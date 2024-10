La guerre affecte plus de 600 millions de femmes et de filles, selon l’ONU

LES NATIONS UNIES — Plus de 600 millions de femmes et de filles sont désormais touché par la guerresoit une augmentation de 50 % par rapport à il y a dix ans, et ils craignent que le monde les ait oubliés au milieu d’une réaction croissante contre les droits des femmes et l’égalité des sexes, affirment de hauts responsables de l’ONU.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré dans un nouveau rapport qu’au milieu de niveaux records de conflits armés et de violences, les progrès réalisés au fil des décennies en faveur des femmes s’estompent et que « les acquis générationnels en matière de droits des femmes sont en jeu dans le monde entier ».

Le chef de l’ONU évaluait l’état d’une résolution du Conseil de sécurité adoptée le 31 octobre 2000, qui exigeait une participation égale des femmes aux négociations de paix, un objectif qui reste aussi lointain que l’égalité des sexes.

Guterres a déclaré que les données et conclusions actuelles montrent que « le potentiel transformateur du leadership et de l’inclusion des femmes dans la poursuite de la paix » est en train d’être sapé – le pouvoir et la prise de décision sur les questions de paix et de sécurité étant majoritairement entre les mains des hommes.

« Tant que les structures sociales patriarcales oppressives et les préjugés sexistes freineront la moitié de nos sociétés, la paix restera insaisissable », a-t-il prévenu.

Le rapport indique que la proportion de femmes tuées dans les conflits armés a doublé en 2023 par rapport à l’année précédente ; Les cas de violences sexuelles liées aux conflits vérifiés par l’ONU étaient 50 % plus élevés ; et le nombre de filles touchées par de graves violations lors des conflits a augmenté de 35 %.

Lors d’une réunion de deux jours du Conseil de sécurité de l’ONU sur le sujet qui s’est terminée vendredi, Sima Bahous, directrice de l’agence des Nations Unies promouvant l’égalité des sexes connue sous le nom d’ONU Femmes, a également souligné le manque d’attention accordée aux voix des femmes dans la recherche de la paix.

Elle a cité les craintes de millions de personnes des femmes et des filles en Afghanistan privées d’éducation et un avenir; de déplacés les femmes à Gaza « attendre la mort » ; des femmes soudanaises victimes de violences sexuelles ; et des espoirs disparus des femmes au Myanmar, à Haïti, au Congo, dans la région du Sahel en Afrique, au Soudan du Sud, en Syrie, en Ukraine, au Yémen et ailleurs.

Bahous a déclaré que 612 millions de femmes et de filles touchées par la guerre « se demandent si le monde les a déjà oubliées, si elles ont été écartées de l’agenda d’une communauté internationale submergée par des crises de plus en plus fréquentes, graves et urgentes ».

Le monde doit répondre à leurs craintes avec espoir, a-t-elle déclaré, mais la réalité est sombre : « Une femme et une fille sur deux dans les zones touchées par un conflit est confrontée à une insécurité alimentaire modérée à grave, 61 % de toute la mortalité maternelle est concentrée dans 35 pays touchés par un conflit. -pays touchés.

Quant à la participation des femmes à la prise de décision et à la politique dans les pays en conflit, Bahous a déclaré qu’elle était au point mort.

« Le pourcentage de femmes dans les négociations de paix ne s’est pas amélioré au cours de la dernière décennie : moins de 10 % en moyenne dans tous les processus, et moins de 20 % dans les processus menés ou soutenus par les Nations Unies », a-t-elle déclaré.

La Vice-Secrétaire générale de l’ONU, Amina Mohammed, a annoncé le lancement d’un « Engagement commun sur la participation des femmes aux processus de paix » et a exhorté les gouvernements, les organisations régionales et les autres acteurs impliqués dans la médiation à se joindre à l’ONU pour prendre des mesures concrètes à cette fin. Les engagements comprennent la nomination de femmes comme médiatrices principales et membres d’équipes, la promotion d’une participation directe et significative des femmes aux processus de paix, la consultation de femmes dirigeantes à toutes les étapes et l’intégration de femmes possédant une expertise « pour favoriser des processus et des accords de paix sensibles au genre », a-t-elle déclaré.

De nombreux ambassadeurs de l’ONU qui ont pris la parole lors de la réunion du Conseil ont insisté sur le manque de « volonté politique » pour promouvoir les femmes dans le processus de paix.

« Nous avons vu à quel point le manque de volonté politique continue de faire obstacle à la pleine mise en œuvre des engagements pris par les États membres », a déclaré vendredi l’ambassadeur du Panama à l’ONU, Eloy Alfaro de Alba.