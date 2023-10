Les journalistes qui couvrent depuis longtemps le Moyen-Orient sont rarement optimistes. En fait, la phrase clé est que « la situation peut toujours empirer ».

Au lendemain de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, la situation est devenue bien pire.

Le bilan des morts civiles en Israël et à Gaza surpasse tout ce que l’on voit dans la région depuis les invasions américaines de l’Afghanistan et de l’Irak au début des années 2000, le massacre de ses propres citoyens par le régime d’Assad à la suite du soulèvement en Syrie en 2011, ou les diverses atrocités commises pendant la guerre civile libanaise de 1975 à 1989.

En termes de Palestiniens tués, les morts à Gaza, y compris celles de hôpitaux et les écoles, déjà dépasse les 4 000, selon le ministère palestinien de la Santé. C’est quatre fois le nombre de personnes tuées ou portées disparues. dans le massacre du camp de réfugiés palestiniens de Sabra et Chatila à Beyrouth il y a 41 ans par des chrétiens libanais alors que les soldats israéliens étaient là.

Israël a envahi le Liban en 1982 pour donner du pouvoir aux chrétiens et aux détruire l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) – à l’époque, la bête noire d’Israël. Au lieu de cela, Israël s’est retrouvé confronté à une menace bien plus grande sous la forme du Hezbollah, le partenaire régional prééminent de l’Iran, ainsi que d’une série de groupes militants qui menacent désormais Israël plus gravement que ne l’a jamais fait l’OLP.

Israël ne peut pas éliminer ou même contenir ses ennemis à long terme sans enfin répondre aux griefs des Palestiniens et à leur désir de dignité et de souveraineté. Il est maintenant temps de commencer à planifier la fin de cette guerre et, espérons-le, de raccourcir ce conflit en annonçant ces plans le plus tôt possible.

L’antisémitisme et l’islamophobie ont été dynamisés par les images dramatiques émanant du Moyen-Orient. Plus le conflit se prolonge, plus la menace sera grande pour Israël et pour les intérêts américains dans la région et dans le monde en général. Le conflit montre déjà des signes de propagation à la frontière nord d’Israël et l’armée américaine en Irak a été attaquée par des drones de groupes soutenus par l’Iran.

Le président Joe Biden a prononcé plusieurs discours de soutien à Israël et s’est même rendu dans le pays pour une journée. Son soutien étroit à Israël après les attentats du 7 octobre a répondu au besoin de confort et de solidarité des Israéliens – et de nombreux Juifs du monde entier. Mais alors que le nombre de morts augmente à Gaza – et Les populations arabes et musulmanes montent en colère à la fois en Israël et aux États-Unis – Washington doit faire plus que fournir une aide humanitaire aux habitants de Gaza et davantage d’aide militaire à Israël.

En avril dernier, à l’occasion du 75ème anniversaire de l’indépendance israélienne, cet analyste a félicité Israël pour ses réalisations mais a également exhorté les États-Unis, « compte tenu de leurs longues relations avec Israël et les Palestiniens… à user de leur influence et à aller au-delà des platitudes et des remontrances discrètes ». [when it comes to Israeli actions that undermine the prospects for peace]. Dans le cas contraire, la violence s’intensifiera et le «pivot» américain vers l’Asie deviendra encore moins tenable.»

Personne – en dehors de quelques dirigeants du Hamas – ne savait quelle forme prendrait cette violence. Mais l’idée selon laquelle Israël, les États-Unis et les dirigeants arabes pourraient créer un Moyen-Orient plus stable grâce aux soi-disant Accords d’Abraham, normalisant les relations entre Israël et les États arabes tout en n’accordant que quelques concessions mineures aux Palestiniens, était erronée dès le départ. .

L’administration Biden a tenté de s’appuyer sur cette base fragile laissée par son prédécesseur, qui, en plus de négocier la reconnaissance diplomatique d’Israël auprès des Émirats arabes unis, de Bahreïn et du Maroc, a offert à Israël de multiples cadeaux sans rien exiger en retour. L’administration de Donald Trump a déplacé l’ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, violant des décennies d’insistance selon laquelle le statut de Jérusalem devrait être résolu dans le cadre de négociations de paix avec les Palestiniens. Trump a reconnu l’annexion par Israël du plateau du Golan, conquis à la Syrie lors de la guerre de 1967, a expulsé un bureau palestinien à Washington et fermé un bureau diplomatique américain à Jérusalem qui répondait aux besoins des doubles citoyens palestiniens et américains et aux griefs de la population palestinienne dans son ensemble. Si Israël avait annoncé son annexion de la Cisjordanie, Trump lui aurait probablement donné sa bénédiction.

Biden n’a pas annulé le déménagement de l’ambassade ni rouvert le consulat de Jérusalem. Son administration a fait rétablir le financement de l’agence des Nations Unies qui fournit une aide aux réfugiés palestiniens et à leurs descendants. Mais aucun effort n’a été fait pour conditionner l’aide militaire américaine annuelle de 4 milliards de dollars à Israël à l’arrêt de l’expansion des colonies juives en Cisjordanie, qui empiètent sur la liberté de mouvement des résidents palestiniens et rendent de plus en plus intenable un État palestinien. Les critiques américaines à l’égard des actions israéliennes, notamment une augmentation de la violence anti-palestinienne par les colons, a été tiède et stéréotypé alors que l’énergie diplomatique de Washington a été déployée pour tenter de convaincre l’Arabie Saoudite de rejoindre les Accords d’Abraham et de normaliser ses relations avec Israël.

Cet effort semble désormais moribond puisque même le dirigeant saoudien Mohammad ben Salmane n’ose pas ignorer les sentiments pro-palestiniens nouvellement ravivés de sa population. D’autres dirigeants arabes autocratiques pro-occidentaux ont également dû s’incliner dans la rue, annulant un sommet avec Biden et autoriser de rares manifestations de protestation.

L’objectif des États-Unis, outre le fait de consoler Israël, a été d’essayer de dissuader une extension du conflit. L’administration Biden a envoyé deux groupes de porte-avions en Méditerranée. Le président Biden, lorsqu’on lui a demandé dans une interview avec Sixty Minutes de CBS ce qu’il dirait à l’Iran et à d’autres pays cherchant éventuellement à étendre et à intensifier la guerre, il a simplement répondu « Ne le faites pas ».

Mais comme le dit le proverbe, on ne peut pas battre quelque chose avec rien.

Les diplomates et les experts en résolution de conflits qui se soucient du Moyen-Orient dans son ensemble doivent commencer à réfléchir à ce qui va suivre en termes de réparation et de gouvernance de Gaza et de répondre aux préoccupations légitimes de millions de Palestiniens dans cette enclave, en Cisjordanie et en Israël proprement dit. . Les États-Unis devraient également dire à Israël que le pilonnage de Gaza ne peut pas durer très longtemps.

Israël a tenté à plusieurs reprises d’éliminer ses ennemis, mais s’est retrouvé face à des ennemis encore plus meurtriers. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a un bilan particulièrement médiocre en tant que personne ayant contrecarré les efforts de paix précédents et facilité l’expansion des colonies. Ses actions depuis son retour au pouvoir pour un troisième mandat à la fin de l’année dernière ont divisé la société israélienne et l’ont rendue plus vulnérable à cette grave attaque surprise. Israël a également besoin d’un nouveau leadership capable de planifier un avenir qui donne espoir et sécurité à tous les peuples placés sous son contrôle.

Barbara Slavin est membre émérite du Stimson Center. Elle tweete @barbaraslavin1.