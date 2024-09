La grossesse transforme le cerveau et certains changements durent pour toujours

Les hormones sexuelles, comme l’œstrogène et la testostérone, jouent un rôle important dans le cerveau, affectant l’humeur, la mémoire, etc. Certains des changements hormonaux les plus spectaculaires que connaissent les humains se produisent pendant la grossesse, et pourtant, ces neuf mois ont été jusqu’à présent une boîte noire pour les neurosciences humaines.

Une nouvelle étude publiée cette semaine dans Neurosciences de la nature offre l’aperçu le plus complet à l’intérieur de cette boîte noire à ce jour. Les chercheurs Ils ont scanné le cerveau d’une femme 26 fois tout au long de sa grossesse, avant, pendant et après.

« Cela est non seulement essentiel pour notre compréhension de cette période inexplorée de la vie d’une femme », déclare Emily Jacobsneuroscientifique à l’Université de Californie à Santa Barbara et auteur de l’étude. « Il se pourrait aussi qu’il y ait des pépites d’or, comme des connaissances qui se trouvent juste sous la surface parce que nous n’avons jamais pris la peine de les examiner. »

Fascinés par l’impact des hormones sexuelles sur le cerveau, Jacobs et son équipe ont lancé un projet appelé 28 et moi il y a quelques années à modifications du document dans le cerveau des femmes tout au long de leur cycle menstruel. Liz Chrastilneuroscientifique à l’Université de Californie à Irvine et amie du laboratoire de Jacobs, a contacté l’équipe avec l’idée d’étendre leurs recherches à une autre période de changement hormonal dramatique : sa grossesse. L’étude du cerveau pendant la grossesse peut être difficile, voire impossible, en raison des protocoles de sécurité très stricts impliqués.

« Liz est venue nous voir et nous a dit : « Eh bien, nous pourrions aussi faire ça avec moi. J’ai l’intention d’avoir un bébé », se souvient-elle. Laura Pritschetneuroscientifique à l’Université de Pennsylvanie et auteur principal de l’étude. Chrastil a accepté de subir des examens répétés avant, pendant et après sa grossesse, ce qui permettrait à l’équipe d’élucider une chronologie détaillée des changements dans la structure du cerveau et les niveaux d’hormones tout au long du processus. « Cela nous a donné la possibilité de poser cette nouvelle question qui n’avait jamais été étudiée auparavant. »