens personnels de confiance et d’expérience partagée que nous avons travaillé si dur pour construire résisteront à la crise actuelle. Je suis convaincu qu’ils dureront.

Il a ajouté : « Je crois plus que jamais au pouvoir de cette organisation et de ses membres. Mais c’est une question à laquelle ils ne devraient pas avoir à répondre dans le stress extrême du moment. »

Suite à l’attaque du Hamas, une conversation WhatsApp que les diplômés ont décrite comme un canal de communication clé pour le groupe d’affaires et de réseautage s’est détériorée en échanges houleux entre anciens élèves israéliens et palestiniens, selon des captures d’écran partagées avec POLITICO.

Alors que la PDG de l’OGS, Lobna Agbaria, a exhorté les participants à « mettre notre humanité au centre et à se soutenir mutuellement en tant qu’individus et en tant que communauté », différentes factions se sont battues pour savoir dans quelle mesure les violences récentes faisaient écho aux affrontements précédents.

Alors que le conflit s’intensifiait, certains Israéliens ont accusé des membres palestiniens de publier des contenus antisémites ou favorables au Hamas. Agbaria a déclaré à POLITICO que l’organisation « expulserait tout ancien élève qui exprimerait son soutien au Hamas ou à tout acte de terrorisme ».

Pendant ce temps, certains membres palestiniens ont demandé à se retirer du réseau des anciens élèves de l’organisation alors que la situation à Gaza devenait plus dangereuse.

« Nos efforts placent toujours le bien-être des gens au premier plan, et nous comprenons douloureusement leur situation », a déclaré Agbaria.

OGS a été conçu comme un terrain de formation pour les jeunes entrepreneurs israéliens et palestiniens, les mettant en contact avec des investisseurs en capital-risque, des leaders de l’industrie américaine et des universitaires dans un environnement où ils pourraient travailler ensemble sur leurs startups.

Dans des conversations et des textes, quatre anciens élèves ont décrit leur séjour à l’incubateur comme une période précieuse qui a contribué à une communication franche mais constructive entre Israéliens, Palestiniens et Arabes sur leurs origines et le conflit. Aujourd’hui, ils doutent de la continuité du programme.

«Jusqu’à présent, j’avais une énorme appréciation envers OGS. J’ai senti que c’était l’une des organisations israélo-palestiniennes les plus efficaces dans le domaine », a déclaré Eyal Akerman, un conseiller municipal de Tel Aviv qui faisait partie de la promotion 2019 du programme, dans un message texte à POLITICO. « Malheureusement – ​​au moment de vérité – OGS a fait défaut à moi et à mon équipe israélienne. [colleagues] en prenant une position ferme contre l’antisémitisme et le terrorisme.

Patrick, un démocrate qui a été gouverneur de 2007 à 2015, s’est concentré sur les programmes d’investissement à impact social depuis qu’il a quitté ses fonctions, et Kraft – ancien donateur de Trump et défenseur de la justice pénale – a financé plusieurs projets à travers sa fondation familiale pour combler les divisions religieuses.

Dimanche, Patrick a envoyé un e-mail aux anciens de l’organisation disant qu’OGS s’en tiendrait à sa déclaration de mission – « Créer une communauté entrepreneuriale de dirigeants engagés à façonner un avenir israélo-palestinien pacifique construit sur la confiance » – plutôt que de publier une réponse spécifique. aux événements récents.

« Toute réponse de notre organisation peut mettre en grand danger la sécurité de nos anciens de l’autre côté de la frontière en raison de leur affiliation à l’OGS », a-t-il écrit. «C’est particulièrement important pendant une guerre active. Nous vivons des temps terribles et des événements inimaginables peuvent se produire, comme nous l’avons déjà constaté. Notre approche consiste à protéger toutes les personnes impliquées et à soutenir les connexions futures.