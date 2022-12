La grippe de cette année provoque des hallucinations chez les enfants: pédiatre de Vernon

La souche de la grippe de cette année provoque des hallucinations chez les enfants, explique un pédiatre de Vernon.

Le Dr Kathryn MacKinlay a écrit un article pour Interior Health sur ses expériences à la fois au service des urgences et avec son propre enfant malade à la maison, pour aider les parents à traverser cette saison particulièrement désagréable du rhume et de la grippe.

Sa fille, Marissa, a commencé à avoir des hallucinations le lendemain d’une nuit fébrile.

MacKinlay a raconté son expérience.

“Maman, maman, fais que ça s’arrête !”

« Faire quoi arrêter ? »

“C’est fort. Ils crient !

“Shhhhh, ma chérie, personne ne crie.”

“Arrête, arrête, aaaaaaaaaaahhhhhh.”

MacKinlay a expliqué qu’elle a vu de nombreux autres enfants halluciner alors qu’ils étaient malades de la grippe A au service des urgences au cours des dernières semaines.

MacKinlay a dit qu’elle a vu des enfants, qui sont positifs pour la grippe, qui entendent des sons forts, perçoivent des objets comme trop grands ou trop éloignés et ont peur que quelqu’un ou quelque chose essaie de leur faire du mal.

“Je suis content d’en savoir assez sur le délire de la grippe A de cette année pour ne pas avoir à amener Marissa aux urgences, mais je n’hésiterais pas à l’amener pour d’excellents soins si elle présentait les symptômes [of an emergency]», a déclaré MacKinlay.

Les symptômes nécessitant une visite au service des urgences comprennent :

Détresse respiratoire (travailler dur pour respirer ou respirer beaucoup plus vite que la normale);

Lèvres inhabituellement pâles, blanchâtres ou bleues ;

Asthme ou respiration sifflante ne répondant pas aux médicaments prescrits ;

Fièvre chez un enfant de moins de 3 mois ;

Fièvre chez un enfant ayant des problèmes de santé chroniques complexes ou immunitaires ;

Difficile de se réveiller;

Fièvre durant plus de 5 jours chez un enfant de tout âge ;

Fièvre avec une éruption cutanée qui ressemble à des cloques ou à des ecchymoses qui ne deviennent pas blanches ou ne s’estompent pas lorsque vous appuyez dessus.

Bien qu’il soit difficile de voir votre enfant malade, presque tous les virus peuvent être gérés à la maison avec des liquides, de l’acétaminophène (Tylenol) ou de l’ibuprofène (Advil) et du repos, a déclaré MacKinlay.

Elle suggère de parler avec un pharmacien qui peut aider à choisir le bon produit de remplacement et la bonne dose pour un enfant.

Pour plus d’informations sur la grippe chez les enfants, visitez interiorhealth.ca.

