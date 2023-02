La grossesse est-elle sans danger pour tout le monde ?

La grossesse est souvent décrite comme une période d’exaltation et de joie, des émotions que beaucoup de gens peuvent en effet ressentir. En tant que médecins, cependant, il est difficile d’ignorer les risques pour la santé et les craintes qui peuvent survenir à la suite d’un test de grossesse positif pour certaines de nos patientes les plus vulnérables.

Le simple fait d’être enceinte pose des risques importants à court et à long terme pour la santé, en particulier aux États-Unis. Nous avons le taux le plus élevé de complications graves liées à la grossesse parmi les pays développés, ce qui entraîne environ 700 décès par an au niveau national. Ce fardeau de la santé est inégalement réparti, tombant le plus durement sur les femmes de couleur et les femmes à faible revenu – en fait, les femmes noires sont trois fois plus susceptibles de mourir que les femmes blanches des complications liées à la grossesse.

Qu’est-ce qui rend la grossesse difficile du point de vue de la santé?

La grossesse agit comme un test de stress continu qui sollicite les systèmes de l’organisme et génère des risques uniques pour la santé. Il modifie le fonctionnement du cœur, des poumons et des reins. Il altère également le système immunitaire et modifie le métabolisme par des effets sur divers organes. Il augmente le flux sanguin dans tout le corps. L’impact est plus important pour toute personne qui souffre déjà d’hypertension artérielle, de diabète ou d’autres problèmes de santé. De plus, la grossesse peut également aggraver les troubles de santé mentale existants tels que la dépression et l’anxiété, exacerbant souvent les symptômes.

Deux problèmes de santé propres à la grossesse sont :

Prééclampsie. Cela provoque une pression artérielle élevée et des dommages possibles à d’autres organes, tels que les reins, le foie et le cerveau. La grossesse à elle seule exerce un stress supplémentaire sur le cœur et les vaisseaux sanguins. Avoir une grossesse affectée par la prééclampsie plus que triple le risque de maladie cardiovasculaire à vie comme un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque, selon la Preeclampsia Foundation. Les principaux facteurs de risque de développer une prééclampsie sont le fait d’avoir moins de 18 ans ou plus de 40 ans, une maladie auto-immune (telle que le lupus), une hypertension artérielle existante ou une prééclampsie lors d’une grossesse antérieure.

Saignement excessif après la naissance (hémorragie post-partum). Bien que certains facteurs exposent les personnes à un risque plus élevé, une hémorragie peut survenir lors de toute naissance, même celles qui suivent des grossesses sans complications.

Le plus souvent, la grossesse peut être gérée en toute sécurité même lorsqu’une personne a des problèmes de santé. Pourtant, le fait d’avoir une maladie existante comme une maladie cardiaque ou le diabète augmente le risque de complications et de décès. Maintenant que les grossesses à un âge plus avancé sont plus fréquentes, les maladies cardiaques existantes compliquent davantage les grossesses. Autrefois rarement nécessaires, de grandes équipes multidisciplinaires de professionnels de la santé sont maintenant souvent nécessaires pour s’occuper des femmes enceintes ayant des besoins cardiaques complexes ou d’autres problèmes de santé.

De nombreuses grossesses ne sont pas désirées

Près de la moitié de toutes les grossesses aux États-Unis ne sont pas désirées. Dans certains cas, cela signifie qu’une grossesse est souhaitée ultérieurement; dans d’autres qu’une grossesse n’est pas désirée.

Pourquoi tant de grossesses non désirées se produisent-elles ? Neuf femmes sexuellement actives sur 10 qui n’essaient pas de tomber enceintes déclarent utiliser une forme de contraception. Bien sûr, tous les types de contraception ne sont pas très efficaces. Au cours d’une année d’utilisation, 13 personnes sur 100 qui utilisent uniquement des préservatifs – et jusqu’à 23 sur 100 qui utilisent des méthodes de sensibilisation à la fertilité – tomberont enceintes.

Les grossesses non désirées surviennent même lorsque les gens utilisent des contraceptifs très efficaces. Avec une utilisation parfaite (ce qui est très difficile à réaliser), moins d’une femme sur 100 prenant des contraceptifs oraux pendant un an tombera enceinte. Avec une utilisation typique, sept sur 100 tomberont enceintes. Plus de 13 millions de femmes américaines utilisent la stérilisation chirurgicale, telle que la ligature des trompes, comme forme permanente de contrôle des naissances. Étant donné le taux d’échec de près d’un sur 100, la recherche suggère que plus de plus de 65 000 grossesses non désirées peut se produire annuellement après ces procédures.

La santé entre aussi en ligne de compte. Certaines conditions médicales ou certains médicaments, tels que les médicaments utilisés pour traiter l’épilepsie, peuvent également augmenter le risque d’échec de la contraception. Les conditions de santé dictent également si les gens peuvent utiliser certaines des formes de contraception les plus efficaces.

Un rétrécissement des choix de soins de santé et des choix de vie

La grossesse, l’accouchement et la parentalité modifient la trajectoire de nombreuses vies – parents, frères et sœurs et famille élargie – même lorsque les gens choisissent cette voie. Depuis juin 2022, date à laquelle le Dobbs La décision de la Cour suprême a annulé un droit constitutionnel national à l’avortement, au moins 14 états ont interdit ou sévèrement restreint la capacité de faire des choix une fois enceinte. Même avant Dobbsprès de 10% des personnes cherchant des soins d’avortement aux États-Unis a dû voyager hors de l’état.

La recherche montre que les femmes qui demandent un avortement mais qui se voient refuser des soins d’avortement sont plus susceptibles d’avoir des problèmes de santé pendant leur grossesse et de connaître des difficultés financières ou de vivre dans la pauvreté des années plus tard. Les interdictions d’État sur les soins d’avortement auront un impact disproportionné sur les femmes noires et à faible revenu, qui courent déjà un risque plus élevé de complications ou de décès liés à l’accouchement. En fin de compte, une législation qui restreint ou interdit les soins de santé complets qui incluent les soins d’avortement met toutes les personnes capables de concevoir en danger – médicalement, économiquement et socialement.

Comme la grossesse elle-même, la décision de rester enceinte est profondément personnelle. Et comme pour tous les soins de santé, les patients et les médecins devraient pouvoir envisager librement toutes les options médicales pour aider à guider les décisions, y compris l’interruption d’une grossesse. Bien que les soins d’avortement soient plus restreints aujourd’hui qu’ils ne l’ont été depuis 1973, des options sont disponibles et restent un élément essentiel des soins de santé maternelle.

Ressource sélectionnée

Technologie contraceptive, 21e édition, Gestion de la contraception LLC. Plus d’informations sont disponibles sur la gestion de la contraception site Internet.