La grossesse consomme 50 000 calories de plus sur 9 mois, selon une étude. Cela fait 164 barres Snickers

Avoir un bébé coûte beaucoup plus cher sur le plan énergétique qu’on ne le pense généralement, selon nouvelle recherche.

En fait, au cours d’une grossesse, créer et porter un petit nécessite 49 753 calories alimentaires, soit l’équivalent de 164 barres chocolatées Snickers, a déclaré le Dr Dustin Marshall, co-auteur de l’étude publiée le 16 mai dans la revue Science.

Pour la méta-analyse, Marshall, professeur de biologie évolutive à l’Université Monash de Melbourne, en Australie, et une équipe de chercheurs ont utilisé les données de milliers d’articles scientifiques existants pour examiner le coût énergétique de plusieurs espèces.

« Alors que la plupart des gens ont probablement eu l’intuition, ou ont réellement fait l’expérience des besoins énergétiques élevés liés à la gestation d’un bébé, nos travaux attribuent des valeurs explicites à ces coûts pour un large éventail d’espèces – des insectes aux lézards en passant par les humains », a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr. . Samuel Ginther, chercheur postdoctoral en sciences biologiques. à l’Université Monash, dans un e-mail.

« Nous avons constaté que l’énergie totale nécessaire à la reproduction est beaucoup plus importante qu’on ne le pensait auparavant. »

La majeure partie de l’énergie supplémentaire dont une personne enceinte a besoin est consacrée au développement et au port du fœtus, a ajouté Ginther.

« La plupart) L’énergie que les mammifères consacrent à la reproduction est « bouillie » sous forme de chaleur métabolique, seulement 10 % aboutissent dans le bébé lui-même », a déclaré Marshall dans un e-mail. « Lorsque la lactation et les charges métaboliques sont prises en compte, le bébé lui-même représente moins d’un vingtième de l’investissement reproductif total. »

La recherche pourrait faire une grande différence dans la perception des besoins de la grossesse, a déclaré le Dr Eve Feinberg, professeur agrégé d’obstétrique et de gynécologie à la Feinberg School of Medicine de l’Université Northwestern à Chicago. Elle n’a pas participé à la recherche.

«Je pense que cette étude est révolutionnaire», a-t-elle déclaré. « N’importe quelle femme enceinte qui travaille pourrait vous dire à quel point vous êtes épuisée lorsque vous êtes enceinte… et à quel point cela prend votre vie. »

Les besoins caloriques supplémentaires n’étaient pas égaux tout au long de la grossesse – vous en avez besoin de moins au début et de beaucoup plus au fil du temps, a déclaré Marshall.

Une fois arrivé au deuxième trimestre, vous avez besoin d’environ 350 calories supplémentaires par jour, tandis que vous avez besoin de 450 calories de plus par jour au troisième trimestre, a déclaré la diététiste Natalie Mokari de Charlotte, en Caroline du Nord.

Si vous allaitez après la naissance du bébé, vous devrez ajouter 450 à 500 calories supplémentaires à votre régime alimentaire avant la grossesse, a-t-elle ajouté.

Vous pouvez le considérer comme une collation substantielle supplémentaire ou un mini-repas dans votre journée vers le deuxième trimestre, a déclaré Mokari. Et au troisième trimestre et pendant l’allaitement, les calories supplémentaires équivalent à un repas.

« Votre corps est surmené. Votre métabolisme travaille dur pour construire un autre humain », a-t-elle déclaré. « C’est assez monumental. »

La façon dont vous mangez dépendra de votre grossesse, a déclaré Mokari.

Elle recommande d’essayer de manger toutes les trois à quatre heures ou d’ajouter des collations plus petites toutes les deux heures tout au long de la journée si cela convient mieux à vos symptômes de grossesse, a-t-elle déclaré.

« Il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse de trois repas standards avec quelques collations entre les deux, car parfois vous ne pouvez pas gérer cela pendant la grossesse si vous avez des nausées ou quelque chose comme ça », a déclaré Mokari.

Mokari a souligné l’importance des glucides pour l’énergie, les protéines et les graisses saines – « ces graisses de haute qualité qui vont favoriser une bonne santé cérébrale pour le bébé ».

Qu’est-ce qui constitue une graisse saine ? Les poissons gras comme le saumon, l’huile d’olive, les avocats, l’huile d’avocat, le beurre de cacahuète et le beurre d’amande en sont tous d’excellents exemples, a déclaré Mokari.

Le lait et les produits laitiers peuvent également fournir ces graisses ainsi que d’autres vitamines, et les œufs peuvent être une bonne source de protéines et de graisses, a-t-elle ajouté.

« Vous voulez vraiment que votre énergie provienne d’aliments bons et entiers », a ajouté Feinberg.

Cette étude suggère également que le sommeil est probablement particulièrement important pendant la grossesse, a déclaré Feinberg.

« Si vous vous sentez fatiguée, allez dormir et comprenez vraiment que vous n’êtes pas une mauviette, que vous êtes épuisée pendant la grossesse », a déclaré Feinberg.

Malheureusement, il peut y avoir une stigmatisation autour des femmes enceintes ayant des besoins de sommeil plus élevés, mais les résultats de l’étude devraient contrecarrer cela, a-t-elle déclaré.

« Ces données donnent vraiment des chiffres solides qui indiquent que l’épuisement ressenti par les femmes est très réel et qu’il faut probablement y prêter davantage attention », a déclaré Feinberg.