La guerre aérienne au-dessus de l’Ukraine s’intensifie alors que la Russie pilonne les villes

KYIV, Ukraine – La guerre dans le ciel au-dessus de l’Ukraine s’intensifie, l’Occident fournissant des défenses aériennes plus robustes aux forces ukrainiennes pour repousser les missiles et les drones, tandis que les responsables ukrainiens affirment que la Russie a conclu un accord pour acheter des missiles balistiques à l’Iran, en plus aux drones iraniens qu’il a déjà déployés.

Alors que les mouvements au sol ont ralenti, les batailles aériennes sont de plus en plus au cœur du déroulement de la guerre, et les deux camps se tournent vers leurs alliés pour de nouvelles armes. Au cours du mois dernier, les forces de Moscou ont considérablement intensifié leurs frappes loin derrière les lignes de front sur les villes et les services vitaux comme l’électricité, le chauffage et l’eau, dans une campagne meurtrière pour démolir la vie quotidienne et le moral des Ukrainiens.

Des responsables ukrainiens et occidentaux ont déclaré que les stocks de missiles et de drones à guidage de précision de la Russie étaient épuisés, ce qui l’a incitée à se tourner vers l’Iran. Un porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne a déclaré lundi que Moscou et Téhéran avaient finalisé un accord pour livrer des missiles balistiques iraniens Fateh-110 et Zolfaghar à la Russie, ce que plusieurs agences de presse ont confirmé, citant des sources anonymes.

Un porte-parole du Pentagone, Brig. Le général Pat Ryder a déclaré mardi : « Je ne peux pas corroborer cette information », mais il a qualifié les informations d’inquiétantes. Il a ajouté : « Lorsque nous verrons des missiles balistiques iraniens être utilisés sur le champ de bataille en Ukraine, nous ferons tout notre possible pour éclairer cela.