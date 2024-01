La guerre à Gaza met à l’épreuve l’économie israélienne. Un 2ème front contre le Hezbollah pourrait le briser : NPR

basculer la légende Tamir Kalifa pour NPR

Tamir Kalifa pour NPR

KATZRIN, les hauteurs du Golan — Les visites de la cave du Golan Heights avaient lieu quotidiennement, avec un arrêt aux cuves de fermentation et à la cave où des milliers de fûts de chêne sont empilés à 20 pieds de hauteur.

Mais les touristes et les jeunes mariés ont cessé de venir dans cette région de collines pastorales après le 7 octobre 2023, lorsque des combattants du groupe militant Hamas ont attaqué le sud d’Israël et déclenché une guerre qui s’est poursuivie au cours de la nouvelle année.

L’attaque du 7 octobre s’est produite loin d’ici, à plus de 100 milles du domaine viticole. Mais la frontière entre Israël et le Liban, où se trouve le Hezbollah, la puissante force armée soutenue par l’Iran avec laquelle Israël a fait la guerre en 2006 et avec laquelle les tensions se sont accrues ce mois-ci, est bien plus proche.

“Le bruit des avions, des hélicoptères, des boums, c’est un peu la routine”, a déclaré Victor Schoenfeld, le vigneron en chef.

Aucune roquette du Hezbollah n’a frappé à proximité – pour l’instant, a déclaré le directeur général du vignoble. “Pas encore”, a déclaré le PDG Assaf Ben Dov. “Nous ne savons pas.”

Le conflit, même à son stade actuel, plutôt que la guerre à grande échelle qui a lieu à Gaza, a déjà eu des conséquences économiques dans ces régions du nord : les villes sont vidées de leurs habitants. Les entreprises sont fermées. Les champs agricoles, y compris les vignobles, sont laissés sans entretien, mettant en péril les délais de production.

“Nous devrons trouver de nouvelles stratégies. Je ne vois pas de solution nouvelle ou rapide qui puisse apparaître”, a déclaré Ben Dov.

Six civils israéliens sont morts dans des attaques transfrontalières depuis le Liban, selon des responsables israéliens, dont une mère et son fils âgés tués dimanche par deux frappes de missiles antichar contre leur maison à Kfar Yuval. Les responsables libanais affirment qu’au moins 20 civils sont morts de l’autre côté de la frontière.

Les habitants ont fui la région par dizaines de milliers. S’ils décident qu’il ne sera jamais assez sûr de rentrer chez eux, “cela affectera l’économie de ces endroits à long terme d’une manière qui pourrait certainement être mortelle”, a déclaré Tomer Fadlon, économiste à l’Université de Tel Aviv.

Même si Israël atteint ses objectifs militaires dans le sud, la reprise économique dans le nord est loin d’être garantie, a déclaré Fadlon. “Cette guerre ne visait donc pas seulement à gagner la guerre. Il s’agissait également de retrouver le sentiment qu’ils pouvaient rentrer chez eux sains et saufs, diriger une entreprise et mener leur vie”, a-t-il déclaré.

L’agriculture le long de la frontière avec le Liban est inaccessible



basculer la légende Tamir Kalifa pour NPR

Tamir Kalifa pour NPR

La cave est située sur les hauteurs du Golan, un territoire revendiqué par la Syrie, saisi par Israël en 1967 et occupé depuis. Les roquettes du Hezbollah n’ont pas encore atteint la cave, à environ 21 km de la frontière libanaise, mais une grande partie de son personnel vit dans le nord d’Israël, où les bruits de la guerre sont désormais monnaie courante.

