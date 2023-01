La grossesse après un cancer du sein est sans danger, selon une étude historique

Caragh Logan, de Londres, convient qu’il faut se concentrer davantage sur les impacts du cancer du sein sur la fertilité. Elle faisait partie des nombreuses femmes du groupe Facebook Babies After Breast Cancer qui attendaient avec impatience les résultats de l’essai POSITIVE.

“Il y a tellement de jeunes femmes qui vivent un cancer du sein chaque année et qui doivent prendre des décisions vraiment difficiles, et nous avons besoin d’une orientation, nous avons besoin d’une certaine clarté”, déclare Logan, qui a 37 ans. “Si c’étaient des hommes et que le risque était les hommes , je pense qu’ils auraient regardé des choses comme ça plus tôt.

Logan a reçu un diagnostic de cancer du sein en 2017 et a eu une récidive qui s’est propagée à sa colonne vertébrale en 2020. Mais après le traitement, elle n’a eu ce qu’on appelle aucune preuve de maladie. Elle a demandé à son oncologue si les résultats POSITIFS de l’essai s’appliqueraient à sa situation, puisque son cancer avait dépassé les paramètres de l’essai mais avait ensuite répondu au traitement.

“Mon ancien oncologue m’a dit qu’il serait heureux que j’essaie quand j’aurai atteint mes 5 ans de traitement au tamoxifène [a hormone therapy for breast cancer] en octobre 2023 si j’étais prêt à accepter le risque », déclare Logan. “Mais il a récemment pris sa retraite et le nouvel oncologue est beaucoup plus prudent.”