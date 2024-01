La guerre à Gaza constitue l’outil de marketing ultime pour les sociétés d’armement israéliennes

Fin novembre, la start-up israélienne de technologie de défense Smartshooter a publié un photo granuleuse sur Facebook montrant trois soldats israéliens pointant des fusils d’assaut sur un bâtiment en béton détruit quelque part dans la bande de Gaza. La légende dit : « Le SMASH 3000 est désormais en action avec les forces spéciales de Tsahal de Sayeret Maglan, transformant les scénarios de combat rapproché (CQC) ! Dans une interview publiée par Globes un mois plus tard, le PDG de l’entreprise, Michal Mor, a présenté la guerre menée par Israël contre Gaza, qui a tué près de 30 000 Palestiniens, comme une augmentation des ventes. “C’est la plus belle heure du industries de défense», a déclaré Mor.

Cet optimisme quant aux prouesses militaro-technologiques d’Israël était étonnamment désynchronisé avec l’échec de l’appareil militaire israélien le 7 octobre. Pendant des années, les chefs militaires ont associé la stratégie militaire israélienne à des avenirs spéculatifs, promettant que de meilleures armes et technologies de surveillance assureraient plus de sécurité dans le pays. la ligne. Mais aucun des systèmes prétendument les plus avancés de l’armée n’a été en mesure d’empêcher la percée du Hamas dans la clôture encerclant Gaza ni les massacres qui ont suivi.

Parmi les dirigeants de la communauté de la défense israélienne, la violence horrible et tragique a semblé obliger, du moins au début, à prendre en compte la dépendance excessive de l’armée à l’égard des systèmes de haute technologie. Il semble pourtant que ce bilan ait rapidement atteint son terme : aucun changement durable dans le complexe militaro-industriel israélien ne semble être à l’ordre du jour.

L’armée israélienne se présente une fois de plus comme une superpuissance de haute technologie, vantant les armes automatisées et les technologies de surveillance par calcul intensif qui sont « testées au combat » dans sa guerre contre Gaza. Les porte-parole militaires espèrent que les mêmes vieux slogans détourneront l’attention du fait qu’Israël est loin d’avoir atteint ses objectifs déclarés d’éliminer le Hamas et de ramener le Hamas au pouvoir. otages restants à la maison, bien que ce soit l’un des plus campagnes militaires destructrices dans l’histoire moderne. Alors que les investisseurs dépensent de plus en plus d’argent dans les start-ups israéliennes spécialisées dans l’armement, les PDG des technologies de défense sont sur le point d’être les seuls vainqueurs de cette guerre.

Un laboratoire lucratif

D’une part, le rebond apparent de l’industrie technologique militaire israélienne est en phase avec la montée en flèche des ventes d’armes dans le monde entier. Les gouvernements ont été stockage armes en réponse à la guerre russo-ukrainienne, à la montée de l’autoritarisme et aux réponses militarisées à la Pandémie de covid-19, protestation populaire, et krachs financiers. Ventes d’armes américaines à des gouvernements étrangers a augmenté de 49 pour cent en 2022, et Israël garde battant ses propres records de ventes d’armes — un pic attribué en partie à des accords lucratifs avec pays arabes voisins facilitée par les Accords d’Abraham. En 2022les exportations israéliennes de défense ont été les plus élevées jamais enregistrées, engrangeant 12,5 milliards de dollars.

Des gens examinent des armes à vendre à l’ISDEF 2022, à Tel Aviv, le 21 mars 2022. (Avshalom Sassoni/Flash90)

Grâce à la guerre à Gaza, les prévisionnistes s’attendent les ventes mondiales pour 2024 seront encore plus élevées. Outre les conglomérats multinationaux d’armement, les investisseurs sont verser de l’argent en start-ups plus petites, dont beaucoup ont leur siège en Israël. Mitrailleuses automatisées, cyber-armes secrètes, drones suicideset les chars améliorés par l’IA sont de plus en plus vanté comme les dernières technologies lucratives de la Silicon Valley. Parmi ceux-là Entreprises israéliennes avec les rendements boursiers les plus élevés à la fin de 2023, ce sont les start-ups qui font la publicité d’armes de pointe déployées par l’armée à l’intérieur de Gaza. La technologie militaire est, après tout, l’une des rares industries qui semble prospérer grâce à l’instabilité géopolitique.

