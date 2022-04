La grosse obsession des mariages bollywoodiens

Ranbir Kapoor et Alia Bhatt sont officiellement mariés maintenant. Et que ce soit par notre propre choix ou non, nous connaissons chaque petit détail du mariage – une « affaire intime » que le couple voulait réserver aux seuls amis proches et aux membres de la famille. Oui, les gros mariages indiens sont une chose qui nous délirons, et lorsque vous ajoutez une pincée de célébrités de Bollywood, nos flux de médias sociaux deviennent soudainement des galeries de paparazzi, nous n’ayant aucun contrôle sur l’algorithme.Mais alors que nous nous préparons à un spam d’images et de vidéos pap dans les prochains jours, nous devons au moins réfléchir à la raison pour laquelle nous sommes si obsédés par les mariages de célébrités.

L’un des principaux outils de cette « révolution » peut être attribué aux médias sociaux. Alors que les célébrités ne comptaient auparavant que sur des interviews ou des émissions de télévision, la disponibilité des sites de médias sociaux sur le bout des doigts de (presque) tout le monde les a rapprochées de leurs fans. Qu’il s’agisse de partager des photos de routines de yoga ou d’annoncer une étape importante, les acteurs ont tendance à tout faire sur les réseaux sociaux en temps réel. Et si cela a fait quelque chose, cela a montré une nouvelle façon pour les paparazzi d’être plus rapides, encore plus que les célébrités elles-mêmes. Des mariages de célébrités aux relations spéculatives (lire Hrithik Roshan et Saba Azad), l’objectif est d’obtenir d’abord des clichés exclusifs.

Cela nous amène à la question : pourquoi les célébrités ? Bien qu’il puisse y avoir plusieurs raisons, admirer la vie de ces personnes populaires, qui sont généralement riches, peut être l’une des principales raisons pour lesquelles nous sommes si obsédés. La plupart d’entre nous rêvent d’avoir le style de vie que ces célébrités mènent ou du moins de montrer sur leurs profils de médias sociaux et avoir un grand mariage/destination en fait bien sûr partie.

Une autre raison peut être que nous sommes habitués à voir des ruptures et des divorces de célébrités après des années de « mariage parfait ». Par conséquent, regarder nos couples préférés se marier après des années de fréquentation est une conclusion parfaite au conte de fées.

À la fin de la journée, les paparazzi font ces tentatives exagérées pour obtenir les clichés parce que nous voulons les voir. Ainsi, alors que Ranbir et Alia commencent leur nouveau voyage et que nos flux sont couverts de photos et de clips, nous devons nous demander si nous devons vraiment rester obsédés par eux.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les mises à jour en direct IPL 2022 ici.