La guérison des os brisés est plus compliquée qu’il n’y paraît

Les modèles informatiques précédents ne pouvaient pas distinguer avec précision les cals durs des os durs, en grande partie parce que les cals eux-mêmes sont constitués de différents types de tissus aux propriétés physiques différentes.

Mais cette nouvelle recherche s’appuie sur le test de la contrainte exercée sur l’os lors de la torsion. Les chercheurs ont introduit ces résultats de test et les images CT correspondantes dans un ordinateur pour modéliser le processus de guérison. Les zones plus claires sur l’image représentent un os plus rigide et plus dur, de sorte que leur travail a aidé les enquêteurs à déterminer le point de coupure lorsque le matériau cesse d’être calleux et se transforme en os. Connaître ce point limite peut aider à identifier plus tôt quand une pseudarthrose se produit, ce qui peut aider les médecins à mieux comprendre comment et pourquoi le processus de guérison échoue afin qu’ils puissent aider.