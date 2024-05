La guérison de l’herpès grâce à l’édition génétique progresse dans les études en laboratoire

Cet article a été révisé selon Science X processus éditorial

Virus herpes simplex. Crédit : CDC

Virus herpes simplex. Crédit : CDC



Des chercheurs du Fred Hutch Cancer Center ont découvert dans des études précliniques qu’une thérapie génique expérimentale contre l’herpès génital et oral éliminait 90 % ou plus de l’infection et supprimait la quantité de virus pouvant être libérée par un individu infecté, ce qui suggère que la thérapie pourrait également réduire la propagation du virus.

« L’herpès est très sournois. Il se cache parmi les cellules nerveuses, puis se réveille et provoque des cloques cutanées douloureuses », a déclaré Keith Jerome, MD, Ph.D., professeur à la Division des vaccins et des maladies infectieuses de Fred Hutch. « Notre objectif est de guérir les gens de cette infection, afin qu’ils n’aient pas à vivre avec la crainte d’une épidémie ou de la transmettre à une autre personne. »

Publié le 13 mai dans Communications naturellesJérôme et son équipe Fred Hutch ont publié une étape encourageante vers une thérapie génique pour l’herpès.

La thérapie génique expérimentale consiste à injecter dans le sang un mélange de molécules d’édition génétique qui recherchent l’endroit où réside le virus de l’herpès dans le corps. Le mélange comprend des virus modifiés en laboratoire appelés vecteurs – couramment utilisés dans les thérapies géniques – ainsi que des enzymes qui fonctionnent comme des ciseaux moléculaires. Une fois que le vecteur atteint les groupes de nerfs où se trouve le virus de l’herpès, les ciseaux moléculaires coupent les gènes du virus de l’herpès pour les endommager ou éliminer complètement le virus.

« Nous utilisons une enzyme méganucléase qui coupe à deux endroits différents dans l’ADN du virus de l’herpès », a déclaré la première auteure, Martine Aubert, Ph.D., scientifique principale chez Fred Hutch. « Ces coupures endommagent tellement le virus qu’il ne peut pas se réparer. Ensuite, les propres systèmes de réparation du corps reconnaissent l’ADN endommagé comme étranger et s’en débarrassent. »

En utilisant des modèles murins de l’infection, la thérapie expérimentale a éliminé 90 % du virus de l’herpès simplex 1 (HSV-1) après une infection faciale, également connue sous le nom d’herpès oral, et 97 % de l’herpès HSV-1 après une infection génitale. Il a fallu environ un mois pour que les souris traitées présentent ces réductions, et la réduction du virus a semblé devenir plus complète avec le temps.

En outre, les chercheurs ont découvert que la thérapie génique HSV-1 entraînait une réduction significative de la fréquence et de la quantité d’excrétion virale.



Les virologues de Fred Hutch, Martine Aubert, Ph.D., et Keith Jerome, MD, Ph.D., mènent des expériences en laboratoire pour développer une thérapie génique visant à guérir l'herpès. Crédit : Centre de cancérologie Fred Hutch

Les virologues de Fred Hutch, Martine Aubert, Ph.D., et Keith Jerome, MD, Ph.D., mènent des expériences en laboratoire pour développer une thérapie génique visant à guérir l'herpès. Crédit : Centre de cancérologie Fred Hutch



« Si vous parlez à des personnes vivant avec l’herpès, beaucoup s’inquiètent de savoir si leur infection se transmettra à d’autres », a déclaré Jérôme. « Notre nouvelle étude montre que nous pouvons réduire à la fois la quantité de virus dans le corps et la quantité de virus excrété. »

L’équipe de Fred Hutch a également simplifié son traitement d’édition génétique, le rendant plus sûr et plus facile à réaliser. Dans une étude de 2020, ils ont utilisé trois vecteurs et deux méganucléases différentes. La dernière étude utilise un seul vecteur et une méganucléase capables de couper l’ADN du virus en deux endroits.

« Notre approche rationalisée de modification génétique est efficace pour éliminer le virus de l’herpès et a moins d’effets secondaires sur le foie et les nerfs », a déclaré Jérôme. « Cela suggère que la thérapie sera plus sûre pour les gens et plus facile à préparer, car elle contient moins d’ingrédients. »

Si les scientifiques de Fred Hutch sont encouragés par l’efficacité de la thérapie génique sur des modèles animaux et sont impatients de traduire les résultats en traitements destinés aux humains, ils sont également attentifs aux étapes nécessaires à la préparation des essais cliniques. Ils ont également noté que bien que l’étude actuelle ait examiné les infections à HSV-1, ils travaillent à adapter la technologie d’édition génétique pour cibler les infections à HSV-2.

« Nous collaborons avec de nombreux partenaires à l’approche des essais cliniques afin de nous aligner sur les régulateurs fédéraux pour garantir la sécurité et l’efficacité de la thérapie génique », a déclaré Jérôme. « Nous apprécions profondément le soutien des défenseurs de l’herpès qui partagent notre vision pour guérir cette infection. »

Le virus de l’herpès simplex (HSV) est une infection courante qui dure toute la vie une fois que les personnes sont infectées. Les thérapies actuelles ne peuvent que supprimer, mais pas complètement, les symptômes, notamment les cloques douloureuses. Selon le Organisation Mondiale de la Santé, on estime que 3,7 milliards de personnes de moins de 50 ans (67 %) sont atteintes du HSV-1, responsable de l’herpès buccal. On estime que 491 millions de personnes âgées de 15 à 49 ans (13 %) dans le monde sont atteintes du HSV-2, responsable de l’herpès génital.

L’herpès peut avoir d’autres effets néfastes sur la santé. Le HSV-2 augmente le risque de contracter une infection par le VIH. D’autres études ont établi un lien entre la démence et le HSV-1.