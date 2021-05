WASHINGTON – L’administration Biden a dépêché « immédiatement » un haut diplomate du département d’État au Moyen-Orient pour tenter de désamorcer le conflit meurtrier entre Israël et le Hamas, a annoncé mercredi le secrétaire d’État Antony Blinken.

Le président Joe Biden fait face à une pression croissante pour aider à endiguer la violence et l’alarme internationale accrue face à la montée en flèche du nombre de morts. Le coordinateur spécial des Nations Unies pour le Moyen-Orient, Tor Wennesland, a averti mercredi que la situation «dégénère vers une guerre à grande échelle».

Plus de 80 Palestiniens ont été tués dans les combats, dont 17 enfants et sept femmes, selon le ministère de la Santé de Gaza, et 480 autres personnes ont été blessées. Le Hamas, le groupe militant islamique qui a pris le pouvoir à Gaza en 2007, a reconnu qu’un haut commandant et plusieurs autres militants figuraient parmi les morts.

Au total, sept personnes ont été tuées en Israël. Parmi eux se trouvaient un soldat tué par un missile antichar et un enfant de 6 ans touché lors d’une attaque à la roquette.

Les combats se sont également répandus dans les rues, des foules arabes et juives battant sauvagement des gens et incendiant des voitures. Les vols ont été annulés ou détournés du principal aéroport du pays.

« Nous sommes profondément engagés dans tous les domaines », du département d’État à la Maison Blanche, a déclaré Blinken.

Mais les critiques disent que ce n’est tout simplement pas vrai.

« L’administration Biden est entrée en fonction avec un objectif primordial: éviter Israël-Palestine », Peter Beinart, rédacteur en chef de Jewish Currents, magazine de gauche et professeur de journalisme à la City University de New York. Il a noté que lorsque Barack Obama est entré en fonction, il a rapidement nommé un envoyé spécial de haute puissance, George Mitchell, pour relancer le processus de paix.

« Biden a remis le dossier israélo-palestinien à un sous-secrétaire d’État adjoint », a écrit Beinart mercredi dans un essai sur Substack, une plateforme de publication en ligne. « Le contraste avec l’administration Obama n’aurait pas pu être plus frappant. »

Biden n’a pas nommé d’ambassadeur en Israël et l’administration Trump a fermé le consulat général des États-Unis à Jérusalem, qui avait servi de principal canal de communication de la Maison Blanche aux Palestiniens.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, n’a pas répondu aux questions mercredi sur la réouverture de cette installation diplomatique par l’administration. Elle a déclaré que Biden nommerait « un ambassadeur qualifié et expérimenté en Israël » dans les semaines à venir, et l’administration a lancé 25 appels de haut niveau sur le conflit israélo-palestinien, dont 10 ont eu lieu hier.

Plus tard mercredi, Biden a déclaré aux journalistes qu’il s’était entretenu avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. «Je m’attends et j’espère que cela se terminera tôt (plutôt) que tard», a-t-il déclaré.

La conflagration israélo-palestinienne constitue un test majeur pour Biden alors qu’il cherche à restaurer le leadership mondial des États-Unis sans perdre de vue ses priorités nationales de contenir la pandémie de COVID-19 et de relancer l’économie américaine.

« Les Israéliens et les Palestiniens sont habitués à être traités comme s’ils étaient la question la plus importante du monde, et vous avez un président dont les première, deuxième et troisième priorités sont nationales », a déclaré Ilan Goldenberg, qui a travaillé sur les négociations israélo-palestiniennes à le département d’État sous l’administration Obama. Les conseillers en politique étrangère de Biden se sont davantage concentrés sur la Chine que sur le Moyen-Orient, a-t-il noté.

Khalil Jahshan, analyste politique palestinien américain et directeur exécutif du Centre arabe de Washington DC, a déclaré que la crise s’était rapidement aggravée et semblait en prendre beaucoup au dépourvu, y compris la Maison Blanche.

