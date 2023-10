“Nous étions dans le “Bloc C” d’Al-Nuseirat. Nous dormions dans la grâce de Dieu, et nous nous sommes réveillés pour voir tout tomber sur nous – les martyrs et les blessés et toute la maison sur nous, comme vous pouvez le voir. “Ma mère et ma sœur sont mortes”, a déclaré l’un des survivants, Issa al-Ahmad, dans une interview.

“Il n’y a eu aucun avertissement. Il s’agissait d’une puissante frappe aérienne. Les gens [nearby] nous a sortis de dessous les décombres. »