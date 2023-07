La guerre approche en Russie, prévient Zelensky de Poutine après que des explosions de drones humiliantes au cœur de Moscou ont déclenché des menaces nucléaires

VOLODYMYR Zelensky a prévenu Poutine ensanglanté que la guerre arrivait en Russie.

Les remarques effrayantes du président ukrainien interviennent après que le Kremlin a subi des explosions de drones humiliantes au cœur de Moscou aujourd’hui.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti Poutine que la guerre arrivait en Russie Crédit : Twitter

Moscou a subi une série de bombardements de drones dimanche matin 1 crédit : East2West

Lors d’une attaque sur trois fronts, des drones kamikazes ont semé le chaos dans la capitale russe, déclenchant une nouvelle vague de menaces nucléaires.

Sans se laisser décourager, Zelensky a riposté et a affirmé que les attaques étaient « un processus inévitable, naturel et absolument équitable ».

Le premier des deux drones envoyés pour pénétrer les défenses aériennes tant vantées de la capitale a frappé à 3h20 du matin sous le manteau de l’obscurité.

Il a percuté la tour du quartier IQ de 50 étages, l’un des bâtiments les plus importants du quartier des affaires appelé Moscow City.

Des images ont ensuite capturé les conséquences de la deuxième attaque de drone, qui a frappé le gratte-ciel Oko-2 à 4h10.

Tout s’est passé alors que Vladimir Poutine était occupé à faire du showboating lors d’un événement annuel de la Journée de la Marine dans sa ville natale de Saint-Pétersbourg.

S’exprimant depuis la ville d’Ivano-Frankivsk, dans l’ouest de l’Ukraine, Zelensky a publiquement évoqué l’agression en cours de la Russie.

Il a ajouté: « Aujourd’hui est le 522e jour de la soi-disant » opération militaire spéciale « , dont les dirigeants russes pensaient qu’elle durerait quelques semaines.

« L’agression russe a fait faillite sur le champ de bataille.

« L’Ukraine se renforce.

« Progressivement, la guerre revient sur le territoire de la Russie – dans ses centres symboliques et ses bases militaires, et c’est un processus inévitable, naturel et absolument juste. »

Cela survient alors que le ministère russe de la Défense a accusé Kiev d’être responsable de l’attaque de dimanche.

Les responsables ont affirmé que les deux drones avaient perdu le contrôle lorsqu’ils ont été bloqués par la technologie de guerre électronique.

Ils ont également allégué que l’autre avait été abattu, tout en qualifiant l’incident de « tentative d’attentat terroriste ».

Au moment des frappes, des images montraient deux femmes paniquées haletantes alors qu’elles regardaient un drone arriver se rapprocher, en disant: « Il vole si vite! »

Une autre vidéo tournée depuis le quai de Presnenskaya montre l’un des drones s’écraser sur un bâtiment, alors qu’une femme crie : « Maman ! »

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a déclaré que les façades de deux bâtiments étaient « légèrement endommagées », malgré les scènes de destruction.

Un agent de sécurité a été blessé lors de l’attaque tandis que des informations non confirmées indiquent qu’une femme de 21 ans a également été blessée.

Plusieurs ambulances étaient sur les lieux au cœur de Moscou, à proximité du siège de la Maison Blanche du gouvernement russe.

L’Ukraine a pris des mesures plus audacieuses ces dernières semaines pour renforcer sa contre-offensive, qui continue de s’accélérer.

L’un des bâtiments touchés par les drones abrite le ministère du Développement économique et le ministère de l’Industrie et du Commerce.

Le bureau du ministère du Développement numérique, des Télécommunications et des Médias de masse, qui fait partie de l’édifice de propagande de Poutine, est également basé ici.

La documentation gouvernementale des ministères a été éparpillée dans la rue jonchée de débris après l’attaque.

Une source a déclaré: « Le vitrage a été brisé à la suite de l’explosion au niveau des cinquième et sixième étages de l’immeuble de 50 étages sur le remblai Presnenskaya. »

L’embuscade du drone a même forcé les vols depuis le grand aéroport international de Moscou, Vnukovo, qui est régulièrement utilisé par le chef de guerre et ses hommes de main, à être temporairement interrompus.

Une source a déclaré: « L’aéroport de Vnukovo est fermé pour les arrivées et les départs.

« Les vols sont redirigés vers d’autres aéroports. Un vol est dans la zone d’attente. »

Il a ensuite été rouvert lorsque les défenses aériennes se sont mises au travail dans le district d’Odintsovo.

Le Kremlin a carrément menacé d’utiliser des armes nucléaires à la suite de l’attaque, déclarant : « Il n’y a tout simplement pas d’autre issue.

Dmitri Medvedev – l’adjoint de Poutine au puissant conseil de sécurité russe – a averti : « Nos forces armées, repoussant la contre-offensive de l’ennemi collectif, protègent les citoyens de la Russie et notre terre.

« C’est évident pour toutes les personnes honnêtes. Mais au-delà de cela, ils empêchent les conflits mondiaux.

« Après tout, si l’on imagine que l’offensive des [Ukrainians] avec le soutien de l’OTAN a réussi, et ils ont saisi une partie de notre terre, alors nous devrions, en vertu des règles du décret du président de la Russie du 06/02/2020, opter pour l’utilisation d’armes nucléaires.

« Il n’y a tout simplement pas d’autre issue.

« Par conséquent, nos ennemis doivent prier nos guerriers. Ils ne permettent pas au feu nucléaire mondial de s’embraser. »

À l’approche des célébrations de la Journée de la Marine, il s’est également vanté du nouveau drone kamikaze sous-marin à grande vitesse de la Russie, qui pourrait déclencher l’Armageddon nucléaire.

Bien qu’il soit encore en développement, les marionnettes de Poutine prétendent qu’il pourrait facilement noyer le Royaume-Uni sous un tsunami radioactif géant.

Medvedev a ajouté: « Le véhicule aérien sans pilote Poséidon se joint aux félicitations [for Navy Day] et recommande aux ennemis de notre pays de prier pour la santé de tous les marins russes. »

Des informations faisant état d’une intense attaque de drones contre la Crimée annexée ont également fait surface, bien que l’Ukraine n’ait encore commenté aucune frappe.

Cela survient alors que les médecins sont désespérés alors que les troupes russes combattant en Ukraine rentrent chez elles en tant que « zombies agressifs ».

Les soldats – dont beaucoup ont été mobilisés contre leur gré – se comporteraient comme des « animaux » après avoir été psychologiquement déformés par les horreurs qu’ils ont vécues.

Trois drones ont attaqué le quartier des affaires animé de Moscou au petit matin 1 crédit : East2West

Un certain nombre de bâtiments importants et de gratte-ciel résidentiels ont été endommagés 1 crédit : East2West

Poutine a été pris au dépourvu alors qu’il assistait à une journée annuelle de la Marine Crédit : AFP

Des foules se sont rassemblées pour assister au spectacle en mer à Saint-Pétersbourg Crédit : EPA