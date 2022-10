La grossesse a renforcé ma relation avec Sam, déclare Amy Hart de Love Island alors qu’elle parle de la maternité

Amy Hart de LOVE Island a déclaré que la grossesse avait renforcé sa relation avec Sam alors qu’ils comptaient jusqu’à la naissance de leur bébé.

La star de Love Island – qui attend son premier bébé avec son petit ami Sam Rason – a félicité son petit ami de soutien après avoir récemment eu une peur de grossesse terrifiante en vacances en Espagne.

Getty

Getty

Elle a partagé son enthousiasme pour la maternité alors qu’elle comptait jusqu’à la naissance de leur bébé[/caption]

Instagram

Amy a dit qu’elle aimait sa bosse de bébé car elle “se tient dans son ventre depuis 30 ans”[/caption]

Le favori de la télévision, 30 ans, a admis qu’il était ravi de devenir une famille et a déclaré que la parentalité ne ferait que les rapprocher.

Dans une interview exclusive avec The Sun, Amy a déclaré: “La grossesse m’a rapproché de Sam et moi.

“Nous avons eu un petit saignement en Espagne, et Sam, j’ai toujours su qu’il était incroyable, mais chaque jour, il est encore plus incroyable. Il faisait beaucoup de lunettes et chaque fois que j’allais aux toilettes, il apparaissait pour vérifier que j’allais bien.

“Cela nous a rapprochés, nous sommes tous les deux assez équilibrés et nous nous enseignons tous les deux des choses différentes, il est très organisé et ordonné et je suis vraiment désordonné.

« Il dit toujours que lorsque le bébé arrivera, nous aurons beaucoup plus de choses.

“C’est un grand penseur et il devient assez stressé et je lui apprends.

“Lorsque nous avons eu le saignement en Espagne, nous sommes tous les deux restés assez calmes au début, mais nous sommes ensuite devenus nerveux évidemment.

« Il a dit : ‘Je ne comprends pas pourquoi tu es si calme ?’ et j’ai expliqué que j’avais 14 semaines et qu’ils ne pouvaient rien faire, même si nous étions à la maison. Donc, me stresser à ce sujet ne changera rien, donc nous nous apprenons en quelque sorte des choses différentes.





« Il va être un très bon père ; il fera certainement son poids.

La star de la télévision Amy a déclaré que son petit ami Sam lui poserait bientôt la question, mais lui a ordonné de ne pas proposer pendant qu’elle est enceinte.

Elle a plaisanté: «Je lui ai dit qu’il ne pouvait pas proposer pendant que je suis enceinte – nous avons beaucoup à attendre.

“Je ne sais pas quand il va le faire, comment, à quoi ressemblera la bague ni où, ce sera une surprise.”

Amy – qui est enceinte de 20 semaines – a expliqué comment se déroule la grossesse jusqu’à présent et les projets passionnants qu’elle et Sam ont pour leur petit.

“J’apprécie vraiment d’avoir la bosse parce que j’ai tenu mon ventre pendant 30 ans, et maintenant je peux porter des robes moulantes tout le temps.

« Dans la plupart des cas, cela a été relativement facile, la grossesse n’est jamais facile et j’ai de la peine pour les personnes qui souffrent vraiment, mais je n’ai été malade qu’une seule fois.

“J’avais beaucoup de nausées, et des choses comme mes hanches sont devenues assez mauvaises, mais j’ai essayé la physio et je vais voir un ostéopathe, juste le reflux est mon mauvais.”

Amy a admis qu’elle n’était «pas trop inquiète» pour la naissance elle-même et a partagé son enthousiasme à l’idée de devenir maman pour la première fois.

“J’ai vraiment hâte d’y être, juste d’être une famille avec Sam”, a déclaré la future maman.

« Sam se concentre sur les valeurs qu’il veut inculquer à notre enfant : il veut qu’il pratique un sport et un instrument.

“Alors que je me dis ‘j’ai hâte d’aller à la ferme, j’ai hâte d’aller à Chessington, j’ai hâte de partir en vacances’.

“Mines sur les expériences et j’ai vraiment hâte d’y être.

“Notre style parental sera ferme mais juste mais aimant et enseignera également la responsabilité. Trouver l’équilibre entre choisir la simplicité et ne pas simplement tout faire pour une vie facile. »

J’apprécie vraiment d’avoir la bosse parce que j’ai retenu mon ventre pendant 30 ans.

Amy Hart

S’ouvrant sur les peurs de la maternité, Amy a déclaré qu’elle voulait toujours conserver sa propre personnalité après être devenue maman et a promis de garder l’étincelle vivante avec Sam.

“J’ai tellement de chance d’avoir un réseau de soutien incroyable et notre bébé est le premier petit-enfant des deux côtés

“Donc, Sam et moi serons toujours en mesure de maintenir une bonne relation et d’avoir des soirées en amoureux.

“L’une de mes plus grandes peurs est que toute ma personnalité change, je veux me garder et c’est vraiment important de garder certaines choses pour soi.

“Mes parents avaient leur propre personnalité et nous avons passé des moments vraiment sympas avec ma grand-mère et mon grand-père parce qu’ils sortaient avec leurs amis et j’adorais les voir avec leurs amis.

“Je ne veux pas rester à l’intérieur et être nous trois à tout moment.”

La beauté blonde a déclaré qu’elle était ravie de partager son parcours de parentalité avec ses fans et a révélé pourquoi elle n’avait pas peur de partager son bébé sur les réseaux sociaux.

“Je le ferai simplement parce que je partage ma vie, je ne pense pas que cela devrait être si compliqué”, a déclaré Amy.

“Mais chaque fois que je vais poster quelque chose, je vais me demander si Sam a posté ça de moi, comment je me sentirais.”

En août, Amy a révélé qu’elle était tombée enceinte naturellement après s’être inquiétée d’avoir du mal à concevoir et à congeler ses ovules.

Elle nous a dit : « Nous sommes tombées enceintes par accident ; Je suivais mon cycle et je suis tombée enceinte les jours où j’étais stérile.

“Très chanceuse d’être tombée enceinte naturellement accidentellement mais cela n’arrivera peut-être pas la prochaine fois, j’aurai deux, trois ans de plus.

“Les œufs sont toujours là, je suis tellement content de l’avoir fait et si je n’en ai plus besoin, je les donnerai.

« Si nous avions un garçon et une fille, nous ne serions plus stressés, alors que si nous avions deux filles ou deux garçons, nous essaierions probablement d’en avoir un troisième.

“Tout arrive pour une raison; J’allais commencer la FIV en solo en novembre si je n’avais pas rencontré quelqu’un, puis j’ai rencontré Sam un mois plus tard.

Amy a ajouté: “Je pense que cela invalide vraiment les personnes qui ont des problèmes de fertilité, je n’ai jamais dit que j’avais des problèmes de fertilité, c’est que je suis sur la bonne voie pour une ménopause précoce.”

Instagram

La favorite de la télévision a parlé de ses craintes parentales[/caption]

Instagram / Amy Hart

La star de Love Island a félicité son partenaire de “soutien” après sa récente peur de la grossesse[/caption]

INSTAGRAM/AMY HART