Sur les 130 employés du site du Golan Heights, 12 sont des réservistes qui ont été appelés au service actif après le début de la guerre. (Au total, Israël a mobilisé quelque 360 ​​000 réservistes, provoquant d’importantes pénuries de main d’œuvre, notamment dans le secteur technologique de pointe du pays.) La perte de personnel signifie que l’entreprise viticole est en retard sur son calendrier de production normal.



basculer la légende Tamir Kalifa pour NPR

Tamir Kalifa pour NPR

Le deuxième domaine viticole du groupe, Galil Mountain Winery, situé dans le kibboutz Yir’On, à quelques centaines de mètres seulement de la frontière libanaise, est bien plus touché. Les visiteurs peuvent voir le Liban depuis le bâtiment de la cave, a déclaré Ben Dov. “Avant, on voyait les drapeaux du Hezbollah juste à côté de nous”, a-t-il déclaré. “J’espère qu’ils ne sont plus là.”

L’armée israélienne a ordonné l’évacuation des zones situées le long de la frontière en octobre, notamment Yir’On. Depuis, la Galil Mountain Winery a été entièrement fermée. Les gestionnaires doivent demander quotidiennement l’autorisation de l’armée israélienne pour accéder à l’installation, a déclaré Ben Dov.

Les vignobles du domaine sont les plus préoccupants, dont 90 % sont situés le long de la frontière et sont actuellement inaccessibles, a déclaré Schoenfeld.

La vigne doit être taillée en hiver, étape importante dans la vinification. S’il n’y avait pas eu la guerre, le personnel serait en train d’élaguer maintenant. Mais l’armée ne permettra pas au personnel d’accéder aux vignobles alors que le conflit avec le Hezbollah est toujours aussi volatile, a-t-il déclaré.

La taille peut peut-être être reportée de quelques mois, a déclaré Schoenfeld. Mais il arrive finalement une date limite naturelle : les plantes commenceront à pousser leurs feuilles vers la fin mars ou début avril, ce qui signifie que la taille doit être effectuée avant cette date.

“Si les choses ne sont pas accessibles d’ici là, nous avons des stratégies”, a déclaré Schoenfeld. “Mais plus ça dure, plus ça va être compliqué.”

Dans les communautés frontalières, l’économie est encore loin d’être normale

Les dépenses de consommation en Israël sont en baisse depuis le début de la guerre, a déclaré l’économiste Fadlon, qui a suivi les dépenses par carte de crédit. (Ce n’est qu’en une semaine de guerre – fin novembre, lorsqu’un cessez-le-feu temporaire a été négocié pour échanger des otages israéliens et des prisonniers palestiniens – que les Israéliens ont passé plus qu’une semaine typique d’avant-guerre, a-t-il déclaré.)

Contrairement aux villes plus éloignées du conflit, comme Tel Aviv, qui ont pour l’essentiel rebondi après le choc initial de la guerre, les économies des communautés frontalières restent profondément touchées. À Kiryat Shmona, la plus grande ville du côté israélien de la frontière nord, les niveaux de dépenses par carte de crédit sont encore 70 % ou plus inférieurs à la normale, a déclaré Fadlon.



basculer la légende Tamir Kalifa pour NPR

Tamir Kalifa pour NPR

L’une des rares entreprises ouvertes à Kiryat Shmona est Shlomi Baguette, un restaurant de shawarma avec service au comptoir. “La majeure partie de Kiryat Shmona a été évacuée. Mais nous travaillons comme d’habitude”, a déclaré Toby Abutbul, 22 ans, dont le père dirige le restaurant.

Les soldats stationnés dans le nord représentent désormais 80 % ou plus des ventes du restaurant, a déclaré Abutbul. “Nous ne laisserons pas les soldats affamés, vous comprenez ? Nous les aidons comme nous pouvons”, a-t-il déclaré.

On estime que 60 000 personnes ont fui la région frontalière, restant des mois chez leur famille ou dans des hôtels loin du conflit.

En novembre, la Banque d’Israël a estimé que l’absence au travail de 144 000 résidents évacués, dont environ 40 % ont fui vers le nord, a coûté à l’économie israélienne environ 590 millions de shekels, soit 158 ​​millions de dollars,…