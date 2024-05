La guerre à Gaza se poursuivra pendant au moins sept mois – Israël — RT World News

L’opération militaire israélienne à Gaza se poursuivra au moins jusqu’à la fin de l’année, a déclaré mercredi le conseiller à la sécurité nationale, Tzachi Hanegbi.

Israël a déclaré la guerre au Hamas après que les militants ont attaqué les colonies du sud d’Israël le 7 octobre, faisant quelque 1 200 morts et prenant plus de 200 otages. Des dizaines de captifs ont ensuite été libérés grâce à des échanges de prisonniers, au cours d’une trêve d’une semaine en novembre. Plus de 36 000 Palestiniens ont été tués en près de huit mois de combats, selon les autorités locales dirigées par le Hamas.



« À l’intérieur de Gaza, Tsahal contrôle désormais 75 % du corridor de Philadelphie et je pense qu’elle contrôlera tout cela avec le temps. » Hanegbi a déclaré à la chaîne de télévision publique israélienne Kan, faisant référence à la zone tampon qui longe la frontière entre l’Égypte et Gaza.



« Avec les Égyptiens, nous devons garantir que la contrebande d’armes soit empêchée. » il ajouta.

Plus tôt ce mois-ci, Tsahal a lancé une attaque contre la ville de Rafah, dans le sud de Gaza, malgré les inquiétudes internationales quant au fait que l’attaque entraînerait de nombreuses pertes civiles. Le gouvernement israélien a affirmé qu’une opération terrestre était nécessaire pour éliminer le Hamas.

L’incursion a contraint un million de personnes à fuir Rafah, dont la plupart avaient déjà été déplacées à plusieurs reprises par la guerre à Gaza.















Au cours des deux derniers jours, les bombardements et les frappes aériennes israéliennes ont tué au moins 37 personnes, la plupart réfugiées dans des tentes à l’extérieur de Rafah, selon Sky News, citant des témoins et des responsables de l’hôpital.

Les dernières frappes auraient touché la même zone où les attaques avaient déclenché un incendie meurtrier qui a balayé un camp de Palestiniens déplacés, tuant au moins 45 personnes dimanche soir. Parmi les victimes du bombardement de dimanche soir, on compte 12 femmes et huit enfants, provoquant l’indignation internationale. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a appelé à une frappe aérienne « une erreur tragique. »

La semaine dernière, la Cour pénale internationale (CPI) a demandé des mandats d’arrêt contre les dirigeants israéliens et du Hamas, notamment le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant, pour crimes de guerre présumés contre des civils palestiniens à Gaza.

Netanyahu a critiqué la décision du procureur de la CPI « absurde » et a insisté sur le fait que le tribunal avait « aucune juridiction sur Israël ».