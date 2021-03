La ville de New York, vendredi soir, sortait de son hibernation, alors que les restaurants bourdonnaient à nouveau de monde et que l’anticipation montait avec le printemps dans l’air.

Alors que les températures commençaient à monter et que les horloges changeaient ce week-end, les habitants de la ville durement touchée émergeaient dans leurs rues.

Le 19 mars, la capacité des repas en plein air passera de 50% à 75%, ce qui amènera les gens à s’attendre à un long été de repas en plein air.

Les décès par COVID dans l’État sont en baisse constante par rapport au sommet de 91 décès à la fin du mois de janvier, dont 74 rapportés vendredi.

Le taux de positivité des tests COVID jeudi était tombé à 3,11% et le nombre de patients en soins intensifs a chuté de 20 à 935.

Les New-Yorkais sont vus en train de manger au restaurant Panna II dans l’East Village de Manhattan vendredi soir

Le restaurant, célèbre pour ses lumières vives, a rouvert à une capacité limitée pour les repas à l’intérieur

La taverne Ox Cart à Brooklyn était occupée vendredi soir alors que les New-Yorkais commençaient à émerger

Les dîners profitent des soirées plus légères du vendredi – et avec le changement d’horloge, encore plus de gens émergeront

Vendredi, à 11 heures du matin, 21% des New-Yorkais ont terminé au moins une dose de vaccin: la moitié d’entre eux ont eu leur deuxième vaccin.

La redécouverte par la ville de son mojo a été remarquée par les opérateurs de transports en commun.

Vendredi, NYC Transit a annoncé que plus de trajets en métro avaient été enregistrés jeudi – 1 863 962 – que n’importe quel jour depuis le début de la pandémie.

Cependant, le chiffre est encore loin des cinq millions de personnes qui prendraient le métro chaque jour avant la pandémie.

On s’attend à ce que jusqu’à 38 millions de personnes visitent New York d’ici la fin de l’année – environ la moitié du montant normal, mais beaucoup plus qu’en 2020.

Les clients dînent au restaurant Goodnight Sonny dans l’East Village le vendredi soir

L’East Village de Manhattan, avec son quartier des restaurants animé, a été durement touché par la pandémie mais se rétablit

Les New-Yorkais mangent à l’extérieur au Yuca Bar by Tompkins Square dans l’East Village, où une serre extérieure a été construite

Yuca Bar fonctionne actuellement à 35% de sa capacité intérieure – et augmentera sa capacité extérieure la semaine prochaine

Il est rappelé à tous ceux qui entrent au Yuca Bar dans l’East Village qu’ils doivent porter des masques lorsqu’ils ne sont pas assis à des tables.

«Je vois le navire tourner plus tard cet été, à l’automne et il va y avoir une quantité extraordinaire de demande refoulée», a déclaré Christopher Heywood de NYC & Company, le département de la ville en charge du tourisme.

«Quand les lumières seront allumées, ils voudront revenir.

En avril, les théâtres de Broadway, fermés pendant un an, commenceront à rouvrir pour des événements spéciaux devant un public limité en salle.

Le programme NY PopsUp servira de test pour le retour des performances artistiques en direct à New York après que la pandémie ait fermé les pièces de théâtre, le ballet, l’opéra et les concerts dans la ville.

Les responsables de New York ont ​​déclaré mercredi que les espaces événementiels pourraient rouvrir à un tiers de leur capacité, soit 100 personnes à l’intérieur, à partir du 2 avril.

Des tests, des masques et une distanciation sociale seront nécessaires.

Le Greenpoint Beer Garden était ouvert vendredi soir, le bar sur le toit se révélant populaire

Le restaurant Wild Son dans l’East Village a érigé des barrières en plexiglas entre les clients pour instiller un sentiment de sécurité

Les chefs de Forma Pasta Factory à Brooklyn travaillent d’arrache-pied alors que les clients commencent à retourner dans les restaurants

Le temps plus chaud a encouragé les gens à sortir de leurs appartements et à envisager de manger à New York

Une poignée de lieux hors Broadway avec des espaces de performance flexibles seront également adaptés pour des événements artistiques socialement distants et commenceront à ouvrir en avril.

« La réouverture de ces salles fournira la lumière indispensable au bout de ce long et sombre tunnel », a déclaré Sade Lythcott, directeur général du National Black Theatre, dans un communiqué.

Des milliers d’acteurs, de danseurs, de musiciens et d’équipes dans les coulisses ont été mis au chômage lorsque les théâtres de Broadway ont fermé.