Les chercheurs ont repéré un certain nombre de petites entreprises annonçant leurs produits comme étant éprouvés au cours de la guerre actuelle. “Plusieurs nouveaux systèmes d’armes ont été essayés pour la première fois à Gaza », a déclaré Noam Perry, coordinateur de recherche à l’American Friends Service Committee – un groupe Quaker basé aux États-Unis qui suit les armes utilisées dans la guerre israélienne contre Gaza – au +972.

Dans un contexte sans précédent manifestations à l’étranger et Audiences de la CIJ Concernant le génocide à Gaza, les conglomérats multinationaux d’armement sont restés relativement discrets quant à leur implication dans les bombardements israéliens. Pourtant Perry a déclaré que les petites start-ups israéliennes comme Smartshooter « se sont engagées dans une campagne de relations publiques massive pour faire connaître leur produit ». Pour les start-up, l’ampleur et la durée sans précédent des destructions offrent une opportunité tout aussi inédite de vendre des armes.

Le boom actuel fait suite à deux décennies de croissance régulière de l’industrie israélienne des technologies de défense, qui a décollé au début des années 2000. Dans le contexte de la Seconde Intifada et de la guerre mondiale contre le terrorisme, Israël a commencé la publicité elle-même en tant que capitale de la sécurité intérieure. La transformation était pragmatique : l’armée avait besoin de systèmes de surveillance et d’armes plus efficaces dans un contexte d’escalade du conflit régional, et l’économie avait besoin d’un nouvelle stratégie de relations publiques pour attirer les investisseurs étrangers en Israël.

Les liens étroits entre les industries militaires et technologiques ne sont en aucun cas uniques à Israël – après tout, la Silicon Valley a commencé comme une branche du ministère américain de la Défense. Mais en consultation avec Experts américains de la défense et Consultants en gestion McKinseyle complexe militaro-industriel israélien a fait de cette relation une marque nationale.

Soldats israéliens du bataillon 646 de la brigade de parachutistes opérant dans le camp d’Al-Bureij, dans le centre de la bande de Gaza, le 2 janvier 2023. (Oren Ben Hakoon/Flash90)

Aujourd’hui, cette situation est illustrée par la porte tournante entre l’armée et l’industrie technologique privée. Chefs militaires siéger aux conseils consultatifs des grands fabricants d’armes et des start-ups émergentes. Certaines unités militaires sous-traitent la recherche et le développement à start-ups technologiques privéestandis que d’autres branches de l’establishment de la défense agir en tant qu’investisseurs, financer des entreprises technologiques prometteuses et prometteuses.

La frontière floue entre l’industrie militaire et l’industrie privée des technologies de défense a permis de dévoiler la stratégie militaire israélienne selon les tendances des investissements. Alors que les investisseurs en capital-risque jetaient des sommes considérables dans les sociétés de cybersécurité dans les années 2010, le ministère israélien de la Défense a construit un cyberparc tentaculaire dans le désert et a parrainé la « Cyber ​​Week » à l’Université de Tel Aviv, dans un tenter de transformer Israël devient une cyber-superpuissance. Lorsque les investisseurs en capital-risque se sont tournés vers l’IA il y a quelques années, les fonds ont été détournés vers le développement algorithmique. La Cyber ​​Week a été rejointe par «Semaine de l’IA,” et porte-parole militaires a déclaré qu’Israël était sur le point de devenir une superpuissance de l’IA.

