La guerre arrive aux portes de Poutine: une énorme explosion déchire une usine de défense russe près de Moscou alors qu’une attaque de drone cible la capitale

Une usine de défense russe a été évacuée ce matin après qu’une explosion majeure sur le site a envoyé un énorme panache de fumée dans le ciel, dominant les bâtiments voisins.

Cela s’est produit quelques heures après que Moscou soit devenue la cible d’une autre attaque de drones du jour au lendemain, la Russie déclarant avoir abattu deux drones ukrainiens près de la capitale, lors de la dernière d’une série d’attaques contre et autour de la capitale du pays ces derniers mois.

L’explosion à l’usine optique-mécanique de Zagorsk a également initialement provoqué des rapports sur une frappe de drone, mais cela a été rapidement démenti par les responsables russes.

Un énorme nuage de champignons a été aperçu au-dessus de l’usine de Sergiyev Posad, à 46 miles au nord-est de Moscou. Un témoin a déclaré que « toute l’usine est en ruine ».

Au total, 31 personnes ont été blessées, mais une augmentation du nombre de victimes était à craindre, a déclaré le gouverneur Andrey Vorobyov, 19 d’entre elles nécessitant des soins hospitaliers. Trois sont dans un état grave, selon des informations.

L’usine de Zagorsk est censée produire des équipements optiques pour l’armée russe, tels que des jumelles de vision nocturne, ainsi que des dispositifs optiques civils.

Il y a plus d’un an, le 8 juin 2022, la même usine a connu un incendie inexpliqué – l’un des nombreux incendies inhabituels depuis que Vladimir Poutine a ordonné l’invasion de l’Ukraine. La taille de l’explosion suggère qu’elle a subi des dégâts beaucoup plus importants aujourd’hui.

Les sauveteurs fouillaient sous les décombres de l’usine mercredi.

La cause de l’explosion n’était pas claire et fait l’objet d’une enquête au milieu d’une série d’attaques de drones et de sabotages ukrainiens autour de la Russie, liées à la guerre de Poutine.

Un rapport indique que toute la ville a reçu l’ordre d’évacuer après l’explosion.

« C’est terrible, toute l’usine est détruite », a déclaré un témoin. ‘Je suis choqué. Imaginez, nous avons juste été renvoyés [by the blast] dans la section soudure. C’est juste horrible.

D’autres témoins ont suggéré que le site avait été détruit par une frappe de drone, malgré les démentis des autorités locales.

« Quelque chose est arrivé », a déclaré une source anonyme, selon la chaîne VChK-OGPU Telegram. ‘D’abord un sifflement, puis la lumière a clignoté et une explosion…’

Des habitants ont été vus dans des images de la zone sortant pour regarder l’énorme panache de fumée

Outre l’explosion de mercredi matin à l’usine militaire de Zagorsk, la Russie a déclaré avoir abattu deux drones – l’un près d’un grand aéroport international et l’autre près de l’autoroute M-1 qui relie la capitale russe à Minsk, en Biélorussie.

Mais dans une tentative apparente de minimiser la suggestion que le blase a été causé par une attaque, le responsable russe local Sergueï Pakhomov a déclaré : « La source de la détonation était un entrepôt pyrotechnique, dont les locaux ont été loués par l’un des bien connus entreprises de la ville.

« La cause de l’explosion est en violation des processus technologiques », a-t-il affirmé.

L’usine elle-même est l’un des principaux développeurs et fabricants d’une large gamme d’appareils d’observation, d’équipements médicaux pour le diagnostic et le traitement des maladies des tissus et des vaisseaux oculaires, de fluorographes et d’intensificateurs d’images à rayons X, ainsi que de divers appareils photométriques.

C’est une entreprise leader dans le développement et la production en série de jumelles et de monoculaires, et on pense qu’elle a des liens avec le ministère de la Défense de Poutine.

Les services d’urgence s’employaient à évacuer les employés de l’usine.

Selon des témoins oculaires, un incendie s’est déclaré dans l’usine après l’explosion et dix maisons proches de l’usine ont été endommagées.

Une vidéo est apparue plus tard montrant le moment de l’explosion, avec des habitants choqués sortant d’un bâtiment voisin pour voir le panache de fumée s’élever dans le ciel.

L’explosion est survenue après que la Russie a déclaré avoir tiré deux drones dans le ciel autour de Moscou, aux premières heures de mercredi matin.

