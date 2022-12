La grossesse est exposée dans les spoilers choquants de Noël de Coronation Street

Le TEMPS est enfin écoulé pour un habitant de Coronation Street et son secret ce Noël.

Les fans du feuilleton ITV ont vu Summer Spellman s’exclamer avec la décision de garder sa fausse couche secrète des parents potentiels du bébé, Esther et Mike.

Summer et Aaron sont obligés de révéler la vérité

La paire fait face à un gros dilemme

Forcée de faire comme si elle attendait toujours le bébé afin d’obtenir un peu plus d’argent du couple afin de payer la facture de réadaptation du père d’Aaron, Summer est obligée d’assister à un scanner de bébé.

Dans les scènes à venir sur les pavés, Mike et Esther insistent pour déposer eux-mêmes Summer et Aaron au scan.

Ils acceptent finalement d’attendre à l’extérieur, mais alors que Summer et Aaron jouent pendant du temps à l’intérieur de l’hôpital, ils sont stupéfaits lorsque Mike apparaît et insiste pour qu’il assiste à l’analyse avec Summer parce qu’ils prétendent qu’il est le père biologique.

Réalisant que le temps les a peut-être finalement rattrapés, les jeunes amoureux se préparent à céder enfin et à dire la vérité à Mike.

En leur disant la vérité, Summer et Aaron se démènent pour élaborer un plan afin de rembourser Esther et Mike les 10 000 £.

Summer réunit Paul, Billy et Todd et dit au trio qu’elle et Aaron prévoient de lever les bâtons et de partir en voyage et ont besoin de 10 000 £ pour ce faire.

Sceptiques, ils interrogent Summer sur ses plans pour déterminer si elle dit la vérité.

Cependant, Mike et Esther offrent bientôt à Summer et Aaron une énorme bouée de sauvetage.





Le couple désespéré dit au couple qu’il annulera les 10 000 £ s’il accepte d’être un couple de substitution et que Summer porte son enfant.

Ils proposent même de leur payer encore plus d’argent qu’ils ne leur ont déjà donné.

Que vont faire Summer et Aaron ?