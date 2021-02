La grippe prend l’épaule froide: la grippe est désormais pratiquement inexistante aux États-Unis alors que la propagation de Covid-19 se poursuit

Les États-Unis battus par le coronavirus ont connu une saison grippale inhabituellement calme, affichant les chiffres les plus bas depuis des décennies. L’absence de grippe découle probablement de restrictions persistantes – ou de la lutte contre Covid-19 contre des germes plus faibles, estiment les experts.

La pandémie en cours a eu un effet inattendu sur le paysage de la santé aux États-Unis, la grippe conventionnelle étant presque complètement anéantie. Les chiffres des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis montrent une forte baisse des cas de grippe survenue en avril dernier – et les chiffres restent extrêmement bas depuis.

La saison grippale 2020-2021 ne s’est pratiquement même pas produite, avec seulement quelques centaines de cas détectés en mois. Depuis fin septembre, seuls 1 380 cas de diverses souches de grippe ont été détectés aux États-Unis.

«C’est la saison grippale la plus basse que nous ayons jamais connue», Lynnette Brammer, une responsable du CDC, a déclaré jeudi à AP.

Aussi sur rt.com Pfizer et Moderna s’engagent au Congrès à accélérer la production de vaccins Covid-19 alors que le nombre de morts aux États-Unis dépasse les 500000

Les experts ne savent pas tout à fait pourquoi la grippe commune a presque complètement disparu, mais beaucoup pensent que les restrictions relatives aux coronavirus, y compris le port de masque et la distanciation sociale, ont fait l’affaire.

Le nouveau coronavirus lui-même pourrait également avoir contribué au manque de grippe régulière, estiment certains experts. Le puissant virus aurait pu lutter efficacement contre d’autres germes plus faibles de la scène, tout comme certaines souches de grippe dominent sur d’autres, a déclaré un expert de la grippe de l’Université du Michigan, le Dr Arnold Monto.

Le décompte des coronavirus aux États-Unis a déjà dépassé la barre des 28 millions, avec plus de 500000 personnes succombant à la maladie, selon de nouveaux chiffres de l’Université Johns Hopkins.

Une situation similaire de grippe en voie de disparition a été observée par les autorités sanitaires du Royaume-Uni, le pays le plus touché par le coronavirus en Europe. Depuis la première semaine de janvier, le Public Health England (PHE) n’a détecté aucun cas de grippe – malgré l’analyse de près de 700 000 échantillons dans ses laboratoires.

Aussi sur rt.com « Nous devons nous préparer à ce qu’il reste avec nous »: le chef de l’agence de santé de l’UE déclare que Covid-19 ne pourrait JAMAIS être éradiqué

Les responsables anglais ont également souligné le port de masques, la distanciation sociale et le manque de voyages aériens comme les principales raisons de la diminution rapide du nombre.

«Si nous le voulions, nous avons montré que nous pouvions réduire à peu près zéro le nombre de décès dus à la grippe», Christina Pagel, professeur de recherche opérationnelle à l’University College London, a déclaré à l’Independent, ajoutant que si la plupart ne soutiendraient pas les verrouillages pour éradiquer la grippe, il le serait toujours « Vaut la peine d’encourager les gens » de continuer à porter des masques dans les transports publics pendant les mois d’hiver.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!