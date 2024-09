La grossesse transforme radicalement le cerveau

Résumé: Une nouvelle étude fournit la première carte détaillée des changements cérébraux pendant la grossesse, montrant une neuroplasticité significative chez les adultes. Les chercheurs ont constaté une diminution du volume de matière grise et une augmentation temporaire de la matière blanche dans le cerveau d’une femme enceinte.

Ces changements permettraient d’affiner les circuits cérébraux, en préparation aux exigences de la maternité. Ces recherches pourraient approfondir notre compréhension du vieillissement cérébral et aider à détecter plus tôt les risques de dépression post-partum.

Faits essentiels:

La grossesse diminue la matière grise et augmente temporairement la matière blanche.

Les changements cérébraux peuvent aider à s’adapter aux exigences de la parentalité.

Ces résultats pourraient améliorer la détection du risque de dépression post-partum.

Source: Université de Californie à Santa Barbara

La grossesse est une période de transformation dans la vie d’une personne, au cours de laquelle le corps subit des adaptations physiologiques rapides pour se préparer à la maternité. Nous le savons tous. Ce qui reste un mystère, c’est l’effet des bouleversements hormonaux provoqués par la grossesse sur le cerveau.

Des chercheurs du laboratoire du professeur Emily Jacobs à l’Université de Californie à Santa Barbara ont mis en lumière ce domaine sous-étudié avec la toute première carte d’un cerveau humain au cours d’une grossesse.

Ces changements suggèrent que le cerveau adulte est capable de subir une période prolongée de neuroplasticité, des changements cérébraux qui peuvent favoriser les adaptations comportementales liées à la parentalité. Crédit : Neuroscience News

« Nous voulions examiner la trajectoire des changements cérébraux spécifiquement au cours de la fenêtre gestationnelle », a déclaré Laura Pritschet, auteure principale d’un article qui vient d’être publié dans Neurosciences de la nature.

Des études antérieures avaient pris des instantanés du cerveau avant et après la grossesse, a-t-elle déclaré, mais nous n’avons jamais été témoins du cerveau d’une femme enceinte au milieu de cette métamorphose.

En suivant le cas d’une mère pour la première fois, les chercheurs ont scanné son cerveau toutes les quelques semaines, en commençant avant la grossesse et en continuant pendant deux ans après l’accouchement.

Les données, recueillies en collaboration avec l’équipe d’Elizabeth Chrastil à l’UC Irvine, révèlent des changements dans la matière grise et blanche du cerveau au cours de la gestation, suggérant que le cerveau est capable d’une neuroplasticité étonnante jusqu’à l’âge adulte.

Leur approche d’imagerie de précision leur a permis de capturer la réorganisation dynamique du cerveau des participantes avec des détails exquis. Cette approche complète les premières études qui ont comparé le cerveau des femmes avant et après la grossesse. Les auteurs ont noté : « Notre objectif était de combler cette lacune et de comprendre les changements neurobiologiques qui se produisent pendant la grossesse elle-même. »

Diminution de la matière grise, augmentation de la matière blanche

Les scientifiques ont observé des changements plus marqués en analysant le cerveau du sujet au fil du temps : une diminution du volume de matière grise corticale, la partie externe ridée du cerveau. Le volume de matière grise a diminué à mesure que la production d’hormones augmentait pendant la grossesse.

Cependant, une diminution du volume de matière grise n’est pas nécessairement une mauvaise chose, soulignent les scientifiques. Ce changement pourrait indiquer un « réglage fin » des circuits cérébraux, un peu comme ce qui se produit chez tous les jeunes adultes au cours de la transition vers la puberté et lorsque leur cerveau devient plus spécialisé. La grossesse reflète probablement une autre période de raffinement cortical.

« Laura Pritschet et l’équipe d’étude ont réalisé un tour de force, en menant une série rigoureuse d’analyses qui ont généré de nouvelles connaissances sur le cerveau humain et son incroyable capacité de plasticité à l’âge adulte », a déclaré Jacobs.

Moins évident mais tout aussi significatif, les chercheurs ont constaté une augmentation importante de la matière blanche, située plus profondément dans le cerveau et généralement responsable de la facilitation de la communication entre les régions du cerveau.