Il va sans dire que, plutôt que de donner la priorité à l’impératif plus immédiat de sauver des vies, les tendances en matière d’investissement dans la défense sont déterminées par la promesse d’une future récompense économique. Les entrepreneurs aiment galvaniser les bailleurs de fonds en vantant les innovations en matière de cyberguerre ou d’IA générative comme étant révolutionnaires, avec le potentiel de remplacer les combattants humains par des combattants humains. machines superintelligentes. Les pitch decks présentent une image rose de la guerre technologisée qui est moins sanglant et plus humain. Pourtant, les deux dernières décennies d’escalade du conflit militaire en Israël-Palestine – une région souvent décrite comme un laboratoire pour une industrie mondiale de l’armement – ​​montre que les innovations en matière de tirs et de meurtres ne compensent guère la destruction causée par une occupation et une guerre prolongées.

Capitaliser sur l’effusion de sang

Cela est devenu évident le 7 octobre, lorsque l’armée israélienne n’a pas réussi à avoir vent ou à empêcher les militants dirigés par le Hamas de massacrer plus de 1 100 Israéliens et d’en kidnapper 240 autres. Les experts disent La dépendance excessive de l’armée à l’égard des systèmes de surveillance algorithmique, de la reconnaissance par drone et des armes alimentées par l’IA – tous des produits très prisés dans le monde de la technologie de défense – a ouvert la voie à des pertes de vies humaines tragiques et sans précédent. Le Hamas a réussi à mettre hors ligne la majorité de l’appareil de renseignement et de l’arsenal d’armes automatisées d’Israël.

“Je pense que les événements du 7 octobre démontrent un problème inhérent à la promesse de ces produits”, a déclaré à +972 Neve Gordon, professeur de droits de l’homme et de droit international à l’Université Queen Mary de Londres. Pourtant, les fabricants de technologies de défense ne pourraient jamais admettre que s’appuyer sur leurs produits est une stratégie sans issue. Comme l’a dit Gordon : « L’industrie a désormais tout intérêt à montrer que l’échec n’est pas dû à ses technologies. »

Distribution d’armes aux forces israéliennes en attente, près de la frontière avec le Liban, le 12 octobre 2023. (Ayal Margolin/Flash90)

Plutôt que d’imposer un règlement de comptes avec la stratégie militaire, la guerre actuelle n’a fait qu’accélérer la porte tournante entre l’establishment militaire israélien et son secteur privé de technologie de défense. “Je pense que vous constaterez dans les années à venir une résurgence importante d’un certain nombre de start-ups israéliennes de technologie et de défense utilisant les événements du 7 octobre comme outil de marketing clé”, Antony Loewenstein, journaliste indépendant et auteur de “The Palestine”. Laboratoire », a déclaré au +972. “Je pense que nous verrons davantage d’entreprises capitaliser moralement ou éthiquement sur ce qui s’est passé pour vendre des armes.”

En effet, les dirigeants du secteur technologique affirment déjà que consacrer des liquidités à une industrie technologique de défense en pleine croissance est un impératif idéologique. Quelques jours seulement après le 7 octobre, l’investisseur Aaron Kaplowitz, basé à Miami, a lancé un fonds de capital-risque appelé « 1948 Ventures ». Kapolowitz a déclaré aux journalistes que l’invasion terrestre d’Israël présentait une opportunité sans précédent de « tester au combat » de nouveaux systèmes tout en promettant que son projet de plusieurs millions de dollars avait à cœur les meilleurs intérêts des Israéliens.

Le mois dernier, l’entrepreneur israélien Yonaton Mandelbaum a exhorté les start-up israéliennes à se tourner vers la fabrication d’armes, promettant que l’innovation de nouvelles armes était une «service patriotique» à la nation. Pourtant, aucune des nouvelles technologies testées à Gaza n’a rapproché Israël de ses objectifs de guerre déclarés.

De plus, et c’est encore plus important pour les Palestiniens, la promesse de la technologie d’apporter une plus grande précision à la guerre est apparemment absente de l’assaut actuel d’Israël. Les drones suicides ciblés n’ont pas empêché l’armée israélienne de faire sauter des quartiers entiers avec Bombes de 2 000 livresendommageant ou détruisant 70 pour cent des maisons à Gaza. Algorithmiquement amélioré…