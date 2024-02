La guerre à Gaza menace de mettre fin au programme occidental de chasseurs de cinquième génération | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Le gouvernement néerlandais fait appel de toute urgence d’une décision de justice qui mettrait un terme à la production mondiale de l’avion de combat occidental de cinquième génération.

Une décision de première instance a donné lundi au gouvernement une semaine pour cesser d’exporter des pièces détachées pour le chasseur-bombardier furtif F-35, qu’Israël utilise dans ses bombardements sur la bande de Gaza, où sa guerre a tué plus de 28 000 Palestiniens, dont une majorité de eux des femmes et des enfants.

La Cour d’appel de La Haye a évoqué « un risque évident que les avions de combat israéliens F-35 soient utilisés pour commettre de graves violations du droit international humanitaire ».

Cela pourrait, à son tour, impliquer les Pays-Bas, qui fabriquent et stockent des pièces détachées pour les F-35.

Israël insiste sur le fait que sa guerre vise à détruire le Hamas, après que le groupe armé palestinien a attaqué le sud d’Israël le 7 octobre, tuant près de 1 200 personnes. Mais le bilan croissant des victimes civiles ; le bombardement d’écoles, de camps de réfugiés et d’hôpitaux ; et le déplacement forcé de la quasi-totalité de la population de Gaza ont suscité l’indignation mondiale. L’Afrique du Sud a traîné Israël devant la Cour internationale de Justice, l’accusant d’intention génocidaire. Et cette semaine, le tribunal de La Haye a semblé partager certaines des préoccupations auxquelles la CIJ réfléchit.

« Israël ne prend pas suffisamment en compte les conséquences de ses attaques sur la population civile », a déclaré le tribunal néerlandais. « Cela signifie que l’exportation de pièces de F-35 des Pays-Bas vers Israël doit être arrêtée. »

Cela aurait des conséquences qui s’étendraient bien au-delà d’Israël et de la guerre à Gaza.

Les Pays-Bas abritent l’un des trois entrepôts au monde pour les pièces F-35, à Woensdrecht. Cependant, les Pays-Bas font valoir qu’Israël ne peut pas faire l’objet d’un embargo, car le gouvernement néerlandais exporte des pièces vers tous les pays participant au programme F-35 sous une licence unique, étiquetée AV009.

C’est l’une des raisons pour lesquelles le gouvernement néerlandais a refusé en premier lieu de suspendre les livraisons de pièces détachées à Israël.

“Sur la base de l’AV009, il n’est pas possible d’exclure un pays spécifique comme destination des livraisons”, a reconnu le tribunal. « Tous les fournisseurs d’Israël devraient alors être exclus, mais cela signifierait que ces fournisseurs ne seraient plus autorisés à approvisionner d’autres pays. »

Trois organisations humanitaires néerlandaises ont intenté une action en justice : Oxfam Novib, PAX Nederland Peace Movement Foundation et The Rights Forum.

La décision, si elle n’est pas annulée en appel, pourrait avoir de graves implications pour le F-35, conçu et construit par la société américaine Lockheed Martin Corporation.

Le carnet de commandes de cet avion à réaction s’élevait à plus de 150 exemplaires en octobre dernier, alors que les membres de l’OTAN se sont alignés pour l’adopter comme avion de nouvelle génération. Les pays avec des commandes d’avions d’une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars comprennent les États-Unis, la Suisse, la Finlande, le Danemark et la République tchèque. Israël est le seul pays à exploiter cet avion en Méditerranée orientale. Elle a acheté trois escadrons de 24 avions chacun.

Le droit international prend-il tout son sens ?

La décision du tribunal néerlandais s’appuie sur les Conventions de Genève de 1949, pierre angulaire du droit international humanitaire.

Selon les experts, cette décision est sans précédent, car habituellement, seuls les tribunaux internationaux appliquent le droit international.

« Jusqu’à aujourd’hui, aucun tribunal interne ne s’était engagé dans le processus d’interprétation des Conventions de Genève », a déclaré à Al Jazeera Maria Gavouneli, professeur de droit international à l’Université d’Athènes. “Au moins, je ne peux pas penser à un autre cas au cours des 30 dernières années.”

Alors que les guerres font rage à Gaza et en Ukraine, Gavouneli estime que le monde traverse une période où le droit international est appliqué avec une vigueur croissante.

