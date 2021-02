La grossesse de Meghan Markle révélée critiquée par Piers Morgan

Meghan Markle attend son deuxième bébé avec le prince Harry

Tout le monde n’était pas content de Meghan Markle et Prince Harryannonce de la Saint-Valentin qu’ils attendent un frère ou une sœur pour fils Archie Harrison.

Personnalité de la télévision britannique, ancienne L’Amérique a du talent juge et journaliste de tabloïd de longue date Piers Morgan, un critique franc du couple et de leur sortie royale en 2020, a donné son avis sur l’actualité du couple. Ils ont révélé la grossesse de Meghan le dimanche 14 février dans un communiqué de presse qui comprenait une photo en noir et blanc de la duchesse de Sussex portant une bosse de bébé et allongée sur la jambe du duc de Sussex alors qu’ils se détendent tous les deux sur l’herbe dans un jardin.

Piers a posté la photo sur son Twitter page, écrivant: « BREAKING: Harry et Meghan ont annoncé qu’ils étaient enceintes et ont publié cette photo ringarde d’eux-mêmes pour s’assurer que les médias donnent plus d’importance à l’histoire de leur vie privée – dans leur dernier effort courageux pour empêcher les mêmes médias de se concentrer sur leur vie privée. »

Exactement 10 minutes plus tard, l’actrice britannique et Le bon endroit alun Jameela Jamill tweeté, « La dernière fois que Meghan était enceinte, elle a été traînée dans la boue par les tabloïds britanniques. Faire sciemment cela à quelqu’un dans un état aussi vulnérable physiquement que la grossesse … est odieux. Qu’ils reviennent et le fassent mieux cette deuxième fois et laissez-la être … «