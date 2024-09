La « grippe de première année » est le signe avant-coureur d’une saison grippale plus grave

La rentrée universitaire apporte bien plus que de l’excitation et de nouvelles expériences : elle annonce souvent la fameuse « grippe des étudiants de première année ».

Ce terme, utilisé pour décrire la vague d’infections virales qui frappe les nouveaux étudiants au cours des premières semaines d’université, est devenu un rite de passage pour de nombreux étudiants de première année. Les conditions de vie à proximité des résidences universitaires, les espaces communs partagés et l’excitation de rencontrer de nouvelles personnes contribuent à la propagation rapide des maladies. Alors que la grippe des étudiants de première année se résout généralement en quelques jourscela sert de prélude à une préoccupation plus grave : la saison de la grippe.

Dans un environnement de campus où les étudiants interagissent et partagent constamment des espaces, la propagation des germes est presque inévitable. La grippe des étudiants de première année n’est pas un terme médical officiel, mais elle décrit l’expérience de nombreux étudiants de première année qui tombent malades peu de temps après avoir emménagé dans une résidence.

Les symptômes de la grippe de première année comprennent un rhume léger, de la toux et des maux de gorge, dont la plupart sont le résultat de infections virales courantes plutôt que le virus de la grippe lui-même.

La grippe des étudiants de première année atteint généralement son pic au cours des premières semaines de Septembrebien avant le début officiel de la saison de la grippe, qui survient généralement en fin de l’automne et début de l’hiver.

Pour les étudiants qui jonglent entre les études, les événements sociaux et les activités parascolaires, tomber malade de la grippe peut entraîner altération des performances scolaires et des temps de récupération prolongés.

La propagation de la grippe saisonnière et de la grippe de première année est facilitée par les mêmes facteurs. facteursdes populations étudiantes denses, des espaces de vie partagés et des interactions sociales fréquentes. Ces infections ont tendance à se propager rapidement dans les résidences universitaires, les salles de classe et les salles à manger.

L’interaction constante entre les étudiants, que ce soit dans le cadre des conditions de logement, des groupes d’étude ou des événements sur le campus, offre de nombreuses possibilités aux virus de se transmettre d’un individu à l’autre. La situation s’aggrave lorsque la saison de la grippe commence, car les virus de la grippe peut se propager de la même manière, mais avec des conséquences plus graves pour la santé des étudiants.

Le virus de la grippe se propage par de minuscules gouttelettes émises par une personne infectée et entrant en contact avec la bouche ou le nez d’autres personnes.

« Les étudiants sont de plus en plus conscients de l’importance des vaccins contre la grippe, en particulier après la COVID[-19]”, a déclaré la princesse Talabi, infirmière de 2024 et responsable étudiante de la grippe et de la COVID-19 de la Queen’s 2023 clinique de vaccination pour le personnel et les professeurs, dans une interview avec Le Journal.

La grippe, contrairement à la grippe de débutant, peut entraîner de graves complications, en particulier chez les personnes souffrant de problèmes de santé préexistants. Services de santé publique du gouvernement du CanadaLa grippe hospitalise des milliers de personnes au Canada et, dans certains cas, elle peut être mortelle.

Pour atténuer l’impact de la saison de la grippe, Queen’s promeut vaccinations annuelles contre la grippe comme moyen le plus efficace de prévenir les maladies. Les vaccins contre la grippe sont généralement proposés sur le campus dans le cadre de cliniques de vaccination, ce qui les rend facilement accessibles aux étudiants.

« Avec d’autres bénévoles, j’ai eu le privilège d’organiser et de diriger les efforts qui ont abouti à 705 vaccinations, soit presque le double du nombre de 2022 », a déclaré Talabi.

Ella Macrae, infirmière bénévole de la promotion 2025 à la clinique de vaccination, souligne que la prévention est essentielle en ce qui concerne la grippe des étudiants de première année et la saison de la grippe.

« Se faire vacciner contre la grippe est un excellent moyen de rester en bonne santé, ainsi que de protéger sa communauté. C’est un petit coup de pouce pour une protection maximale », a déclaré Macrae dans une interview accordée à Le Journal.

Bien que la vaccination contre la grippe soit une mesure préventive essentielle, il existe d’autres mesures importantes. mesures que les étudiants peuvent prendre pour se protéger pendant la grippe de première année et pendant la saison de la grippe.

Il est essentiel de maintenir une bonne hygiène : se laver fréquemment les mains, utiliser du désinfectant pour les mains et nettoyer régulièrement les surfaces communes comme les bureaux et les poignées de porte peuvent réduire considérablement la transmission des virus. Se couvrir la bouche lorsqu’on tousse ou éternue, éviter tout contact étroit avec des personnes malades et rester à la maison lorsqu’on ne se sent pas bien sont également essentiels pour prévenir la propagation de la maladie.

« Plus les étudiants prennent en charge leur santé, mieux nous pouvons prévenir la propagation de la maladie sur le campus », a déclaré Talabi.

Selon Mont Sinaïl’impact de la saison de la grippe sur un campus universitaire ne doit pas être sous-estimé. La grippe peut se propager rapidement dans les environnements où les étudiants vivent à proximité les uns des autres, comme les résidences universitaires.

Les étudiants qui vivent hors campus mais qui assistent aux cours ou participent aux activités du campus risquent également de contracter la grippe. Compte tenu de ces facteurs, la saison de la grippe représente un sérieux défi pour les universités, car des taux élevés de maladie peuvent perturber les horaires universitaires et ressources de santé du campus de la souche.

« Il est important de reconnaître que la saison de la grippe approche à grands pas et que se faire vacciner tôt peut aider à prévenir une maladie plus grave plus tard », a déclaré Talabi.

Université Queen’s bien-être des étudiants encourage activement les stratégies de prévention de la grippe tout au long des mois d’automne et d’hiver. Campagnes éducatives, cliniques de vaccination et avis de santé font tous partie des efforts déployés par l’Université pour garantir que les étudiants sont informés des risques de la saison de la grippe et équipés pour se protéger.

Mots clés

Grippe chez les étudiants de première année, virus de la grippe, grippe saisonnière, services de bien-être pour les étudiants, cliniques de vaccination

Toutes les décisions éditoriales finales sont prises par le(s) rédacteur(s) en chef et/ou le rédacteur en chef. Les auteurs ne doivent en aucun cas être contactés, ciblés ou harcelés. Si vous avez des griefs concernant cet article, veuillez adresser vos commentaires à [email protected].