Alors que la diminution de la matière grise a persisté longtemps après l’accouchement, l’augmentation de la matière blanche a été transitoire, atteignant un pic au deuxième trimestre et revenant aux niveaux d’avant la grossesse au moment de la naissance.

Ce type d’effet n’avait jamais été capturé auparavant avec des scanners avant-après, selon les chercheurs, ce qui permet de mieux estimer à quel point le cerveau peut être dynamique dans une période de temps relativement courte.

« Le cerveau maternel subit un changement chorégraphié tout au long de la gestation, et nous sommes enfin en mesure de le voir se dérouler », a déclaré Jacobs.

Ces changements suggèrent que le cerveau adulte est capable de subir une période prolongée de neuroplasticité, des changements cérébraux qui peuvent soutenir les adaptations comportementales liées à la parentalité.

« 85 % des femmes connaissent une grossesse une ou plusieurs fois au cours de leur vie, et environ 140 millions de femmes sont enceintes chaque année », a déclaré Pritschet, qui espère « dissiper le dogme » autour de la fragilité des femmes pendant la grossesse.

Elle a fait valoir que les neurosciences de la grossesse ne devraient pas être considérées comme un sujet de recherche de niche, car les découvertes générées par ce domaine de travail « approfondiront notre compréhension globale du cerveau humain, y compris son processus de vieillissement ».

L’ensemble de données en libre accès, disponible en lignesert de point de départ pour de futures études visant à comprendre si l’ampleur ou le rythme de ces changements cérébraux contiennent des indices sur le risque de dépression post-partum chez une femme, une affection neurologique qui touche environ une femme sur cinq.

« Il existe aujourd’hui des traitements approuvés par la FDA pour la dépression post-partum », a déclaré Pritschet, « mais la détection précoce reste difficile. Plus nous en saurons sur le cerveau maternel, plus nous aurons de chances de soulager la dépression. »

Et c’est précisément ce que les auteurs ont entrepris de faire. Avec le soutien de l’Ann S. Bowers Women’s Brain Health Initiative, dirigée par Jacobs, leur équipe s’appuie sur ces premières découvertes dans le cadre du Maternal Brain Project.

De plus en plus de femmes et leurs partenaires sont inscrits à l’UC Santa Barbara, à l’UC Irvine et grâce à une collaboration internationale avec des chercheurs en Espagne.

« Les experts en neurosciences, en immunologie de la reproduction, en protéomique et en intelligence artificielle unissent leurs forces pour en apprendre plus que jamais sur le cerveau maternel », a déclaré Jacobs. « Ensemble, nous avons l’occasion de nous attaquer à certains des problèmes les plus urgents et les moins bien compris de la santé des femmes. »

À propos de cette actualité sur la recherche sur la neuroplasticité et la grossesse

Auteur: Sonia Fernandez

Source: Université de Californie à Santa Barbara

Contact: Sonia Fernández – UC Santa Barbara

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

«Modifications neuroanatomiques observées au cours d’une grossesse humaine » par Emily Jacobs et al. Neurosciences de la nature

Abstrait

Modifications neuroanatomiques observées au cours d’une grossesse humaine

La grossesse est une période de profonds changements hormonaux et physiologiques vécus par des millions de femmes chaque année. Pourtant, les changements neuronaux qui se produisent dans le cerveau maternel tout au long de la gestation ne sont pas bien étudiés chez l’homme.

En utilisant l’imagerie de précision, nous avons cartographié les changements neuroanatomiques chez une personne depuis la préconception jusqu’à 2 ans après l’accouchement. Des diminutions prononcées du volume de matière grise et de l’épaisseur corticale ont été observées dans tout le cerveau, contrastant avec les augmentations de l’intégrité microstructurelle de la matière blanche, du volume des ventricules et du liquide céphalo-rachidien, avec peu de régions épargnées par la transition vers la maternité.

Cet ensemble de données sert de carte complète du cerveau humain tout au long de la gestation, fournissant une ressource en libre accès à la communauté de l’imagerie cérébrale pour explorer et comprendre davantage le cerveau maternel.