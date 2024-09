La grossesse reprogramme complètement le cerveau des mères – étude – DW – 18/09/2024

Nous savons que la grossesse modifie complètement le corps de la mère, mais de nouvelles recherches montrent que les changements dans le cerveau sont tout aussi spectaculaires.

En s’appuyant sur des scanners cérébraux d’une femme en bonne santé de 38 ans réalisés sur une période de deux ans, des scientifiques ont créé la première carte complète de la façon dont le cerveau évolue pendant la grossesse.

Les données, publiées dans la revue Neurosciences de la nature a constaté une réorganisation dynamique dans le cerveau de la mère — les changements se sont déroulés comme sur des roulettes au cours de la grossesse.

Presque toutes les parties du cerveau ont montré des changements de fonction et d’anatomie, y compris dans les régions impliquées dans le traitement social et émotionnel – dont certains ont duré deux ans après la naissance du bébé.

Bien que la recherche se soit concentrée sur la grossesse d’une femme, le travail rejoint un petit corpus de recherche montrant que le processus de devenir mère, appelé matrescence, est une autre étape du développement.

Les scientifiques commencent à découvrir comment les changements hormonaux pendant la grossesse et la maternité modifient l’anatomie et le fonctionnement du cerveau, comme ils le font également pendant l’adolescence et la ménopause.

« Il semble que le cerveau humain subisse ce changement chorégraphié tout au long de la gestation, et nous avons finalement pu observer le changement en temps réel », a déclaré l’auteur principal Emily Jacobs de l’Université de Californie à Santa Barbara, aux États-Unis.

Modifications cérébrales généralisées pendant la grossesse

Le cerveau étudié est celui d’Elizabeth Chrastil, également neuroscientifique à l’Université de Californie à Irvine. Les chercheurs ont pris des images du cerveau de Chrastil à l’aide d’imagerie par résonance magnétique (IRM) toutes les quelques semaines, en commençant avant la grossesse et en continuant pendant deux ans après la naissance.

« C’était une tâche intense. Nous avons déjà effectué 26 examens », a déclaré Chrastil dans un communiqué de presse avec Jacobs.

Les chercheurs ont découvert des changements radicaux dans la neuroanatomie générale du cerveau qui se sont produits semaine après semaine au cours de la grossesse.

À l’intérieur du cerveau de Chrastil, le volume de matière grise, l’épaisseur corticale, la microstructure de la matière blanche et le volume du ventricule ont tous changé.

« Les résultats sont remarquables. Ils montrent qu’en un temps relativement court, la grossesse peut modifier le cerveau autant que d’autres étapes de la vie, comme l’adolescence », a déclaré la neuroscientifique Clare McCormack de l’Université de New York Langone Health, aux États-Unis, qui n’a pas participé à l’étude.

Certaines des voies de matière blanche du cerveau de Chrastil se sont également renforcées au cours du deuxième trimestre. La matière blanche est le réseau de transmission d’informations entre les régions du cerveau. Des voies de matière blanche plus fortes signifient que l’information est transmise plus efficacement.

Les changements ont également touché tout le cerveau : « plus de 80 % des régions de mon cerveau ont montré une réduction du volume de matière grise », a déclaré Chrastil.

La matière grise est un tissu cérébral contenant de fortes concentrations de corps cellulaires neuronaux, où l’information est traitée. Une diminution du volume de matière grise est parfois associée à une diminution de la mémoire et des fonctions cognitives.

Cependant, les auteurs de l’étude affirment qu’une réduction de la matière grise pendant la grossesse n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Il s’agit plutôt d’une vague de raffinement cérébral qui prépare le cerveau à la maternité, comme le processus de ciselage d’un bloc de marbre pour en faire une sculpture.

« Ce changement reflète probablement le réglage fin des circuits neuronaux. Ce processus adaptatif permet au cerveau de devenir plus spécialisé », a déclaré Jacobs.

Que signifient les changements cérébraux sur la santé pendant la grossesse ?

Les changements dans le cerveau de Chrastil étaient liés à des variations dans les niveaux d’hormones d’œstrogène et de progestérone pendant la grossesse.

Mais l’étude ne nous dit pas encore comment, ni si, ces changements anatomiques modifient la psychologie ou la santé de la mère : quels types de restructuration cérébrale provoquent des changements d’humeur ou des troubles du sommeil pendant la grossesse ? Quels changements créent les liens puissants de l’amour maternel ? Les scientifiques ne le savent pas encore.

Des recherches futures sont actuellement en cours auprès d’un plus grand nombre de femmes pour déterminer l’impact de ces changements cérébraux sur la psychologie et la santé de la mère.

Ces résultats pourraient améliorer la compréhension de maladies telles que la dépression postnatale et la prééclampsie, une forme d’hypertension artérielle pendant la grossesse.

« Cette étude est une étape importante vers l’amélioration de la compréhension et du traitement des troubles de l’humeur et de l’anxiété périnatals, qui touchent jusqu’à 1 femme sur 5 qui accouche », a déclaré McCormack à DW par courrier électronique.

Mais en fin de compte, cette étude ouvre plus de questions qu’elle n’apporte de réponses, a déclaré Chrastil : « Nous commençons seulement à effleurer la surface de la compréhension du cerveau pendant la grossesse. »

Conseils sur la grossesse et la parentalité Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un navigateur Web qui prend en charge la vidéo HTML5

Le manque de recherche sur la grossesse est « choquant »

Il y a tellement de questions sans réponse en raison du fait « choquant » qu’il s’agit de la première étude à cartographier systématiquement les changements cérébraux pendant la grossesse, écrivent les auteurs de l’étude dans leur article.

« Nous sommes en 2024 et c’est le premier aperçu que nous avons de cette fascinante transition neurologique. Il y a tellement de choses sur la neurobiologie de la grossesse que nous ne comprenons pas encore. C’est une conséquence du fait que les biosciences ont historiquement ignoré la santé des femmes », a déclaré Jacobs.

Parmi les 50 000 articles sur l’imagerie cérébrale publiés au cours des trente dernières années, moins d’un sur cent portait sur des facteurs de santé propres aux femmes, comme la grossesse, a souligné Jacobs dans un communiqué de presse.

« Les différences entre hommes et femmes dans le fonctionnement du cerveau n’ont traditionnellement pas été appréciées par la plupart des neuroscientifiques ou des cliniciens », a déclaré Diana Krause, experte en hormones à l’Université de Californie à Irvine, aux États-Unis, qui n’a pas participé à l’étude.

« Pourquoi ? En tant que femme scientifique, cela n’a aucun sens pour moi, mais il est clair que le sexe et les hormones ont un impact énorme, et c’est formidable de voir davantage de travaux se concentrer sur ces questions », a déclaré Krause à DW par courrier électronique.

Cette nouvelle étude marque le début du Maternal Brain Project, un projet international visant à comprendre l’impact de la grossesse sur le fonctionnement du cerveau maternel. Des cohortes plus importantes de femmes et de leurs partenaires sont en cours d’inscription pour des études aux États-Unis et en Espagne.

Édité par : Zulfikar Abbany

Source principale :

Modifications neuroanatomiques observées au cours d’une grossesse humaine. Publié par Pritschet, L., Taylor, CM, Cossio, D. et al. dans Nature Neuroscience (septembre 2024). https://doi.org/10.1038/s41593-024-01741-0