Des images montrent des bâtiments endommagés à la suite de l’explosion de l’usine de mercredi

L’un des drones a été abattu près d’un grand aéroport au sud de la ville tandis que l’autre a été emmené à l’ouest de la capitale près de l’autoroute de Minsk, une route principale qui relie Moscou à la Biélorussie.

La Russie a rapidement accusé l’Ukraine d’être responsable des attentats. Kiev n’a pas encore fait de commentaires à leur sujet et il est peu probable qu’il en assume publiquement la responsabilité comme pour les incidents précédents.

Le ministère russe de la Défense a reconnu les deux incursions à 16 minutes d’intervalle, affirmant qu’une « attaque terroriste » avait été « déjouée ».

« Une tentative du régime de Kiev de mener une attaque terroriste avec des véhicules aériens sans pilote a été déjouée sur le territoire de la région de Moscou », a déclaré le ministère de la Défense. « Deux drones ont été détruits par les défenses aériennes. »

« Il y a eu une tentative de survoler la ville avec deux drones de combat », a déclaré le maire de Moscou, Sergueï Sobianine. « Pour le moment, il n’y a aucune information sur les victimes sur le site du crash de l’épave. »

Sobianine a confirmé qu’un a été abattu près de Domodedovo, où se trouve l’un des plus grands aéroports internationaux de Russie, et un autre près de l’autoroute de Minsk.

Des explosions tonitruantes ont été entendues pendant la nuit et étaient probablement le bruit des défenses aériennes abattant les drones de combat.

De telles attaques sont de plus en plus fréquentes dans la capitale russe, suscitant l’inquiétude des habitants alors que la guerre continue de se répandre à travers la frontière ukrainienne.

Dans la région de Belgorod, un homme a été blessé par la chute d’un drone présumé, a déclaré le gouverneur régional Vyacheslav Gladkov.

Un bâtiment de ferme a également été incendié à Kolotilovka, village.

« Il y a une victime – un homme blessé au pied par un éclat d’obus », a-t-il déclaré.

« L’équipe d’ambulance lui a fourni les soins médicaux nécessaires, l’homme a refusé l’hospitalisation. »

Des caméras de vidéosurveillance ont capté un éclair de lumière près de Moscou alors que deux drones ont été abattus pendant la nuit

La tentative d’attaque dans la nuit survient un jour après que le nombre de morts dans les frappes contre la ville de Pokrovsk, dans l’est de l’Ukraine, est passé à neuf.

Les frappes sont au moins la troisième attaque près de Moscou en une semaine, avec des drones ukrainiens abattus dimanche, dans le district de Podolsky à la périphérie de la capitale, et lundi, près de la région de Kalouga, selon des responsables russes.

Jusqu’à une série d’attentats ces derniers mois, la capitale russe n’avait pas été visée lors du conflit en Ukraine, qui a débuté il y a plus d’un an.

Le ministère russe de la Défense a déclaré jeudi avoir abattu sept drones – également près de Kalouga, à moins de 200 kilomètres (124 miles) au sud-ouest de Moscou.

Le 30 juillet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti que la « guerre » arrivait en Russie, les « centres symboliques et les bases militaires » du pays devenant des cibles.

Un immeuble de bureaux dans le principal quartier des affaires de la capitale a récemment été frappé deux fois en quelques jours par les débris d’une attaque de drone abattu.

Les drones abattus près de l’autoroute Domodedovo et Minsk à Moscou surviennent un jour après que la Russie a revendiqué une attaque au missile qui, selon elle, visait un poste de commandement de l’armée ukrainienne dans la ville orientale de Pokrovsk.

Alors que la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine s’éternise, les attaques se rapprochent de Moscou, avec un drone plus tôt cette année qui a même frappé le Kremlin dans ce que les alliés de Poutine ont qualifié de tentative d’assassinat contre le président russe.

Sur la photo: une explosion d’une supposée frappe de drone sur le Kremlin est vue en mai 2023

Deux missiles – lancés à 40 minutes d’intervalle – ont endommagé des immeubles résidentiels, un hôtel, des cafés, des magasins et des bâtiments administratifs.

Au moins neuf personnes ont été tuées dans l’attaque et 82 ont été blessées, dont deux enfants, a déclaré Zelensky mardi.

L’affirmation russe de viser un poste de commandement était un « mensonge absolu », a déclaré Sergiy Cherevaty, porte-parole du commandement opérationnel ukrainien à l’est. « C’est la troisième ou la quatrième fois qu’ils (les Russes) disent qu’ils l’ont détruite. »

Pokrovsk se trouve à seulement 40 km de la ligne de front est, où Moscou affirme gagner du terrain et repousser les attaques ukrainiennes.