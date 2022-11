La grippe et le VRS augmentent la demande d’antibiotiques et d’antiviraux

Bien que la pénurie d’amoxicilline, en particulier sous ses formes liquides et à croquer, se soit avérée frustrante pour les pharmaciens, les médecins et les parents dont les enfants se sont habitués aux variétés aromatisées au chewing-gum et à la fraise, les experts disent qu’il n’y a aucune raison de paniquer : Les stocks d’alternatives efficaces comme la céphalexine et la clindamycine restent abondants, selon la FDA

Mais le processus de recherche d’une alternative appropriée retarde les soins et peut être frustrant. « C’est déjà stressant de s’occuper d’un enfant malade, et maintenant il faut trouver une ordonnance en plus. Mais il existe des alternatives disponibles qui conviennent à l’âge et à l’indication », a déclaré le Dr Michael Ganio, directeur principal de la pratique et de la qualité de la pharmacie à l’American Society of Health-System Pharmacists.

Alors que des centaines de médicaments, y compris la chimiothérapie et les agents anesthésiques, manquent depuis des années, les pénuries actuelles d’amoxicilline et d’antiviraux sont inhabituelles, a déclaré le Dr Ganio. Il a attribué le pic de la demande à la flambée précoce des maladies respiratoires cette année.

“Ce ne sont pas vos pénuries de médicaments typiques, qui sont associées à des perturbations de la fabrication ou de la chaîne d’approvisionnement”, a-t-il déclaré. Alors que la plupart des fabricants de médicaments se préparent aux variations saisonnières, il a déclaré : « Nous n’utilisons pas beaucoup de Tamiflu dans l’hémisphère nord en été, et les fabricants planifient en conséquence. Cela a frappé plus tôt que prévu.

La FDA, qui suit les pénuries de médicaments sur son site Web, a déclaré qu’il n’y avait pas de pénurie nationale de Tamiflu, mais que certaines régions du pays connaissaient des pénuries temporaires. Il existe un certain nombre d’alternatives au Tamiflu, qui peuvent prévenir la grippe et réduire la gravité et la durée de la maladie, mais de nombreux médecins ne connaissent pas ces options, selon les experts.

Les pénuries mettent en évidence la fragilité de la chaîne d’approvisionnement en médicaments du pays, en particulier pour les génériques bon marché comme l’amoxicilline qui ne sont fabriqués que par une poignée d’entreprises. Les experts disent que les bas prix de ces médicaments découragent les investissements dans des systèmes sophistiqués de gestion de la qualité, ce qui peut améliorer l’agilité des fabricants en cas de pénurie et leur permettre d’augmenter la production plus rapidement.

Un fabricant, Sandoz, a déclaré qu’il augmentait sa production pour répondre à la demande accrue et espérait doubler sa production dans les mois à venir. “Nous sommes confrontés à des défis pour répondre à cette augmentation soudaine de la demande maintenant que la saison de la grippe bat son plein”, a déclaré la société dans un communiqué.