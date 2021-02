Les mensonges de grossesse de RUBY Allen sont dévoilés par Stacey Slater la semaine prochaine à EastEnders.

Ruby – qui est joué par Louisa Lytton dans le feuilleton BBC One – a simulé une grossesse pour garder Martin proche après avoir craint de retourner auprès de son ex-femme Stacey.

Les épisodes d’EastEnders de la semaine prochaine verront Martin discuter avec Iqra dans le café et révéler que Ruby absente est enceinte.

Iqra félicite plus tard Ruby et Martin et leur parle des nouvelles du bébé de Jags et Habiba.

Plus tard, quand Ruby sort, Iqra se rend chez Martin pour lui dire que c’est la faute de Ruby qu’il a été attaqué.

Plus tard, Martin demande conseil à Kush suite à la révélation d’Iqra sur Ruby.

Après avoir informé Stacey des problèmes de Martin, Kush admet que Ruby a orchestré son plan d’évasion avec Arthur.

Furieuse, Stacey devient convaincue que Ruby simule également sa grossesse et décide de prendre les choses en main.

Stacey dit à Kush de la rencontrer au club.

Stacey prétend vouloir faire la paix avec Ruby mais explique rapidement la vraie raison pour laquelle elle est là.

Son plan fonctionnera-t-il?

Les téléspectateurs d’EastEnders savent que le plan de Ruby pour piéger Martin impliquait initialement de payer son ami Kush pour qu’il s’enfuie avec Arthur, sachant que cela dévasterait Stacey.

Grey Atkins d’EastEnders incite Whitney à garder le secret sur la mort de Tina

Mais Kush a refusé de le faire et est rentré chez lui.

Martin a refusé de pardonner à Kush ses actions, mais a finalement continué après une conversation avec Stacey.

Quand Ruby a découvert que Stacey était derrière le changement d’avis de Martin, elle a paniqué qu’il la quitte – et a pris une décision rapide de mentir sur sa grossesse.