La guerre aérienne entre les militants de Gaza et Israël entre dans sa deuxième journée

L’armée israélienne et les militants palestiniens à Gaza ont échangé de nouveaux tirs samedi matin, alors que la plus grande conflagration dans la bande depuis un an est entrée dans une deuxième journée.

Israël a pris pour cible ce qu’il a qualifié d’usines de roquettes et de dépôts appartenant au Jihad islamique, le deuxième groupe militant de Gaza, après le Hamas, tandis que des militants palestiniens ont tiré des roquettes et du mortier sur les villes israéliennes les plus proches de la limite du territoire.

Un Palestinien a été tué dans les frappes nocturnes, selon le ministère de la Santé à Gaza, portant le nombre total de morts palestiniens à 11, dont une fillette de 5 ans, tandis que deux Israéliens ont été blessés alors qu’ils cherchaient un abri vendredi.