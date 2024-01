La guerre à Gaza entraîne des divisions dans les universités israéliennes : NPR

basculer la légende Boaz Rottem/Alay

HAIFA, Israël — L’Université de Haïfa est située sur une colline surplombant la mer Méditerranée, offrant à ses 17 000 étudiants des vues spectaculaires depuis le mont Carmel. C’est l’université la plus diversifiée d’Israël : environ 40 % des étudiants sont des citoyens palestiniens d’Israël. C’est un endroit où l’on peut entendre à la fois l’hébreu et l’arabe, et où l’apprentissage – jusqu’à récemment – ​​a surmonté bon nombre des profondes divisions d’Israël.

Cet équilibre délicat a changé le 7 octobre, lorsque les militants du Hamas ont attaqué Israël. Dans tout le pays, les citoyens juifs et palestiniens partagent un espace de plus en plus tendu depuis le début de la guerre à Gaza, y compris dans les universités. Cela est particulièrement vrai après que certains étudiants arabes ont été accusés d’avoir publié des commentaires pro-Hamas sur les réseaux sociaux.

“Par exemple, un étudiant a mis en ligne une histoire dans laquelle on peut voir un personnage de Tsahal [Israeli military] véhicule incendié”, se souvient Daniel Amar, un étudiant juif et chef du syndicat étudiant de l’Université de Haïfa. “Et elle a écrit ‘Le plus beau jour de ma vie’. Nous ne pouvons pas l’accepter.”

L’université a suspendu au moins huit étudiants arabes pour leurs publications sur les réseaux sociaux et pour ce qu’elle a qualifié de « soutien à l’attaque terroriste contre les villes entourant Gaza et au meurtre d’innocents », et a lancé une révision disciplinaire en octobre. Amar pense que c’était la bonne décision.



“C’est une déclaration claire, d’accord, de la part de l’université, selon laquelle nous (…) ne soutiendrons pas le terrorisme ni le soutien au terrorisme sur notre campus”, dit-il.

D’autres n’étaient pas d’accord. Au moins 25 professeurs de l’école, dont beaucoup étaient juifs, ont écrit une lettre au recteur, Gur Alroey, exhortant l’école à enquêter plutôt que d’expulser automatiquement les étudiants arabes.

Alroey a répondu, affirmant que les étudiants avaient été suspendus parce qu’ils avaient publié des messages exprimant « un soutien clair à la terreur du Hamas et au meurtre d’innocents ». Il a déclaré que l’alternative, qu’il n’avait pas choisie, aurait été de les signaler à la police.

Dans sa lettre, que NPR a examinée, il a déclaré aux professeurs qu’il était « étonné » par la lettre des professeurs, qui, selon lui, était « détachée de toute réalité » alors que la société israélienne traverse une « période difficile sans précédent » depuis le 1er octobre 2017. 7 attaques.

« Des étudiants juifs, chrétiens, druzes et musulmans étudient à l’Université de Haïfa et sont tombés sur des publications sur les réseaux sociaux de certains de leurs camarades de classe », a-t-il écrit. « Il est de notre devoir de protéger l’ensemble de la communauté universitaire de Haïfa ici : les étudiants, le personnel académique et administratif, ainsi que les étudiants touchés par la guerre ont besoin de notre protection et de notre soutien maintenant, plus que jamais.

L’université n’a pas répondu aux demandes de commentaires de NPR, bien qu’elle ait finalement décidé de réintégrer les huit étudiants suspendus pendant qu’elle menait une enquête.

As’ad Ghanem, professeur de politique comparée, est l’un des professeurs arabes qui ont signé la lettre adressée au recteur. Il a également écrit en privé pour faire part de ses inquiétudes au président du comité exécutif de l’université, Dov Weissglas.

Ghanem affirme que Weissglas a répondu négativement à sa communication privée. Weissglas n’a pas répondu aux demandes de commentaires de NPR.

“L’université devrait participer à la réflexion sur les moyens de réconciliation et (…) aider nos étudiants”, déclare Ghanem.

Les répercussions contre les étudiants arabes s’étendent bien au-delà de l’Université de Haïfa, explique Adi Mansour, avocat politique et des droits civiques chez Adalah, une organisation qui défend les droits des citoyens palestiniens d’Israël. Adalah représente les huit étudiants suspendus de l’Université de Haïfa et près d’une centaine au total dans tout Israël. Mansour affirme que l’Union des étudiants arabes palestiniens estime qu’il y a au total environ 150 cas de persécution présumée sur les campus.

“Les cas varient de la publication de citations du Coran à la publication de sympathie pour Gaza”, dit-il. “A notre avis, tous ces cas relèvent des limites de la liberté d’expression.”

Mansour dit qu’il n’est pas inhabituel de voir une répression contre les Arabes en Israël chaque fois qu’il y a une guerre avec le Hamas ou le Hezbollah. Mais c’est, dit-il, le pire qu’il ait vu.



“Au cours des guerres précédentes, nous n’avons jamais vu des universités et des collèges agir de cette manière contre leurs propres étudiants”, dit-il. “C’est de loin la première fois que nous voyons autant de procédures disciplinaires à l’encontre d’étudiants qui s’expriment.”

Par un après-midi clair du début du mois, des étudiants arabes et juifs étaient assis côte à côte, profitant d’un déjeuner en plein air sur le campus.

Yuval Shlisel, de Standing Together, un mouvement social œuvrant pour la paix entre Juifs et Arabes, affirme que la plupart des étudiants de l’Université de Haïfa ne veulent pas amener la guerre sur le campus.

“La majorité des étudiants souhaitent continuer à venir sur les campus, étudier ensemble et avoir de bonnes notes aux examens finaux”, dit-il. “La majorité des étudiants ne veulent pas de ce combat.”



Mais Shlisel, étudiant à l’Université de Haïfa, affirme que la peur et le sentiment anti-arabe sont attisés sur les réseaux sociaux par les étudiants appartenant à des organisations d’extrême droite sur le campus.

“Les organisations d’extrême droite ont commencé à… convaincre les autres étudiants… maintenant, nous ne luttons pas seulement contre l’organisation terroriste Hamas. Nous devons aussi lutter contre les soi-disant partisans du terrorisme en Israël, ” il dit. “Et pour eux, tous les Arabes et tous les Juifs qui ne pensent pas comme eux sont… potentiellement un soutien au terrorisme.”

Certains étudiants arabes affirment qu’ils ne se sentent plus les bienvenus à l’université à cause de la guerre. Ibrahim, 21 ans, est un étudiant arabe de première année en droit. Il a des amis palestiniens à Gaza et ressent avec passion l’augmentation des pertes civiles. Plus de 26 000 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Mais il a peur de s’exprimer – ou d’utiliser son nom de famille avec NPR – parce qu’il pourrait être considéré comme un ennemi.

“Si je dis que je suis contre le génocide, je suis contre la guerre à Gaza, si je dis que je suis contre le meurtre de civils à Gaza, j’ai l’impression que cela me classerait dans [university students’ and administrators’] les yeux d’un terroriste”, dit-il.

L’inquiétude et la peur sont également ressenties par de nombreux enseignants arabes – et certains juifs.

Les étudiants ont menacé certains enseignants, dont Ghanem. Il dit que l’un d’eux a menacé de le frapper, un autre de dégrader son bureau. Ghanem a fait installer une caméra de sécurité dans son bureau pour dissuader de futures menaces.

Il s’inquiète des répercussions s’il parle publiquement ou en classe de la guerre ou des relations arabo-juives. Certains étudiants juifs n’assisteront pas aux cours dispensés par des professeurs qu’ils estiment ne pas condamner avec force le…