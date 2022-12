La grippe surgit après le VRS, le COVID, accable les hôpitaux

Une saison grippale qui a commencé tôt, hospitalisé beaucoup plus d’enfants que d’habitude et des services d’urgence débordés a révélé que le système de santé canadien est chroniquement sous-financé en ce qui concerne les citoyens les plus vulnérables, selon un spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques.

Le Dr Jesse Papenburg, qui travaille à l’Hôpital de Montréal pour enfants, a déclaré qu’un système qui était déjà aux prises avec une poussée de virus respiratoire syncytial, ou VRS, dans la foulée de COVID-19, est maintenant débordé dans une grande partie du pays.

« Certes, l’Ontario et l’Alberta en particulier ont été très durement touchées par une saison grippale précoce et vraiment assez explosive en pédiatrie en ce qui concerne les maladies plus graves nécessitant une hospitalisation complexe. Et nous observons également à Montréal que nos admissions pour grippe sont commence vraiment à reprendre », a-t-il déclaré.

La dernière semaine de novembre a vu le plus grand nombre d’hospitalisations pédiatriques pour une seule semaine au cours de la dernière décennie, a déclaré Papenburg, qui est également chercheur pour IMPACT, un programme qui surveille les hospitalisations pour des maladies évitables par la vaccination dans 12 hôpitaux pour enfants à travers le pays.

Une saison grippale typique voit environ 1 000 enfants admis à l’hôpital. En raison des mesures de santé publique pandémiques, il a déclaré que la saison dernière n’en avait vu que 400 et qu’il n’y en avait pas la saison précédente.

Jusqu’à la fin novembre, plus de 700 enfants avaient été hospitalisés avec la souche H3N2 de la grippe, qui affecte généralement les personnes âgées. Mais la saison pourrait se poursuivre jusqu’en mars ou avril, a déclaré Papenburg à propos de l’épidémie inattendue.

“Lorsque vous êtes déjà poussé à la limite dans des circonstances normales et qu’il se passe quelque chose d’exceptionnel, cela a vraiment un impact plus important sur le type de soins que nous pouvons offrir aux enfants canadiens”, a-t-il déclaré. “Il est inacceptable, à mon avis, que cela se produise, que nous devions retarder des chirurgies importantes pour les enfants parce que nous avons besoin de ces ressources pour faire face aux infections respiratoires aiguës.”

Alors que le nombre d’hospitalisations pour le VRS se stabilise, il y a toujours «un fardeau important de maladies nécessitant une hospitalisation complexe», a-t-il déclaré à propos de l’hôpital de Montréal.

Alex Munter, président de l’Hôpital pédiatrique d’Ottawa CHEO, a déclaré que la Croix-Rouge contribuera à soulager une partie de la pression exercée sur le personnel des soins intensifs à partir de cette semaine.

Il a déclaré que deux équipes de neuf personnes travailleront par rotation de nuit et que certaines seront des porteurs tandis que d’autres s’approvisionneront ou s’assiéront avec des patients.

“La présence de ces équipes de la Croix-Rouge sur place nous permettra de renvoyer le personnel redéployé vers son port d’attache”, a-t-il déclaré.

“Le taux de positivité des tests la semaine dernière pour la grippe était de 30% contre 10% fin octobre. C’est une forte augmentation et cela continue d’augmenter, donc les hospitalisations pour grippe augmentent et le VRS plafonne”, a déclaré Munter.

Le CHEO, y compris son service d’urgence et sa clinique de soins d’urgence, reçoit également l’aide de pédiatres, de médecins de famille et d’infirmières de la communauté pendant que certains patients sont transférés dans des hôpitaux pour adultes, a déclaré Munter.

“Nous ne pouvons pas gérer notre hôpital de cette façon à perpétuité. Je pense que la morale de l’histoire ici est que nous avons un système de santé pour les enfants et les adolescents sous-dimensionné au Canada.”

SickKids à Toronto continue de voir des volumes élevés de patients dans l’unité de soins intensifs pédiatriques et, depuis novembre, a réduit le nombre de chirurgies afin que le personnel puisse être redéployé pour fournir des soins dans cette unité.

“Nous nous coordonnons étroitement avec d’autres partenaires hospitaliers qui ont la capacité de soigner certains patients pédiatriques”, a déclaré l’hôpital dans un communiqué, ajoutant qu’il ne cherchait pas actuellement de soutien en personnel auprès d’organisations externes.

Le Dr Shazma Mithani, médecin urgentiste au Stollery Children’s Hospital et au Royal Alexandra Hospital d’Edmonton, a déclaré que la fermeture temporaire d’un hospice pédiatrique à Calgary est “tragique” car le personnel est détourné vers un hôpital pour enfants.

“Cela signifie que les enfants qui meurent ne reçoivent pas les soins palliatifs et de confort qu’ils méritent et dont ils ont besoin, et que les soins aigus ont la priorité sur cela”, a déclaré Mithani.

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a déclaré qu’Ottawa avait récemment accordé aux provinces 2 milliards de dollars supplémentaires alors que les appels se multiplient pour que les deux niveaux de gouvernement en fassent plus pour aider les hôpitaux confrontés à des défis sans précédent.

Mithani a déclaré que le financement doit être ciblé sur les hôpitaux pour enfants et pourrait également être affecté à la dotation en personnel des cliniques ouvertes après les heures normales de travail, par exemple.

Elle a déclaré que les personnes qui planifient de grands rassemblements en salle à Noël et pour le réveillon du Nouvel An devraient envisager de réduire, tandis que les écoles devraient passer à l’apprentissage en ligne temporaire si elles ont un grand nombre de maladies virales.

Les responsables de la santé doivent également faire un effort concerté pour éduquer le public sur l’importance de la vaccination au milieu de la désinformation sur les réseaux sociaux, a déclaré Mithani.

“Les personnes les plus vulnérables de notre société souffrent à cause des décisions que les adultes ont prises. C’est ce qui se passe ici, que les enfants souffrent des mauvaises décisions des décideurs adultes qui ne semblent pas pouvoir faire la bonne chose dans l’ordre. pour protéger nos enfants.”



Avec des fichiers de Jordan Omstead à Toronto



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 5 décembre 2022.



Cette histoire est produite avec l’aide financière de l’Association médicale canadienne. Il n’a pas son mot à dire dans les choix éditoriaux.