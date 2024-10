La guerre à Gaza persiste en raison de « l’entêtement » américain et israélien – Moscou — RT World News

Les deux pays empêchent le Conseil de sécurité de l’ONU de mettre fin au « cercle vicieux de la violence », a déclaré un envoyé russe.

La position intransigeante d’Israël et des États-Unis rend impossible la fin du conflit à Gaza, qui fait rage depuis plus d’un an, a déclaré le représentant permanent de la Russie auprès de l’ONU.

Vassily Nebenzia s’est exprimé mardi lors d’une session du Conseil de sécurité de l’ONU consacrée à la crise au Moyen-Orient.

L’attaque contre Israël par le groupe militant palestinien Hamas le 7 octobre dernier, au cours de laquelle quelque 1 200 Israéliens ont été tués et 250 pris en otages, a été « une tragédie » qui est maintenant utilisé pour justifier « la punition collective de masse, impitoyable et inhumaine, infligée aux Palestiniens » dit l’envoyé.

Le peuple de Gaza « sont confrontés à une catastrophe humanitaire sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale », il a souligné.

Nebenzia a noté qu’en raison de la campagne aérienne et terrestre d’Israël, près de 42 000 personnes – principalement des femmes et des enfants – ont été tuées à Gaza au cours de l’année écoulée, et le nombre de blessés et de disparus approche les 100 000, tandis que 2 millions de Palestiniens supplémentaires sont déplacés à l’intérieur du pays.

« C’est le résultat de l’entêtement des dirigeants israéliens et de leur soutien des alliés américains… qui ne permettent pas au Conseil de sécurité d’arrêter ce cercle vicieux de violence », Nebenzia a insisté.