L’année dernière, la Cour pénale internationale de La Haye a émis un mandat d’arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour l’enlèvement d’enfants ukrainiens dans les zones occupées par ses troupes après avoir envahi le pays en 2022. Poutine ne peut désormais pas se rendre sans crainte dans les pays qui acceptent la compétence de la Cour. d’arrestation.

Al Jazeera a déjà rapporté qu’un cabinet d’avocats britannique avait poursuivi en justice la société militaire privée russe Wagner pour son rôle dans la guerre en Ukraine. L’objectif était de saisir les actifs de Wagner et de paralyser un sous-traitant vital de l’armée russe. « Nous assistons à une pratique croissante appelée lawfare – exercer la politique en utilisant le système judiciaire pour appliquer le droit international », a déclaré Gavouneli. « L’Ukraine a fait de même, en poursuivant la Russie pour chaque violation du droit international sous le soleil. »

Les Pays-Bas ont fourni un terrain fertile pour le procès des F-35.

« Les Néerlandais sont particulièrement sensibles aux questions humanitaires parce qu’ils ont déjà été brûlés », a déclaré à Al Jazeera Lefteris Papagiannakis, qui dirige le Conseil grec pour les réfugiés, une organisation caritative d’aide juridique.

« En 2019, la Cour suprême des Pays-Bas a condamné les Pays-Bas comme étant en partie responsables du meurtre de 350 Bosniaques dans un camp des Nations Unies à Srebrenica en 1995 », a déclaré Papagiannakis.

Le camp était censé être un refuge pour les réfugiés, mais les soldats de maintien de la paix néerlandais ont remis les hommes aux unités de l’armée de la Republika Srpska, l’entité serbe de Bosnie, arguant qu’elles ne pouvaient pas les protéger. Les Serbes les ont ensuite tués.

Ces sensibilités se sont réveillées après 2020 lorsque les garde-côtes grecs ont été accusés de repousser les réfugiés vers la Turquie sans leur demander s’ils avaient besoin d’une protection internationale – un acte illégal en vertu de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, qui exige que les pays envisagent d’offrir l’asile à ces personnes. qui le demande.

Le Conseil consultatif sur les migrations, basé à La Haye, qui informe le gouvernement néerlandais, a suggéré que les Pays-Bas retirent leur contingent de Frontex, le service de garde-frontières et de garde-côtes de l’Union européenne, car ils pourraient être impliqués dans un crime humanitaire s’il était prouvé que Frontex avait fermé les yeux. attention à ces prétendus refoulements.

Des amitiés tendues

Les alliés d’Israël sont de plus en plus inquiets du bilan humain de la guerre à Gaza.

La Grande-Bretagne et les États-Unis ont sanctionné les colons israéliens pour de violentes violations des droits humains contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée.

Le chef de la politique étrangère de l’Union européenne a laissé entendre lundi que les Etats-Unis, qui fournissent des armes à Israël, devraient réduire leur aide militaire. “Si vous pensez que le nombre de morts est trop élevé, vous pouvez peut-être faire quelque chose pour le réduire”, a déclaré Josep Borrell lors d’une conférence de presse informelle. Il a critiqué le président américain Joe Biden pour son inaction.

La Cour internationale de Justice a demandé le mois dernier à Israël de prendre les mesures appropriées pour empêcher ses troupes de commettre un génocide à Gaza, en réponse à un procès intenté par l’Afrique du Sud.

« L’engagement d’Israël envers le droit international est inébranlable », a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu après la décision. « Notre engagement à défendre notre pays et notre peuple est tout aussi inébranlable. »

En vertu de la Charte des Nations Unies, les pays ont le droit souverain de se défendre s’ils sont attaqués, mais la CIJ a déjà statué que ce droit avait des limites lorsqu’il s’agit de territoires sous occupation.

Mardi, l’Afrique du Sud a de nouveau cherché à recourir au droit international, affirmant qu’elle demanderait à la CIJ de s’appuyer sur son arrêt de janvier et d’appeler à des mesures supplémentaires pour empêcher Israël de prendre d’assaut Rafah.

Quelque 1,7 million de Palestiniens s’y sont réfugiés, après avoir été contraints de rejoindre la partie la plus méridionale de Gaza par les ordres israéliens de quitter les autres parties de la bande assiégée. Israël, qui a déjà bombardé Rafah, a annoncé son intention d’y lancer également une offensive terrestre.