La date cible de réouverture est actuellement le 1er juin, bien que cette date puisse glisser.

Certains spectacles, y compris les comédies musicales à succès Frozen et Mean Girls, ont déclaré qu’ils ne reviendraient pas

Le théâtre en direct est l’un des derniers secteurs à revenir après la pandémie en raison des défis de distanciation sociale pour les acteurs sur scène, pour les équipes dans les coulisses et pour le public dans des sièges exigus dans de vieux bâtiments.

«Tant que Broadway ne sera pas ouvert, New York ne sera pas ouvert», a déclaré Charlotte St. Martin, présidente de la Broadway League.

«Broadway représente New York pour la plupart des pays du monde.»

Des dîners sont photographiés en train de manger à l’extérieur à l’usine de pâtes Forma vendredi, alors que le temps plus chaud a introduit plus d’optimisme

Les New-Yorkais savourent des sushis vendredi soir dans l’East Village, alors que les restaurants attendent avec impatience un été chargé

Les gens de Brooklyn sont photographiés en train de profiter du temps plus chaud à l’extérieur du Good Bar à Williamsburg

New York s’ouvre aux dîners en salle dans un équilibre entre maintenir les restaurants à flot et endiguer le virus

Charles Nolan, directeur général de Big Bus New York, a déclaré qu’il était convaincu que les touristes reviendraient à la fin de l’été et à l’automne.

« Eh bien, nous plaçons beaucoup d’espoir dans le troisième trimestre de 2021 simplement en raison du déploiement du vaccin et de l’enthousiasme des gens à voyager », a-t-il déclaré.

Andrew Cuomo, le gouverneur de New York, a déclaré mercredi dans un communiqué: « Dans l’État de New York, nos décisions sont basées sur la science et les données et nous sommes encouragés par le déclin continu de [COVID-19] taux d’infection et d’hospitalisation ».

Il a ajouté: «Nous continuerons à suivre la science et à réagir en conséquence. Si nous réduisons les infections et les vaccinations, nous continuerons à rester en tête dans la course à pied contre cet ennemi invisible et à atteindre ensemble la lumière au bout du tunnel.

L’industrie hôtelière, qui réclame désespérément une augmentation de la capacité des restaurants, a été soutenue par la nouvelle.

Andrew Rigie, le chef de la NYC Hospitality Alliance, a déclaré au New York Post: « Bien que les restaurants de la ville ne puissent pas augmenter le taux d’occupation à 75% comme les restaurants le font en toute sécurité dans le reste de l’État, c’est toujours une bonne nouvelle pour le restaurant battu. industrie.’

Il a ajouté: « Augmenter prudemment et en toute sécurité la capacité de restauration à l’intérieur des restaurants de la ville de New York à 50%, dans le but de s’étendre à l’avenir, de plus de vaccinations et de soulager les restaurants dévoués en route par le gouvernement fédéral donne à notre industrie un certain optimisme parmi toute la tristesse et la tristesse de cette dernière année.

Les augmentations de capacité font partie du plan de Cuomo «pour relancer leur reprise post-COVID et revigorer l’économie».

La Talea Beer Company dans le quartier de Williamsburg à Brooklyn était en effervescence vendredi soir

Vendredi soir, des personnes portant des masques faciaux trouvent leurs tables chez Talea Beer Company

The Farm on Adderly dans le quartier Flatbush de Brooklyn permettait aux convives de se réchauffer à l’intérieur d’une tente

D’autres pourraient braver le froid nocturne en s’asseyant dehors – bien que finalement les pantalons de ski et les vestes n’étaient pas nécessaires

Dans l’annonce du gouverneur, il a noté que l’ouverture de plus de tables à manger avait entraîné le passage de deux périodes d’incubation du COVID-19, environ quatre semaines au total, qui « se sont écoulées sans augmentation significative des taux d’infection et d’hospitalisation ».

Dans son discours à la nation jeudi, Biden a frappé une note d’optimisme similaire.

« J’ai besoin de vous pour vous faire vacciner quand c’est votre tour et quand vous pouvez trouver une opportunité et pour aider votre famille, vos amis, vos voisins à se faire vacciner également », a déclaré le président.

« Si nous faisons tout cela, si nous faisons notre part, nous le faisons ensemble, d’ici le 4 juillet, il y a de fortes chances que vous, vos familles et vos amis puissiez vous réunir dans votre arrière-cour ou dans votre quartier et organiser un barbecue et un barbecue et célébrer le jour de l’indépendance.