« Tout d’un coup, la question de Palestine est de retour à l’écran, qu’on le veuille ou non », a déclaré Jahshan.

La capacité des États-Unis à mettre fin au conflit peut être « très faible »

L’administration Biden entre dans la mêlée géopolitique après quatre ans au cours desquels l’administration Trump a fortement favorisé les politiques d’implantation expansionnistes d’Israël, une approche qui a alimenté un profond ressentiment parmi les Palestiniens, a déclaré Jahshan.

Pour aggraver les choses, a-t-il dit, « il n’y a pas d’amour perdu » entre Biden et Netanyahu. Pourtant, « les États-Unis sont le seul pays ayant un effet de levier sur Israël », a-t-il dit, et Biden doit faire pression sur Netanyahu pour qu’il se retire.

Jahshan a déclaré que l’approche de la Maison Blanche avait été « aléatoire » et conventionnelle, appliquant « une légère pression sur Israël à des niveaux inférieurs et poussant les alliés arabes à contrôler la situation ».

Blinken a déclaré que Hady Amr, secrétaire adjoint adjoint de Biden aux affaires israéliennes et palestiniennes, se rendait dans la région.

« La chose la plus importante maintenant est que toutes les parties cessent la violence, la désescalade et essaient de se calmer », a-t-il dit.

Aaron David Miller, qui a aidé la politique américaine envers le Moyen-Orient à travers plusieurs administrations, a déclaré: « La capacité de l’administration Biden à mettre fin à cela … est très faible. »

Israël et le Hamas semblent déterminés à continuer à se battre, a-t-il dit, et tandis que le Hamas tire des roquettes sur Jérusalem, la Maison Blanche répugne à faire pression sur Israël.

« Nous n’allons pas dire … qu’Israël devrait se retirer, pas lorsque l’aéroport Ben Gourion est fermé et que les Israéliens vivent dans des abris », a déclaré Miller, membre senior du Carnegie Endowment for International Peace.

Si le conflit fait rage pendant deux semaines de plus, a-t-il dit, la Maison Blanche pourrait intervenir plus directement. « Je pense que la position par défaut est l’aversion au risque », a déclaré Miller.

Interrogé mercredi sur la proportionnalité de la réponse israélienne, compte tenu du nombre élevé de victimes palestiniennes, Blinken a déclaré qu’il y avait « une distinction très claire et absolue entre une organisation terroriste, le Hamas, qui fait pleuvoir aveuglément des roquettes – en fait, ciblant des civils – et La réponse d’Israël se défend. «

Il a dit que les Palestiniens « ont le droit de vivre dans la sûreté et la sécurité », mais il n’a pas mentionné que le conflit avait commencé avec un effort des colons israéliens pour expulser les familles palestiniennes de leurs maisons de longue date à Jérusalem-Est.

Si les États-Unis ne peuvent pas, qui le peuvent? Yeux sur l’Égypte, ONU

Goldenberg, membre senior du Center for a New American Security, un groupe de réflexion de Washington, a déclaré que les États-Unis sont un acteur important dans le conflit, mais « nous devons être réalistes sur ce que nous pouvons faire ». Il a noté que les responsables américains ne communiquent pas directement avec le Hamas, un groupe terroriste désigné par les États-Unis.

« Les médiateurs les plus importants sont l’Egypte et l’ONU », a déclaré Goldenberg. Il a déclaré que Biden devait indiquer clairement aux dirigeants israéliens que les États-Unis soutiendraient ces efforts de médiation et demanderaient aux autres acteurs internationaux de rester clairs.

Il a prédit que les Égyptiens forgeraient un cessez-le-feu.

« La question est de savoir si cela se produit dans 48 heures ou 50 jours », a déclaré Goldenberg. « Les premiers retours ne sont pas du tout prometteurs. … C’est un moment très dangereux. »

